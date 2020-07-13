Лапочкина проверили на полиграфе. Его подозревают в предвзятом судействе

С чего всё началось

В воскресенье стало известно, что арбитр, обслуживающий один из последних матчей «Спартака», заподозрен в игре на ставках. В телеграм-каналах пошла информация, что этот судья – Сергей Лапочкин. Именно он удалил Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом».

Лапочкина в тот же день сняли с матча «Краснодар» — «Урал» и переставили в бригаду VAR на игру «Динамо» — «Крылья Советов». По нашей информации, это произошло, потому что «быки» борются за Лигу чемпионов, и, во избежание каких-либо разговоров после скандального матча «Спартака» и «Локомотива», было принято решение о переназначении арбитра.

Да, Тедеско – точно герой! Он сказал, что судьи убивают «Спартак» Как мы и предполагали.

Откуда информация про ставки

Она начала появляться в телеграм-каналах, после чего Metaratings опубликовал информацию, что некоторое время назад в Латвии был задержан бывший арбитр Павел Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе – якобы он ставил на количество жёлтых карточек в международных матчах. Также издание привело данные о подозрениях УЕФА в связи Стипиди и Лапочкина.

Бывший арбитр в разговоре с «Чемпионатом» сказал, что в Латвии никогда не был и его никто не задерживал:

— Никогда в жизни не занимался ставками, тотализаторами. Сегодня с удивлением прочитал все новости. Мне племянник позвонил, рассказал. Того негодяя, который это опубликовал… Никогда в жизни не видел. Я никогда не был в Латвии за 63 года своей жизни. Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным — хорошим арбитром, который сейчас отлично работает — чушь полная. Я в жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю. Мне кажется, что это всё идёт от того, что Лапочкин проявил мужество и удалил Тедеско. Это полное негодяйство со стороны тех, кто это опубликовал. Это грязь. Я живу в Краснодаре, никуда не ездил, четыре месяца сидел дома безвылазно. С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Видимо, это нужно только тем негодяем, кто это написал.

В РФС нам также сказали, что не получали никаких писем из УЕФА и ФИФА, касающихся возможных разбирательств по делу игры российского арбитра на ставках.

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С чем связано внутреннее расследование

Инициатором стал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, но дело тут не в ставках: к арбитру возникли вопросы по его работе на матче «Спартак»-«Локомотив» — Лапочкина подозревают в предвзятом судействе. Игорь Федотов, который разбирал для «Чемпионата» этот матч, сказал: 43-й минуте ошибочно был назначен пенальти в ворота «Спартака», а на 72-й минуте – не поставлен в ворота «Локо» за фол на Рассказове. Решениями арбитра был недоволен Тедеско, который в итоге получил дисквалификацию на три матча.

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— В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина, — сказал «Чемпионату» председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. — В настоящий момент у нас нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

Результаты проверки на полиграфе будут известны завтра.