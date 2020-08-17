Символическая сборная 2-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 2-го тура чемпионата страны сезона-2020/2021.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Игорь сыграл очень надёжно: помог ЦСКА отстоять победу с «Тамбовом». Особенно был хорош его сейв в середине второго тайма, когда Акинфеев отбил несколько ударов подряд.

Акинфеев снова лучший! Габулов вручил Игорю приз лучшего вратаря сезона Премия «Чемпионата» нашла своего обладателя.

Защита

Зобнин на этот раз вышел не в центре, а на фланге защиты, но и там смотрелся прилично: выключил атакующий потенциал левого фланга «Ахмата» и при этом охотно и здорово подключался к атакам.

Новичок «Зенита» быстро адаптировался и хорошо проводит уже третий матч подряд. Ловрен был надёжен в защите. А гол со стандарта только украсил его классную игру.

Вместо Дзюбы забил Ловрен. «Зенит» без своего лидера вытащил тяжелейший матч в Ростове Чемпион вдесятером выиграл у команды Валерия Карпина.

Жиго классно перекусывал атаки «Ахмата». Был хорош в единоборствах и грамотно читал игру.

Ещё два гола «Спартака» отменены! Но теперь вопросов к судьям не будет Ключевым моментом игры «Спартак» – «Ахмат» стал пенальти в ворота гостей, назначенный при счёте 0:0.

Сантос провёл очередной классный матч. Как всегда, был активен в атаке, надёжен в защите. Бразилец – один из лучших игроков «Зенита» в этом матче.

Полузащита

Оздоев вышел на матч с капитанской повязкой и доверие полностью оправдал. Он здорово выжигал центр и начинал атаки пасами из глубины.

Константин Кучаев, ЦСКА

На старте сезона Кучаев — лидер ЦСКА. В двух турах на его счету уже два гола и голевая передача. Константин отлично сыграл с «Тамбовом». Помимо того что забил, хорошо разгонял атаки и принимал верные, умные решения.

У ЦСКА новый бомбардир. До этого сезона Кучаев вообще не забивал в РПЛ! Пока Влашича нет, Кучаев решает.

Миранчук продолжает тащить «Локомотив». С «Краснодаром» он забил просто замечательный гол, который выделяет его среди других игроков РПЛ. Алексей очень хорош, можно только порадоваться за него.

Нападение

Малком был очень активен в матче с «Ростовом». Множество атак разворачивалось через него. Бразилец шёл в дриблинг, отдавал острые передачи и постоянно держал защиту «Ростова» в напряжении.

Смолов не забил, но мне очень понравился против «Краснодара». Был активен и полезен в подыгрыше, стягивал защитников. Хороший матч Фёдора.

Вандерсон, «Краснодар»

Бразилец был лучшим у «Краснодара». Несмотря на то что команда проиграла, его нельзя не отметить.

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА

Гончаренко набрал шесть очков из шести возможных. ЦСКА показывает неплохой футбол. Поэтому в этом туре назову его лучшим.