Гвардиола проиграл сам себе. «Сити» нельзя жаловаться на невезение

Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и как Гвардиола выдумывает хитрые схемы в плей-офф Лиги чемпионов. Проблема только в том, что главная жертва этих схем обычно «Манчестер Сити».
Как Гвардиола усложнил «Сити» задачу
На матч с «Лионом» Гвардиола придумал схему с тремя защитниками, чистым опорником и двумя форвардами. Естественно, «Сити» ещё ни один матч в этом сезоне в такой расстановке не начинал. И естественно, у такого решения Гвардиолы на самом деле были причины.
«Лион» играет с двумя форвардами и тремя центральными полузащитниками, которые уничтожают зону прессингом. Такое сочетание делает «Лион» необычной командой: ей проще играть с топ-клубами, которые много атакуют, чем с более скромными, готовыми отдать мяч.
Три центральных защитника нужны, чтобы преодолеть прессинг двух форвардов. Но в ответ на это в принципе логичное решение «Лион» поставил перед «Сити» неожиданную задачу: Депай и Экамби вообще не прессинговали защитников. Вместо этого они стягивались в глубину и перекрывали лини передач в полузащиту. В итоге тройка защитников «Сити» перекатывала мяч без помех, зато отдать вперёд было некому. В центре поля у «Лиона» благодаря низкой позиции форвардов было преимущество пять в три.
На практике это вылилось в несолидную статистику. Чаще всех в составе «Сити» вступал в игру Эрик Гарсия (грустный смех). На втором и третьем местах – его напарники по центру обороны. Опорник Родри (в теории – самый пасующий в команде игрок, когда «Сити» не рискует) пасовал в полтора раза реже Гарсии. Притом что половину тайма его команда проигрывала – это просто ужасный показатель.
И последний говорящий факт о владении. Чем удачнее для «Сити» складывается игра, тем больше в неё вовлечён Де Брёйне. Точнее, наоборот: чем больше он влияет на игру команды, тем лучше результат. Для примера: в игре с «Реалом» у Де Брёйне 60 пасов и космические восемь пасов под удар. Так вот, в первом тайме с «Лионом» Де Брёйне отдал за тайм 24 паса, под удар – только один, и тот с углового. Это хуже его средних показателей за матч.
В концовке тайма «Сити» создал пару моментов и в общем наиграл на гол. Правда, эти моменты пришли не из розыгрыша мяча, а скорее из выигранных в борьбе миллиметров. Это не футбол Гвардиолы.
План «Лиона» вряд ли предполагал сложнейший гол по невероятной траектории – он был направлен в первую очередь на сдерживание соперника. Можно сказать, что с голом Корне повезло. Но в том, что касается обороны, план работал. Четыре удара по воротам Лопеша за тайм – очень, очень мало, особенно с учётом, что «Сити» не устраивал счёт.
Второй тайм – разгром «Лиона». Правда, только по моментам
Игра делится на два очень разных по наполнению больших отрезка. Уже через 10 минут после перерыва Пеп вернул привычные 4-3-3. После этого «Сити» стал чаще пропускать контратаки, зато сразу вышел на привычный уровень доминирования – с опасными розыгрышами у чужой штрафной и массой ударов. Гол Де Брёйне был закономерным результатом давления, но после гола оно не закончилось.
Фото: Franck Fife/Getty Images
Если смотреть только на качество игры (не считая реализацию), то последние 35 минут – это разгром «Лиона». 10-4 по ударам, 6-1 по ударам из штрафной. «Сити» в четыре раза чаще пасовал в атакующую треть (64 на 17), так что такое превосходстве уже не было выжиманием моментов из миллиметров – нет, оно было следствием полного игрового превосходства.
На этом заключительном отрезке «Лион» лучше только в одном компоненте. В главном — реализации. Команде дважды повезло с отсутствием офсайда, но это неважно: аутсайдеру всегда нужно немного везения, чтобы пройти фаворита. «Лион» прошёл не за счёт помощи судей или ошибок VAR, а за счёт того, что каждый свой шанс, самый ничтожный, заканчивал голом.
Эти типичный вылет «Сити». Что типичного
Возможно, «Сити» стоило с самого начала играть по схеме последних 30 минут. Да, игра получилась бы намного более раскрытой в обе стороны. Но в рамках такой игры команда Гвардиолы была намного острее. И просто по теории вероятности, даже с реализацией Жезуса и Стерлинга забила бы больше.
Вопрос «почему Гвардиола обязательно должен сразу усложнить команде жизнь в плей-офф Лиги чемпионов, а только потом позволяет ей играть в привычный футбол?» — немного длинноват, чтобы стать популярным. Этот вопрос заслуживает того, чтобы его наконец задали Гвардиоле.
По итогам первого тайма победа «Лиона» выглядела заслуженной. По итогам второго – заслуженным кажется сослать Жезуса и Стерлинга в Сибирь, причём не в нынешнюю, а ту, царских времён. По итогам всего матча «Сити» создали четыре Big Chance (больше соперника), наиграли на 2,3 ожидаемых гола (в два раза больше соперника) и допустили всего один удар из штрафной (нанесли – 10).
Есть искушение списать результат сугубо на невезение. Даже если не смотреть на собственную реализацию, а только на пропущенные голы: обрез Гюндогана и ошибка Эдерсона стоили двух. Но дело в том, что такие ситуации происходят с командой слишком часто. Точнее, каждый раз.
Фото: Oli Scarff/Getty Images
За исключением матча с «Ливерпулем» в 2018 году, где «Сити» был по делу разгромлен в гостях, все остальные вылеты проходят по одной схеме. Пеп выдумывает хитрый план, к которому его команде сложно приспособиться. Потом возвращает всё назад и играет в привычный футбол, после чего «Сити» начинает разрывать соперника. Но – упускает момент за моментом и пропускает после какой-нибудь нелепой индивидуальной ошибки. Не везёт? Да, причём постоянно. В этом трудно найти систему, но ещё труднее объяснить, почему в каждом втором матче навылет кто-то из основных игроков допускает результативные ошибки.
После матча Гвардиола отметил менталитет соперников. «Мы играли против топ-команды. Они здорово организованы и интенсивны, играют быстро и смело. В таких матчах важна психология. Нужно играть до последней секунды, выполнять план и быть стойкими». Пеп прав. И всё это у «Лиона» действительно есть. Но странно, что у «Сити» до сих пор нет нужного менталитета. «Сити» слишком часто проигрывает в Лиге чемпионов более слабым командам. Складывается даже впечатление, что проигрывает не столько им, сколько себе.
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