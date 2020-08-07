Кикнадзе спросили про Райковича, Сёмина и Самохвалова. Под конец интервью он закипел

Василий Кикнадзе после матча за Суперкубок поговорил с журналистами – началось всё довольно безобидно, а потом разговор раскалился и перешёл скорее в формат дискуссии, чем интервью. Обсуждали трансферы, конфликт с Сёминым и трагедию Иннокентия Самохвалова.

Первое поражение Николича с «Локо» и первый Суперкубок тренера Семака Игра была — супер!

– Федя неплохо вышел, боролись, — начал Кикнадзе с итогов матча. – Это спорт. «Зенит» надо поздравить с победой, отметить плохую организацию матча.



– В чём она заключается?

– Регламент, который утверждается в день матча – позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Но для победы не хватило, в сезоне поиграем.



– Этот недочёт с регламентом повлиял?

– Если мы серьёзно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно. Никто с этим спорить не будет.



– Готовы к завтрашней встрече с болельщиками?

— Всегда. Жду любви и дружбы (смеётся).



– Вы сказали, что Смолов хорошо вышел…

– Было видно, что вышел с желанием, показал хорошую игру. Жалко, что не хватило пяти сантиметров.



– Про его переезд в Турцию – слухи?

– Да, не понимаю, откуда это берётся.



– Значит, он остаётся?

– Никогда не говори никогда, но на сегодня он игрок «Локомотива».



– Когда ждать Лисаковича?

– Как только подпишем договор. Надеюсь, что в недалёком будущем.



– Не будете взаимодействовать с РПЛ по поводу календаря?

– Это бесполезно. Но никто не может запретить мне иметь своё мнение. Моя точка зрения, что проводить семь матчей за 21 день – неправильно. Равно как и утверждать регламент в день соревнования. Этот вопрос остро стоит. Мы сделали несколько предложений, чтобы разгрузить график. Впереди матчи в Европе. Там всё ясно будет. Посмотрим, как мы сыграем, как «Зенит».



– В прессе обсуждается, что 2/3 клубов должны высказаться за увольнение Прядкина, чтобы добиться его отставки. Как вам его работа?

– У нас было совещание 6 августа, этот вопрос не стоял. Но от лиги требуется другой уровень интенсивности работы. Сезон будет очень тяжёлым. Нам эти восемь матчей прошлого сезона после вируса раем покажутся.



– Вас не смущает отсутствие троих игроков «Зенита» в заявке?

– Это отдельная тема. Ничего не могу сказать. До игры говорил с Медведевым, и он сообщил, что единственный проблемный человек был изолирован. Это должно отслеживаться в РФС, РПЛ, регламент должен соблюдаться. Когда мы принимали решение об отказе от переноса матчей, мы делали это, чтобы во всех регионах страны были одинаковые меры, соответствующие требованиям Роспотребнадзора. Иначе будет очень непонятный чемпионат. Матчи будут решаться не на поле, а в медицинских кабинетах или в кабинетах менеджера.



– Год назад ходили слухи о Беляеве. Тогда вы объясняли болельщикам, что его будет сложно продать. Что он воспитанник, ни о чём не говорит. Сейчас берут Лысцова…

– Он моложе. Как минимум на два года.

– То есть его можно продать?

– Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся помочь тренеру сформировать команду, которая ему нужна для решения спортивных задач. А дальше посмотрим.



– Чем эта ситуация отличается от прошлой?

– Тогда от главного тренера у нас не было пожеланий. Конкретно по этому игроку.



– Что выглядит странно — ситуации похожие.

– Проблема журналистики – оценочные суждения. Я имею право на них, а вы — журналисты. Мы в дискуссии? Или вам нужна моя точка зрения? Ситуации разные. Беляев и Лысцов, во-первых, разного возраста.



– Но Беляев игрок уровня сборной.

– Так-так-так. Давайте без этого. Да и я не готов обсуждать Беляева, он не игрок «Локомотива».



– Но вы его обсуждали на прошлой встрече с болельщиками?

– Я многому научился за этот год, знаете ли.



– Говорят, что одной из проблем в вашем сотрудничестве с Сёминым было желание тренера рулить трансферами.

– Кто вам сказал, что он хотел рулить трансферами?



– А такой проблемы не было?

– Ребят, вы начинаете приводить уже свои домыслы и суждения. Будьте осторожны.



– Вы же сами говорили про зимнее трансферное окно, что никого не купили, потому что Сёмин хотел Бассагога.

– А что, речь шла, что он хочет рулить трансферами? Речь шла о том, что он отказывался от всех кандидатур, которые ему предлагались. Это совсем другая история.



– А сейчас решает Николич, а вы только протоколируете?

– С чего вы это взяли? Вы как слушаете, что я вам говорю? Есть пожелание тренера, есть заседания трансферного комитета. Мы послушали Николича и приняли решение, что берём этого игрока. Какие вопросы?



– Скорее тут речь о том, что ваши взгляды с Николичем больше совпадают, чем было с Сёминым.

– Вы неправильно понимаете, как осуществляется подбор игроков. Трансферный комитет собирает информацию по игрокам, принимает решение. В данном конкретном случае решил поддержать кандидатуру, которую предложил главный тренер. Мы реализуем это решение. Это нормально.

«Ручной тренер для руководства «Локо»?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы» Марко Николич – о Сёмине, Кокорине, Кикнадзе и своих принципах.

– Трансферный комитет поддерживал кандидатуры Сёмина?

– Конечно. Например, Комличенко, Джорджевич. Кто у нас ещё был… Живоглядов – история Юрия Палыча. Первый варинат был с Караваевым за большие деньги, второй – с Живоглядовым. Он уже впоследствии изменил о нём мнение, получилось, что он не умеет играть в нужном Палычу формате. А до определённого времени он его устраивал. Кстати, обратили сегодня внимание, как сыграл Мурило?



– Хорошо.

– Правильно. Считаю, что он парень с огромным потенциалом. Дай бог, раскроем. Ребят, ладно, мне завтра на все эти вопросы отвечать.



– В прошлом году вы взяли Мурило вместо Беляева.

– С чего вы взяли, что вместо? Мы сделали то, что сделали. Что вас беспокоит, не могу понять?



– Год назад вы взяли молодого Мурило, а сейчас двух игроков, одному из которых 31, другому, из вылетевшей в ФНЛ команды, 25.

– Вы хотите, чтобы мы брали звёзд из «Реала», из «Барселоны», «Ювентуса»? Мы проголосовали на трансферном комитете за этих игроков.



– Вы же декларируете, что хотите брать молодых на продажу.

– Что значит декларируем? Мы это и делаем.



– За сколько вы планируете продать Райковича?

– Мы не планируем его продавать. Он опытнейший игрок.

Бил партнёров, плюнул в судью и часто «косячил». «Локомотив» сильно рискует с Райковичем Со второго захода сербский Рэмбо всё же попал в РПЛ.

– В телеграм-каналах была информация, что Лысцов ушёл из «Локомотива» из-за проблем с сердцем. Это правда?

– Мы об этом не знали. Сейчас у него всё в порядке.

– Критика в адрес клуба после ролика «КраСавы» про Самохвалова была оправдана или нет?

– Что значит «оправдана или нет»?



– Что клуб недостаточно помог семье.

– Что это значит?



– Мало заплатили.

– Мало заплатили… А сколько было бы достаточно? Есть круг людей, которые пытаются раскачать ситуацию, затронуть максимально болезненные темы. В семье случилась трагедия – как в семье игрока, так и «Локомотива». Всё, что мы могли сделать, мы сделали.



– Вы считаете, что это делают специально?

– Вы же видели ответ на выпуск «КраСавы». Я к нему отношения не имею, но тем не менее.



– В какой стадии это дело находится?

– Я не знаю.