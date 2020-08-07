Главное, что произошло в РПЛ за самое короткое межсезонье в истории

Сегодня матчем «Зенит» – «Локомотив» за Суперкубок России открывается сезон-2020/2021, а уже завтра стартует новый чемпионат. Межсезонье, сдвинутое на два месяца из-за пандемии коронавируса, получилось рекордно коротким – всего пара недель. Вспоминаем главные события, случившиеся за время летней паузы в РПЛ.
Уход Юрана из «Химок» и другие тренерские перестановки
В межсезонье ничто не наделало столько шума, как отставка главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Пожалуй, эта история обсуждалась даже больше, чем переход Александра Кокорина в «Спартак». 51-летний специалист вывел подмосковную команду в РПЛ и в финал Кубка России, и тем не менее ему указали на дверь.
Юран ответил на своё увольнение громкими заявлениями, связав это решение с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. Обвинил «Химки» в том, что они наряду с «Уфой» становятся фарм-клубом и поставщиком очков для красно-белых. Тренер собирался подать против клуба иск в УЕФА, а игроки «Химок» написали письмо в его поддержку на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Однако огонь погас так же быстро, как вспыхнул. «Химки» договорились с Юраном о расторжении контракта по соглашению сторон. Тренер, по слухам, получил очень солидную компенсацию, после чего перестал резко высказываться о клубе в СМИ.
«Химки» возглавил Дмитрий Гунько. Кроме того, сменил главного тренера «Ахмат» – на место Игоря Шалимова взяли Андрея Талалаева, а «Урал» и «Арсенал» утвердили в должности соответственно Юрия Матвеева и Сергея Подпалого, с которыми доигрывали концовку прошлого чемпионата.
Трансферы Кокорина, Ловрена, Гайча и возвращение Смолова
Пока в РПЛ не так много интересных трансферов, но летнее окно будет открыто до 17 октября, так что торопиться с покупками нет нужды.
В любом случае самый яркий трансфер лета уже состоялся: Кокорин свободным агентом ушёл из «Зенита» и подписал трёхлетний контракт со «Спартаком». По сути, из топ-клубов РПЛ это был единственный вариант для нападающего. В «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» Александру было трудно попасть по известным причинам, а ЦСКА с «Краснодаром» вроде бы даже и не рассматривали его кандидатуру. Южане, как мы помним, напротив, отказались от Павла Мамаева после истории с дракой и судом.
Любопытно, насколько усилит оборону «Зенита» Деян Ловрен. В «Ливерпуле» хорвата иногда критиковали за «косяки», но где АПЛ и где РПЛ? В Лиге чемпионов у лучших клубов России и Англии тоже разные задачи.
Многого ждём от нового нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Наконец-то у «армейцев» появился ещё один сильный форвард помимо Фёдора Чалова. И, что важно, совсем иного плана — высокий, мощный.
Нельзя также пройти мимо возвращения в РПЛ Фёдора Смолова. Возможно, с Марко Николичем он лучше найдёт общий язык, нежели с Юрием Сёминым. «Реал» и «Барселона» теперь могут спать спокойно, в отличие от соперников «Локомотива» в РПЛ.
Наш чемпионат потерял Ивановича, Фарфана, Жоау Мариу, Фернандеша и Нойштедтера
Целая группа заметных игроков, прежде всего легионеров, попрощалась с РПЛ. Закончились контракты у Бранислава Ивановича («Зенит»), Джефферсона Фарфана («Локомотив»), Мануэла Фернандеша («Краснодар») и Романа Нойштедтера («Динамо»). Ещё один игрок «железнодорожников» Жоау Мариу вернулся в «Интер» после аренды. Московский клуб отказался выкупать португальца.
Иванович может продолжить карьеру в АПЛ: сообщалось о переговорах серба с «Эвертоном», «Вест Хэмом» и «Фулхэмом». Нойштедтер, по слухам, готов вернуться в Турцию, где выступал до перехода в «Динамо» за «Фенербахче». Защитника сборной России связывают с «Истанбул Башакшехиром» и «Газишехир Газиантепом». По будущему Фарфана и Фернандеша пока нет информации. Жоау Мариу не останется в «Интере»: на португальца претендуют «Марсель», «Бетис», «Сельта» и «Спортинг».
Вряд ли увидим мы в РПЛ и экс-нападающего сборной России Павла Погребняка. 36-летний игрок покинул «Урал» и подумывает о завершении карьеры. Напомним, в мае-июне Погребняк переболел коронавирусом.
У ЦСКА появился новый спонсор
Перед стартом нового сезона у ЦСКА появился новый спонсор. Московский клуб объявил о сотрудничестве с IT-компанией «ИКС Холдинг», которой владеет миллиардер Алишер Усманов. Сообщалось, что ЦСКА получит по двухлетнему контракту более 1 млрд рублей (приблизительно 12 млн евро).
«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, – сказал президент московского клуба Евгений Гинер. – Считаю, что мы обрели надёжного партнёра, который поможет нам развиваться. Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше. Мы благодарны акционерам и руководству «ИКС Холдинга» за поддержку в столь непростое для экономики время и ждём плодотворного сотрудничества».
Усманов не впервые помогает ЦСКА и своему близкому товарищу Гинеру. Он выделял средства на детскую школу клуба, а в 2019 году посодействовал трансферу Николы Влашича из «Эвертона» на более выгодных для красно-синих условиях. Благодаря новому спонсору «армейцы» смогут быть более активными на трансферном рынке.
В РПЛ отклонили расширение лиги и сменили лимит на легионеров
По окончании сезона-2019/2020 был рассмотрен вопрос об увеличении количества участников РПЛ, поскольку «Крылья Советов» и «Оренбург» настаивали на том, что вылетели в ФНЛ не по спортивному принципу. По предложению главы лиги Сергея Прядкина провели голосование среди клубов. Большинство высказалось против. Поддержали расширение только в «Рубине» и «Ахмате». Впрочем, РФС в любом случае вряд ли дал бы добро, ведь календарь и при 16 командах очень плотный – найти окна для четырёх туров невозможно.
Тем не менее кое-что в нашем чемпионате меняется. С нового сезона вступает в силу лимит на легионеров «8+17», при этом игроки из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) не будут считаться иностранцами в российском футболе. Помимо того, клубы РПЛ проголосовали за две поправки в регламент, связанные с арендными соглашениями. Согласно этим поправкам один клуб не сможет отдавать в аренду другому более двух футболистов, а также не сможет запрещать этим футболистам принимать участие в очных встречах.
Наконец, клубы РПЛ проголосовали также за отмену переносов матчей из-за коронавируса. Если какая-то команда не выйдёт на поле по причине большого количества заболевших и посаженных на карантин игроков, то получит техническое поражение.
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