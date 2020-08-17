Символическая сборная 2-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 2-го тура чемпионата страны сезона-2020/2021.
Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Игорь сыграл очень надёжно: помог ЦСКА отстоять победу с «Тамбовом». Особенно был хорош его сейв в середине второго тайма, когда Акинфеев отбил несколько ударов подряд.
Защита
Роман Зобнин, «Спартак»
Зобнин на этот раз вышел не в центре, а на фланге защиты, но и там смотрелся прилично: выключил атакующий потенциал левого фланга «Ахмата» и при этом охотно и здорово подключался к атакам.
Деян Ловрен, «Зенит»
Новичок «Зенита» быстро адаптировался и хорошо проводит уже третий матч подряд. Ловрен был надёжен в защите. А гол со стандарта только украсил его классную игру.
Самуэль Жиго, «Спартак»
Жиго классно перекусывал атаки «Ахмата». Был хорош в единоборствах и грамотно читал игру.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Сантос провёл очередной классный матч. Как всегда, был активен в атаке, надёжен в защите. Бразилец – один из лучших игроков «Зенита» в этом матче.
Полузащита
Магомед Оздоев, «Зенит»
Оздоев вышел на матч с капитанской повязкой и доверие полностью оправдал. Он здорово выжигал центр и начинал атаки пасами из глубины.
Константин Кучаев, ЦСКА
На старте сезона Кучаев — лидер ЦСКА. В двух турах на его счету уже два гола и голевая передача. Константин отлично сыграл с «Тамбовом». Помимо того что забил, хорошо разгонял атаки и принимал верные, умные решения.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Миранчук продолжает тащить «Локомотив». С «Краснодаром» он забил просто замечательный гол, который выделяет его среди других игроков РПЛ. Алексей очень хорош, можно только порадоваться за него.
Нападение
Малком, «Зенит»
Малком был очень активен в матче с «Ростовом». Множество атак разворачивалось через него. Бразилец шёл в дриблинг, отдавал острые передачи и постоянно держал защиту «Ростова» в напряжении.
Фёдор Смолов, «Локомотив»
Смолов не забил, но мне очень понравился против «Краснодара». Был активен и полезен в подыгрыше, стягивал защитников. Хороший матч Фёдора.
Вандерсон, «Краснодар»
Бразилец был лучшим у «Краснодара». Несмотря на то что команда проиграла, его нельзя не отметить.
Лучший тренер
Виктор Гончаренко, ЦСКА
Гончаренко набрал шесть очков из шести возможных. ЦСКА показывает неплохой футбол. Поэтому в этом туре назову его лучшим.
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