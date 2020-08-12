«Ты и так убил команду, зачем делать из нас идиотов!» Слуцкий мощно наехал на судей и РФС

С каждым днём нового сезона РПЛ судейских скандалов становится всё больше. В воскресенье арбитры наошибались против «Спартака» (это уже признал глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи), а владелец красно-белых пригрозил, что снимет команду с чемпионата. Прошёл всего день, а для обсуждений работы судей появился новый повод – спорные решения на этот раз были в матче «Рубина» и «Локомотива». Мы уже разбирали эти эпизоды с арбитром Игорем Федотовым, но история получила продолжение – на послематчевой пресс-конференции с огненной критикой судей выступил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Но досталось не только судьям.

Сколько можно ошибаться?! В игре против «Локо» судьи прозевали пенальти и удалили Слуцкого Ужасный старт сезона в РПЛ – после «Спартака» от арбитров пострадал ещё и «Рубин». Разбираем спорные моменты с судьёй Игорем Федотовым.

Сначала Слуцкий обрушился с критикой на VAR и Иванова:



– Я двадцать раз посмотрел эпизод на 25-й минуте, – начал Слуцкий пресс-конференцию, – Иванов утверждает, что 11-метрового не было. При этом я работаю тренером больше 30 лет, на мой взгляд этот эпизод выглядит так: пенальти – даже не обсуждается. Красная карточка Рыбусю – он делал движение и никак не в мяч. Что было бы в Голландии в таком эпизоде? Красная карточка Рыбусю, пенальти, ещё под вопросом карточка… Понятно, что двойного наказания быть не должно, тогда все скажут: «Всю команду должны удалять». Если он не увидел момент на Рыбусе, я спрашиваю: «Почему не смотрели VAR?». Он говорит: «Неочевидный момент». Какой же момент должен быть очевидным? Кто-нибудь мне может объяснить?!



Затем заявил, что Калошин рассказывает всем сказки:



– Им дали VAR в помощь, а они трактуют по-своему. Я не представляю, чтобы в Голландии не посмотрели бы такой эпизод и не приняли верное решение. Калошин Нам Калошин утверждает: «Неочевидное решение, здесь VAR не работает». VAR работает во всех случаях! Он нам рассказывает сказки! Я разговаривал с Кайперсом, который по сравнению с нашими судьями — это как восемь других планет, прилетевших на нашу планету. И он говорит мне: «Да, здесь смотрят». Вам зачем дали VAR, если вы его даже не смотрите?! Он посмотрел эпизод 20 раз.

«Сразу мне ёкнуло!» О чём говорили судьи, назначая второй пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Казарцев объяснился, но не признал свою ошибку.

Как заставить судей смотреть VAR? Никак не заставить, есть регламент. В Голландии я работал с VARом два года: они все эпизоды смотрят! Здесь даже вопросов бы не было – железный пенальти и красная карточка Рыбусю. Я специально сегодня после игры пошлю видео Кайперсу и спрошу его мнение по данному эпизоду. Это судья, который судит финальные части Лиги чемпионов, где я наших судей не видел уже 200 лет. Я специально спрошу его мнение и мнение его коллег. А потом опубликую это и пришлю видео.



Успел защитить «Спартак»:



— Что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти?! По мне: фолил и Рыбусь, и Гильерме. Вопрос только в том, какое наказание после пенальти каждому из игроков нужно было давать. Он просто говорит: «Да не было пенальти». Ещё начинает объяснять какие-то вещи. Это просто ужас какой-то! Повторюсь, очень сложно комментировать игру, когда она проходит настолько эмоционально. Позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворота «Спартака». На мой взгляд – не было и одного даже близко! Даже в этой ситуации пытаются выкручиваться и как-то объяснять…

«Вася! Больше времени не будет». Что значат слова судьи перед пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Игорь Федотов объясняет эту двусмысленную фразу и другие нюансы переговоров между судьями.

Потом судьи говорят: «Люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях, вы что делаете? У нас есть семьи, дети». Ну так и вы будьте людьми – подойдите и скажите: «Я ошибся, извини, пожалуйста».



Обратился к Кашшаи и призвал пожизненно дисквалифицировать арбитра Иванова:



– До сезона мы отправили бумагу, запросили разъяснения моментов. Я надеялся, что будет хоть какой-то ответ. Я специально аргументированно пошёл, показал количество жёлтых карточек, как принимаются решения. Но ответа нет. Мы посылали письмо в коллегию арбитров: «Приезжайте, расскажите, вы судите по каким-то правилам, которые только вы знаете! Мы же вроде как играем здесь, объясните нам правила!» В ответ тишина.



Как еще спрашивать? Вот как спрашивать? Я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи, пусть он даст оценку: был пенальти или нет? Если пенальти был, то я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. При том, что более очевидного пенальти сложно придумать, когда фол был со стороны двух игроков «Локомотива».



Объяснил своё удаление:



– Когда тебе на чёрное говорят белое в категоричной форме, ты не очень с этим согласен и говоришь достаточно резкие слова. Я признаю, что я их произнёс, из меня делали идиота, оправдывались. Представьте, что я сейчас здесь пристрелю пять человек, а потом начну оправдываться: «Ребят, да вы чего, это вообще не я, а они в меня стреляли! А потом я хотел увернуться, выхватил пистолет и зарубил пятерых». Наверное, в ответ на это люди спросят: «Ты нормальный вообще?!» Примерно так сказал и я Иванову.

«Судьи пробили дно, дальше падать некуда!» Разбор ошибок против «Спартака» Обсуждаем спорные моменты с арбитром Игорем Федотовым.

Если бы он признал ошибку, то у меня не было вопросов. Но он стал говорить, что пенальти не было. Ты и так убил команду! Лишил нас в первой игре возможных очков и всего остального! Зачем дальше делать из нас идиотов и говорить, что пенальти не было?! Если ты видишь белую табличку, а он говорит, что она чёрная, то нужно прийти к консенсусу. Что ещё остаётся делать?



Самое главное – человек может ошибиться. Я сегодня сделал миллион ошибок – по каким-то вариантам игры, что-то еще… Но почему судья не скажет, что не признал, почему ты делает из меня идиота. Он видит эпизод лучше, чем видят миллионы. Я не знаю, что нужно нашим арбитрам, чтобы они хоть как-то поняли свою квалификацию или стали чуть более честными.



И даже раскритиковал РФС из-за штрафов:



– Сначала нам говорят: «Не надо масок». Потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, а затем всэ опять проходит опять без масок. И так месяц. А ситуация по коронавирусу никак не меняется: ни у нас, ни в мире. При этом если маска висит на ухе – не штрафуют, снял – идёт штраф. Объясните это! Вы забираете у меня огромные деньги, больше полумиллиона рублей, но вы ничего не объясняете! Что это за рейдерские захваты чужих денег?! Я не могу понять, я от этого отвык и буду об том говорить. Молчать и держаться за какие-то вещи я не собираюсь. Это безобразие, позор ужас.

Что грозит судье Казарцеву за «подвиги» на «Спартаке»? Нашли похожие случаи в прошлом Глава из истории российского футбола.

Николич тоже прокомментировал судейство. Но он защитил Иванова.



– Для меня сюрприз, что СМИ говорят о судьях и скандалах, – заявил главный тренер «Локомотива», – в футбольном мире самое главное игроки, болельщики, тренеры, клубы. Я посмотрел ситуацию с падением Игнатьева в штрафной по телевизору и могу сказать, что это не пенальти. Это была желтая карточка нападающему. Он ударил Гильерме. Хочется сказать, что судья тоже человек, как и мы с вами. Они тоже делают ошибки: иногда против тебя, иногда за тебя. Но я согласен, что надо сделать встречу с тренерами и клубами, чтобы прояснить некоторые моменты.