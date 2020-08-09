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«Спартак» — «Сочи», 9 августа 2020, 1-й тур РПЛ, онлайн-трансляция

«Спартак» — «Сочи»
Олег Лысенко
Соболев забил первый гол «Спартака» в сезоне и расплакался. Судья дал ему жёлтую
В Тушино и без Кокорина нашлось кому забивать.
Футбол / РПЛ 0

В преддверии матча «Спартака» с «Сочи» абсолютно все профильные СМИ и эксперты заостряли внимание на фигуре Александра Кокорина. Новая команда с нетерпением ждала его премьеры в Тушино, старая — с понятной опаской. Увы, самого долгожданного дебюта уик-энда в Тушино не случилось. В протоколе игры, обнародованном почти за полтора часа до первого свистка судьи Казарцева, фамилии Кокорина не нашлось — ни в основе, ни в запасе. Микротравма (официальная версия).

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Соболев – 8'   2:0 Ларссон – 10'   2:1 Полоз – 15' (пен)   2:2 Нобоа – 90' (пен)

В отсутствие Кокорина выстрелили два других форварда Тедеско. А первый мяч красно-белых в сезоне провёл тот, кому это, возможно, больше всех нужно было. В аномально короткое летнее межсезонье Александр Соболев похоронил маму и наверняка нуждался в инъекции положительных эмоций. Роман Зобнин нацеленным навесом на 8-й минуте помог их товарищу получить. После удара Соболева головой Джанаев только раздосадованно всплеснул руками.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном RuTube-канале «Матч Премьер».

Нетрудно догадаться, кому посвятил этот гол Александр. Сдёрнув игровую футболку, он продемонстрировал майку с изображением умершей матери и в порыве эмоций не смог сдержать слёз. Удивительно, что судья Казарцев наказал его за этот жест карточкой. Нет, формально реф, конечно, прав — снимать амуницию на поле не положено. Но в любом правиле бывают исключения, и это, кажется, был именно тот случай.

Надо сказать, что прошлый сезон фактурный форвард тоже начал мощно — с дубля в ворота ЦСКА, а всего за 12 первых туров настрелял десяток голов. Но тогда он представлял «Крылья Советов» и долгое время снисходительно воспринимался соперниками. Теперь степень ожиданий от него намного выше. Надо соответствовать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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