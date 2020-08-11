Сколько можно ошибаться?! В игре против «Локо» судьи прозевали пенальти и удалили Слуцкого

Новый сезон РПЛ стартовал с судейских скандалов. Самый громкий случился в матче «Спартака» – из-за назначенного пенальти в ворота хозяев в матче «Сочи» владельцу красно-белых Леониду Федуну пришлось угрожать футбольным властям снятием с чемпионата, а судьям и руководителю ВАР в России Леониду Калошину оправдываться за свои решения в прямом эфире на телевидении. Но первый тур на этом не закончился – сегодня в матче «Ротора» и «Зенита», по мнению арбитра Игоря Федотова, неправильно засчитали гол Дзюбы. А позже скандал случился уже в матче «Рубин» – «Локомотив» – споры возникли из-за не назначенного пенальти в ворота гостей.
Эпизод случился на 25-й минуте матча – в штрафной площади «Локо» вратарь москвичей Гилерме сбил Ивана Игнатьева, но арбитр этот эпизод проигнорировал. Случился момент при счёте 0:1, а сразу после этого второй гол в ворота «Рубина» забил Дмитрий Баринов. Голов в матче больше не было, зато в перерыве был удалён главный тренер казанцев Леонид Слуцкий, который после матча жёстко раскритиковал работу арбитров:
– Я уже давал интервью, привлёк внимание к вопросу судейства, – приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ», – перед сезоном мы направили письмо, просили прислать арбитра и объяснить работу VAR. Вот вчера, после матча «Спартак» — «Сочи», арбитры стали впервые объясняться. В нашем матче арбитр не назначил очевидный пенальти. Что это — предвзятость или низкая квалификация судей? Они считают нас идиотами, но люди не в курсе, как работает VAR».
Но и это ещё не всё. Во втором тайме «Рубин» остался вдесятером – с поля удалили Бегича. Все спорные моменты игры специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал.
Слово Федотову:
Падение Игнатьева после контакта с Гилерме на 25-й минуте
– Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Игрок «Рубина» выходил один на один, а Гилерме его сбил. И должна быть жёлтая карточка вратарю – он всё-таки тянулся к мячу, поэтому это не красная карточка. Где был VAR? Пусть это Калошин объясняет.
В судействе, если что-то такое происходит, надо быть готовым, что что-то прилетит в ответ. Вот гол Баринова тут же и прилетел, а потом ещё и удаление Слуцкого. Теперь головы Иванова и Валошина полетят – Калошин не объяснит, что это не явно и не очевидно. Вопрос для VAR мог быть один – играл ли Гилерме в мяч, а он в него не играл. Что они смотрели вместо этого, я не знаю.
Удаление Слуцкого в перерыве матча и Бегича на 65-й минуте
– Скорее всего, когда команды уходили на перерыв, Слуцкий что-то сказал Иванову. Наверняка с матом и с оскорблениями. Но карточку в подбритунном помещении показывать по правилам нельзя – это нужно делать на поле. Думаю, Иванов пообещал Слуцкому, что его удалит. Так что при выходе на второй тайм Иванов стоял с красной карточкой в руках. По манере он всё сделал правильно – послушал Слуцкого, они друг другу что-то пытались объяснить, а потом – красная за то, что было в перерыве.
А фол на Смолове – чистая красная, там лишение явной возможности забить гол. смотрели вместо этого, я не знаю.
***
Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Калошину задавать – этот серый кардинал идёт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всё по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут.
- 11 августа 2020
-
23:55
-
23:52
-
23:51
-
23:46
-
23:29
-
23:29
-
23:17
-
23:06
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:45