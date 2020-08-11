Сколько можно ошибаться?! В игре против «Локо» судьи прозевали пенальти и удалили Слуцкого

Новый сезон РПЛ стартовал с судейских скандалов. Самый громкий случился в матче «Спартака» – из-за назначенного пенальти в ворота хозяев в матче «Сочи» владельцу красно-белых Леониду Федуну пришлось угрожать футбольным властям снятием с чемпионата, а судьям и руководителю ВАР в России Леониду Калошину оправдываться за свои решения в прямом эфире на телевидении. Но первый тур на этом не закончился – сегодня в матче «Ротора» и «Зенита», по мнению арбитра Игоря Федотова, неправильно засчитали гол Дзюбы. А позже скандал случился уже в матче «Рубин» – «Локомотив» – споры возникли из-за не назначенного пенальти в ворота гостей.

Клубы РПЛ, поддержите Федуна. Сегодня засудили «Спартак», завтра точно так же прибьют вас Как можно назначать такие позорные пенальти в эпоху VAR?!

Эпизод случился на 25-й минуте матча – в штрафной площади «Локо» вратарь москвичей Гилерме сбил Ивана Игнатьева, но арбитр этот эпизод проигнорировал. Случился момент при счёте 0:1, а сразу после этого второй гол в ворота «Рубина» забил Дмитрий Баринов. Голов в матче больше не было, зато в перерыве был удалён главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, который после матча жёстко раскритиковал работу арбитров:

– Я уже давал интервью, привлёк внимание к вопросу судейства, – приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ», – перед сезоном мы направили письмо, просили прислать арбитра и объяснить работу VAR. Вот вчера, после матча «Спартак» — «Сочи», арбитры стали впервые объясняться. В нашем матче арбитр не назначил очевидный пенальти. Что это — предвзятость или низкая квалификация судей? Они считают нас идиотами, но люди не в курсе, как работает VAR».

Но и это ещё не всё. Во втором тайме «Рубин» остался вдесятером – с поля удалили Бегича. Все спорные моменты игры специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал.

Слово Федотову:

Падение Игнатьева после контакта с Гилерме на 25-й минуте

– Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Игрок «Рубина» выходил один на один, а Гилерме его сбил. И должна быть жёлтая карточка вратарю – он всё-таки тянулся к мячу, поэтому это не красная карточка. Где был VAR? Пусть это Калошин объясняет.



В судействе, если что-то такое происходит, надо быть готовым, что что-то прилетит в ответ. Вот гол Баринова тут же и прилетел, а потом ещё и удаление Слуцкого. Теперь головы Иванова и Валошина полетят – Калошин не объяснит, что это не явно и не очевидно. Вопрос для VAR мог быть один – играл ли Гилерме в мяч, а он в него не играл. Что они смотрели вместо этого, я не знаю.

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Удаление Слуцкого в перерыве матча и Бегича на 65-й минуте

– Скорее всего, когда команды уходили на перерыв, Слуцкий что-то сказал Иванову. Наверняка с матом и с оскорблениями. Но карточку в подбритунном помещении показывать по правилам нельзя – это нужно делать на поле. Думаю, Иванов пообещал Слуцкому, что его удалит. Так что при выходе на второй тайм Иванов стоял с красной карточкой в руках. По манере он всё сделал правильно – послушал Слуцкого, они друг другу что-то пытались объяснить, а потом – красная за то, что было в перерыве.



А фол на Смолове – чистая красная, там лишение явной возможности забить гол. смотрели вместо этого, я не знаю.

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«Стыдно за наш футбол, стыдно за страну!» Болельщиков бомбит после матча «Спартака» Многие поддерживают решение Федуна сняться с чемпионата.

Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Калошину задавать – этот серый кардинал идёт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всё по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут.