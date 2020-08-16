Гвардиола проиграл сам себе. «Сити» нельзя жаловаться на невезение

Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и как Гвардиола выдумывает хитрые схемы в плей-офф Лиги чемпионов. Проблема только в том, что главная жертва этих схем обычно «Манчестер Сити».

Как Гвардиола усложнил «Сити» задачу

На матч с «Лионом» Гвардиола придумал схему с тремя защитниками, чистым опорником и двумя форвардами. Естественно, «Сити» ещё ни один матч в этом сезоне в такой расстановке не начинал. И естественно, у такого решения Гвардиолы на самом деле были причины.



«Лион» играет с двумя форвардами и тремя центральными полузащитниками, которые уничтожают зону прессингом. Такое сочетание делает «Лион» необычной командой: ей проще играть с топ-клубами, которые много атакуют, чем с более скромными, готовыми отдать мяч.

Три центральных защитника нужны, чтобы преодолеть прессинг двух форвардов. Но в ответ на это в принципе логичное решение «Лион» поставил перед «Сити» неожиданную задачу: Депай и Экамби вообще не прессинговали защитников. Вместо этого они стягивались в глубину и перекрывали лини передач в полузащиту. В итоге тройка защитников «Сити» перекатывала мяч без помех, зато отдать вперёд было некому. В центре поля у «Лиона» благодаря низкой позиции форвардов было преимущество пять в три.



На практике это вылилось в несолидную статистику. Чаще всех в составе «Сити» вступал в игру Эрик Гарсия (грустный смех). На втором и третьем местах – его напарники по центру обороны. Опорник Родри (в теории – самый пасующий в команде игрок, когда «Сити» не рискует) пасовал в полтора раза реже Гарсии. Притом что половину тайма его команда проигрывала – это просто ужасный показатель.

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И последний говорящий факт о владении. Чем удачнее для «Сити» складывается игра, тем больше в неё вовлечён Де Брёйне. Точнее, наоборот: чем больше он влияет на игру команды, тем лучше результат. Для примера: в игре с «Реалом» у Де Брёйне 60 пасов и космические восемь пасов под удар. Так вот, в первом тайме с «Лионом» Де Брёйне отдал за тайм 24 паса, под удар – только один, и тот с углового. Это хуже его средних показателей за матч.



В концовке тайма «Сити» создал пару моментов и в общем наиграл на гол. Правда, эти моменты пришли не из розыгрыша мяча, а скорее из выигранных в борьбе миллиметров. Это не футбол Гвардиолы.



План «Лиона» вряд ли предполагал сложнейший гол по невероятной траектории – он был направлен в первую очередь на сдерживание соперника. Можно сказать, что с голом Корне повезло. Но в том, что касается обороны, план работал. Четыре удара по воротам Лопеша за тайм – очень, очень мало, особенно с учётом, что «Сити» не устраивал счёт.

Второй тайм – разгром «Лиона». Правда, только по моментам

Игра делится на два очень разных по наполнению больших отрезка. Уже через 10 минут после перерыва Пеп вернул привычные 4-3-3. После этого «Сити» стал чаще пропускать контратаки, зато сразу вышел на привычный уровень доминирования – с опасными розыгрышами у чужой штрафной и массой ударов. Гол Де Брёйне был закономерным результатом давления, но после гола оно не закончилось.

Фото: Franck Fife/Getty Images

Если смотреть только на качество игры (не считая реализацию), то последние 35 минут – это разгром «Лиона». 10-4 по ударам, 6-1 по ударам из штрафной. «Сити» в четыре раза чаще пасовал в атакующую треть (64 на 17), так что такое превосходстве уже не было выжиманием моментов из миллиметров – нет, оно было следствием полного игрового превосходства.



На этом заключительном отрезке «Лион» лучше только в одном компоненте. В главном — реализации. Команде дважды повезло с отсутствием офсайда, но это неважно: аутсайдеру всегда нужно немного везения, чтобы пройти фаворита. «Лион» прошёл не за счёт помощи судей или ошибок VAR, а за счёт того, что каждый свой шанс, самый ничтожный, заканчивал голом.

Эти типичный вылет «Сити». Что типичного

Возможно, «Сити» стоило с самого начала играть по схеме последних 30 минут. Да, игра получилась бы намного более раскрытой в обе стороны. Но в рамках такой игры команда Гвардиолы была намного острее. И просто по теории вероятности, даже с реализацией Жезуса и Стерлинга забила бы больше.



Вопрос «почему Гвардиола обязательно должен сразу усложнить команде жизнь в плей-офф Лиги чемпионов, а только потом позволяет ей играть в привычный футбол?» — немного длинноват, чтобы стать популярным. Этот вопрос заслуживает того, чтобы его наконец задали Гвардиоле.

Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким Нельзя победить «Ливерпуль», играя хорошо всего 16 минут.

По итогам первого тайма победа «Лиона» выглядела заслуженной. По итогам второго – заслуженным кажется сослать Жезуса и Стерлинга в Сибирь, причём не в нынешнюю, а ту, царских времён. По итогам всего матча «Сити» создали четыре Big Chance (больше соперника), наиграли на 2,3 ожидаемых гола (в два раза больше соперника) и допустили всего один удар из штрафной (нанесли – 10).



Есть искушение списать результат сугубо на невезение. Даже если не смотреть на собственную реализацию, а только на пропущенные голы: обрез Гюндогана и ошибка Эдерсона стоили двух. Но дело в том, что такие ситуации происходят с командой слишком часто. Точнее, каждый раз.

Фото: Oli Scarff/Getty Images

За исключением матча с «Ливерпулем» в 2018 году, где «Сити» был по делу разгромлен в гостях, все остальные вылеты проходят по одной схеме. Пеп выдумывает хитрый план, к которому его команде сложно приспособиться. Потом возвращает всё назад и играет в привычный футбол, после чего «Сити» начинает разрывать соперника. Но – упускает момент за моментом и пропускает после какой-нибудь нелепой индивидуальной ошибки. Не везёт? Да, причём постоянно. В этом трудно найти систему, но ещё труднее объяснить, почему в каждом втором матче навылет кто-то из основных игроков допускает результативные ошибки.

После матча Гвардиола отметил менталитет соперников. «Мы играли против топ-команды. Они здорово организованы и интенсивны, играют быстро и смело. В таких матчах важна психология. Нужно играть до последней секунды, выполнять план и быть стойкими». Пеп прав. И всё это у «Лиона» действительно есть. Но странно, что у «Сити» до сих пор нет нужного менталитета. «Сити» слишком часто проигрывает в Лиге чемпионов более слабым командам. Складывается даже впечатление, что проигрывает не столько им, сколько себе.