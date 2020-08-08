«Зенит» снова станет чемпионом, а Кокорин забьёт десятку. Каким будет новый сезон в РПЛ?

В преддверии старта чемпионата России мы задали экспертам 7 важных вопросов. И вот что услышали.

Кто станет чемпионом?

Игонин: Если исходить из того, что мы знаем, – «Зенит». Другие рассуждения нелогичны.



Сенников: Больше всего шансов у «Зенита», так как у него хороший, сыгранный состав и длинная скамейка. «Зенит» был и остаётся главным претендентом на титул, а конкуренцию ему составят «Локомотив» и, возможно, «Спартак».



Хохлов: Этого никто не знает, мы можем судить только по концовке, где на голову выше всех был «Зенит».



Мостовой: «Зенит». В число претендентов добавлю «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Чемпионат будет, скорее всего, похож на предыдущий.



Нигматуллин: Ещё свежи впечатления от прошлого турнира. «Зенит» как выглядел, так и выглядит лучше всех. Говорить о какой-то конкуренции сейчас сложно. Но я уверен, что «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» навяжут борьбу чемпиону и интрига сохранится до последнего тура.



Малафеев: С высокой степенью вероятности чемпионом снова станет «Зенит». У него сбалансированный состав, удалось кого-то переподписать. Думаю, будут ещё трансферы.



Широков: «Зенит».

Главное, что произошло в РПЛ за самое короткое межсезонье в истории Трансферы, тренерские отставки, изменения в регламенте РПЛ.

Кто вылетит?

Игонин: Всё очень просто: вылетит тот, у кого будет не очень хорошо с финансами. Очевидно, что внизу будут и те команды, которые только вышли из ФНЛ.



Сенников: Надо посмотреть по игре и первым турам, что за команда «Ротор». Хватит ли запала у «Химок». Явными аутсайдерами будут эти две команды, а также «Тамбов» и «Ахмат».



Хохлов: Должно пройти около 30% игр, чтобы определять главного претендента на вылет. Выделять кого-то одного – неправильно.



Мостовой: Не хочется кого-то обижать, но претендентов будет около пяти-шести. Включая новичков в лице «Ротора» и «Химок».



Нигматуллин: «Ротор» и «Химки» для меня команды-загадки. Будем надеяться, что они вошли надолго, но поставлю на вылет «Тамбова» и «Ротора».



Малафеев: Новички лиги будут находиться в нижней части таблицы, будут бороться за выживание, как и те клубы, кто боролся в прошлом сезоне. Изменений больших в этом плане не предвидится.



Широков: За выживание точно будут бороться «Химки», «Ротор» и «Тамбов», кто-то из них и займёт два последних места.

Что за «Ротор» мы увидим в РПЛ? У него нет почти ничего общего с командой-легендой из 90-х В истории «Ротора» (точнее — «Роторов») чёрт ногу сломит. Но мы всё же попробовали разобраться.

Как сыграют «Спартак» и «Химки»?

Игонин: «Спартак» победит, какие тут ещё могут быть прогнозы? «Химки» только вышли, усиливаются, конечно, но вряд ли усилятся настолько, чтобы конкурировать со «Спартаком». Если бы были равные команды, то можно было бы рассуждать, а тут класс разный. «Химки» дадут бой, но увы.



Сенников: «Спартак» по игре должен их обыгрывать. Также все говорят, что «Уфа» — тоже фарм-клуб красно-белых. На самом деле это не так. В прошлом сезоне все говорили, что «Оренбург» и «Сочи» являются фарм-клубами «Зенита». Хоть питерцы и взяли 12 очков, но это не говорит о том, что есть какие-то подводные течения. Все результаты были по игре. «Химки» будут биться, как и «Уфа». Футболисту не объяснишь плохое, они выходят побеждать, тем более против «Спартака».



Хохлов: «Спартак» по составу и по игре сильнее. Не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате. Нужно просто смотреть футбол.



Мостовой: «Спартак» точно возьмёт четыре очка.



Нигматуллин: Я бы не стал говорить, что «Химки» сольют, но «Спартак» сильнее по составу и по игре. «Химки» ещё и не усилились особо перед сезоном. Москвичам и без без подводных течений под силу победить.



Широков: Достойно и красиво (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, оба раза победит «Спартак».

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Кто может стать открытием сезона?

Игонин: Мне бы хотелось, чтобы себя показали и закрепились молодые игроки. В «Спартаке» таких много. Но сейчас на подготовку было всего две недели, поэтому появления яркого новичка в ближайшее время не жду. Может быть, кто-то в концовке и выстрелит, но не думаю. Сейчас главное, чтобы молодые игроки, которые уже себя проявляют, закрепились и держали свой уровень.



Сенников: Это очень непредсказуемо. У ЦСКА есть Дивеев, который прибавляет с каждым годом. У «Локомотива» может выстрелить Рыбчинский. У «Спартака» есть Рассказов и Урунов. Остон очень здорово смотрелся в «Уфе».

Хохлов: Многие способны на это, тот же Мостовой из «Сочи». Он вернулся в «Зенит», если получит практику – станет открытием. Каждый год у нас появляются новые имена, за которыми интересно наблюдать.



Мостовой: Очень сложный вопрос. Если кого-то и называть, так только тех, кто себя проявлял ранее: Бакаев, Мелкадзе и Сафонов, например. Что касается новеньких, у нас много хороших и молодых футболистов, которые обязаны себя проявить в новом сезоне.



Нигматуллин: Без сомнений, у нас много молодых талантов. Но я надеюсь, что открытием станет Карапузов из «Динамо». Он самый быстрый из своих сверстников и за счёт этого может себя проявить.



Малафеев: Отчасти открытием может стать «Сочи». В прошлом сезоне они боролись за выживание. Но состав у команды приличный. Даже несмотря на потерю Кокорина, южане вполне могут быть в верхней части таблицы.



Широков: Тут прямо сложно сказать, не знаю. Тем более все ещё укрепляются.

Сколько забьёт Кокорин?

Игонин: У него есть отличная возможность забить больше десяти голов за сезон. Но может быть всё, что угодно, те же травмы. Если неприятности обойдут его стороной, то, повторюсь, положит больше десяти.



Сенников: Если Саша будет играть стабильно и у него не будет травм – точно забьёт больше десяти мячей. Ему нужен хороший плеймейкер, который будет раздавать передачи. В «Спартаке» есть хорошие футболисты, но нет Егора Титова. Будем надеяться, что Саша найдёт связь с Бакаевым, Уруновым и Соболевым.



Хохлов: Он способен и может забить больше десяти мячей. Да и вообще, десять голов для нападающего, который играет в таком клубе – мало. Кокорин будет стремиться забить гораздо больше.



Мостовой: Свои десять мячей Саша обязан забивать за сезон, не глядя. Главное, чтобы обошлось без травм.



Нигматуллин: В игровом плане Кокорин выглядит очень прилично. В «Сочи» он быстро стал лидером, то же самое ему под силу сделать и в «Спартаке». Думаю, что он забьёт в районе десяти мячей.



Широков: У него десяти голов ни разу не было, пускай будет десять (смеётся. – Прим. «Чемпионата»).

Отработают ли полностью сезон Николич и Тедеско?

Игонин: Никто не может себе гарантировать такое. Я вообще не понимаю, когда тренер подписывает контракт на пять лет. Тренеров-то можно понять, а вот руководителей – нет. Никогда нельзя быть уверенным, что человек доработает до конца сезона. Подписание долгосрочного контракта в каком-то смысле может даже вредить тренеру.



Сенников: Два клуба с большими амбициями. Если что-то не заладится – никто ждать не будет. Возможно, в клубах будут изменения. Но в «Локомотиве» изменения могут быть только в конце сезона, а вот у Тедеско всё будет меняться от игры к игре. Прежде всего люди хотят увидеть играющий «Спартак». Игра с «Зенитом», например, мне очень понравилась.



Хохлов: Всё очень просто: будет результат и будут достигать цели – будут работать. Если нет – распрощаются. У кого из них больше шансов, не скажу. Николича пока вообще оценивать нельзя, он пришёл во время пандемии.



Мостовой: Условия, составы и все блага у обоих тренеров есть. У «Локомотива» всё будет зависеть от Лиги чемпионов, а Тедеско в «Спартаке» ничем не рискует. Ниже седьмого места уже невозможно опуститься.



Нигматуллин: Николич выполнил задачу, пусть она была и не такая сложная. А вот у Тедеско больше шансов на досрочное расторжение контракта, за ним будут следить от игры к игре. В «Спартаке» поменялся руководящий состав, главный тренер должен гармонично вписываться. Газизов очень внимательно следит за всем.



Малафеев: «Спартак» заполучил одного из лучших нападающих России. Они будут бороться за высокие места. У «Локомотива» всё будет зависеть от того, что устроит руководство — чемпионство или борьба за Лигу чемпионов. Но они тоже будут претендовать на самые высокие места.



Широков: Почему нет? Вся разница в том, что Тедеско мы знаем больше и пока результаты его не впечатляют. Но всё может быть.

Прекратят ли судьи «обижать» «Спартак»?

Игонин: Если идёт такой разговор, что кто-то кого-то обижает – судьи определят для себя новую команду, им же нужно на ком-то фокусироваться. Я это говорю со слов руководителей клубов. Вон, может, «Химки» «примут огонь на себя».



Сенников: Надеюсь, что эта история немного утихнет. Всё равно судейский комитет сделал выводы, проводят работу, заостряют внимание на важных моментах. Ошибаться могут в любую сторону. Систему VAR ввели недавно и ещё нет определённых навыков, с опытом всё придёт и всё будет нормально.

Хохлов: Часто команды, которые проигрывают, сетуют на судей. «Спартак» действительно потерял много очков из-за очевидных ошибок арбитров. Их нужно было признать, а не искать оправдания. Я надеюсь, что уровень судейства повысится, потому что так безобразно судить просто невозможно.



Мостовой: Действительно, было много разговоров в последних турах, что «Спартак» чуть ли не убивали. С помощью VAR мы видели, что 80% решений были оправданы. Надеюсь, что уровень судейства и уровень взаимопонимания арбитров и VAR будут выше в предстоящем сезоне.



Нигматуллин: Разговоров на эти темы велось много, была масса отменённых голов. Хочу пожелать «Спартаку» забивать настолько железобетонные мячи, чтобы ни один VAR не смог их отменить. Хочется надеяться, что справедливости будет больше. Некоторые решения выглядели справедливыми, некоторые — не очень. Будем надеяться, что вся эта история была совпадением. Пускай для всех команд судейство будет справедливым.



Малафеев: В какой-то сезон «Спартак» судят так, как никого не судят, в другой — плохо. Всё зависит от места «Спартака» в таблице. Когда они на первых местах, судят их прекрасно. Когда дела идут не так, то сразу на судей идёт сноска. Но сейчас судьи понимают, что цена ошибки высока.



Широков: Я бы сказал, что они и не начинали пока. А так все надеются, что судейство будет лучше, даже сами судьи.