«Я видел слёзы на глазах Слуцкого. Зато его уже позвали на КДК». Судьи разозлили «Рубин»

Первый тур РПЛ омрачился судейскими скандалами. Василий Казарцев попал под шквал критики после окончания матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), а представители «Рубина» остались недовольны работой Сергея Иванова во встрече с «Локомотивом» (0:2).



Генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов ответил на вопросы, связанные с судейской темой.

— Как бороться с тем, что происходит в нашем судействе?

— Наша основная проблема – VAR. Он был придуман помогать арбитру принимать правильные решения, а они, получается, придумали, как прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, с VAR прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров оценивать не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса.

Сейчас есть ощущение, что это общество друидов, которое хранит секрет предков. Слуцкий обратился, попросил объяснить момент — это что, таинство какое-то? А в ответ что-то про ногу вправо и влево слышит. Я бы хотел, чтобы было большое общественное обсуждение, передача какая-то. Пришёл Хачатурянц, нам казалось, что он не из этого цеха и очень авторитетный, опытный бизнесмен. Но и он не может ничего сделать! Мы хотим ему помочь наладить работу судейского цеха. И есть вопросы к Кашшаи – он где вообще? Он что-нибудь делает? А он простой участник корпоратива, своя этика. Нам нужен честный и открытий арбитр, который бы не боялся указывать коллегам на ошибки. Ошибаться могут все, но надо об этом открыто говорить.

«Ты и так убил команду, зачем делать из нас идиотов!» Слуцкий мощно наехал на судей и РФС После игры с «Локо» он обвинил РФС в «рейдерских захватах денег», поддержал «Спартак» и призвал пожизненно отстранить арбитра Иванова.

— Федун заявил о снятии с чемпионата после такого судейства. Вы об этом не думали?

— Да вы что? Нет, конечно, мы только крепче будем! Мы это пройдём. Хорошо, что есть резонанс – мы всё исправим. «Спартак» – великий клуб, «Рубин» – флагман татарстанского футбола. Куда мы уйдём из-за ошибки судьи? Ничего с «Рубином» не случится, мы это переживём. Помните, как Иванов судил полуфинал Кубка «Зенита» и «Спартака»? Помните, что там сотворил? А сейчас к нам приехал. А вспомните нашу первую игру прошлого сезона с «Зенитом» – первый гол был забит с метрового офсайда. Или он некомпетентный, или предвзятый. Если столько ошибок – почему одни и те же арбитры?



— Видимо, нет людей. Может, иностранцев позвать?

— Иностранные тоже не выход. Они же как гастарбайтары, отработают и уедут к себе. Да и все люди ошибаются. Да и мы такое уже проходили. Когда Кашшаи пришёл, все напряглись, а сейчас поняли – ничего страшного. Он и в России-то был пару раз. Для чего это всё? Не понимаю.



— Будете требовать публикации разговоров судей?

— Обязательно надо запрашивать. Нужно строить правильную систему (работы арбитров и объяснения своих решений. – Прим. «Чемпионата»), у нас всё неправильно сейчас. Мы не можем критиковать судейство, но система не работает – давайте объяснять. Иванов вынудил Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке. На наши просьбы объяснить судейские моменты – ни ответа, ни привета. Ответа нет. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число.

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— Уже открытые письма Дюкову пошли. Даже спартаковские ветераны пишут.

— Ну а кто должен ещё? Дюков, Хачатурянц – уважаемые люди, которые долго зарабатывали репутацию. А сейчас на них столько свалилось, ужас. Им это разгребать и разгребать. Думаю, такого у них ещё не было. Мы же просто просим объяснять, показать – ну у вас же VAR. Мы за него платим свои деньги – за обслуживание данного оборудования. Зачем мы его установили за свои деньги, если они его не смотрят? Перепишите протокол. А сейчас VAR не помогает судьям, а прикрывает их.



— Первый тур и столько всего…

— Думаю, это всё поправят. Но обидно. Я видел слёзы на глазах Слуцкого после матча. Это же огромный труд, люди этим живут. Для Викторовича футбол — это всё, он в нём 24 часа. А потом берут и убивают весь труд. Меня не было в подтрибунке, я не знаю, о чём говорили Слуцкий и Иванов, но я так понимаю, что Иванову просто не понравилось, что наш тренер подошёл к нему спросить по эпизодам. Помните Гончаренко? Действительно, сделайте лицо попроще. Давайте быть более открытыми, никто же не орёт, не дерётся. Объясните просто. Просто нужно всем собраться и почистить эти моменты.



— Как вам календарь «Рубина»?

— У нас так получилось, что мы шесть туров сыграем за 19 суток. Мы просто не будем успевать восстанавливаться. У нас худший календарь начала чемпионата. Посмотрим сейчас ещё, что нам КДК по нашему тренеру вынесет. Но мы пройдём это всё. Я хочу собрать всех руководителей клубов, чтобы обсудить все моменты: и судейские, и остальные.



— Собираете ставить вопрос об отставке Калошина и Кашшаи?

— Не исключаю такого. Хачатурянц же человек новый, его наоборот поддержать надо. Нужно просто решить вопросы, проблемы. Это же работа – ничего сложного: пенальти или не пенальти. Сейчас везде камеры, всё видно. Давайте всё разберём. Не надо делать идиотов из людей и искать отмазки. Надо выслушать Калошина и Кашшаи, а потом принимать общее решение. Вокруг футбола много всего, но самое главное – игра, эмоции.



— Болельщики же даже не знают, кто такой Калошин. Ну, может, о Кашшаи слышали что-то.

— Да. А Кашшаи боится что-то лишнее сказать. Мы только начали шаги с VAR, в начале пути. В Формуле-1 у «Феррари» тоже бывают детские ошибки. Мы только вступили, не бойтесь ничего. Нам нужны профессиональные люди, которые будут рассказывать. У меня ощущение, что Кашшаи просто боится потерять своё место. Надо их выслушать — может, они что-то делают, — а потом принимать решение. Но все руководители клубов обеспокоены.