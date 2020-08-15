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Лучший вратарь РПЛ – версия Габулова – Акинфеев лучший в сезоне 19-20

Акинфеев снова лучший
Андрей Панков
Акинфеев снова лучший! Габулов вручил Игорю приз лучшего вратаря сезона
Премия «Чемпионата» нашла своего обладателя.
Футбол / РПЛ 0

Перед первым домашним матчем ЦСКА против «Тамбова» экс-вратарь сборной России Владимир Габулов вручил приз «Чемпионата» лучшему вратарю прошлого сезона Игорю Акинфееву. На протяжении всего сезона Владимир после каждого тура определял пятёрку лучших вратарей, которым начислялись баллы в зависимости от места в рейтинге. По итогам лучшим стал Акинфеев.

Лучший вратарь сезона в РПЛ. Итоговый рейтинг
Топ-пятёрка 30-го тура и всего сезона.

— Чем руководствовались при выборе лучших после каждого тура? — вопрос Габулову.
— Самый важный критерий — влияние вратаря на результат. Это спасения в ключевых моментах: например, когда при счете 0:0 голкипер совершает сложный сейв, а в одной из следующих атак его команда забивает. Подобные эпизоды дают импульс, заряжают одноклубников. При этом как правило вратарю нужно выручить свою команду один-два раза за матч — именно редкостью такие спасения и ценны.

Были и другие критерии: количество сейвов, сухой матч и участие в атакующих действиях команды. Современный футбол требует от вратарей умения играть ногами: нужно своевременно, быстро и точно ввести мяч. А иногда голкиперам удаются и голевые передачи — как ногами, так и руками.

— В чем всё-таки Акинфеев оказался сильнее остальных?
— Если оценивать игру вратарей в прошлом сезоне на длинной дистанции, то Акинфеев оказался самым стабильным. К сожалению, у многих других голкиперов были провальные матчи с результативными ошибками. У Игоря подобных игр — минимум.

При этом Акинфеев совершал много ключевых спасений. Да, другие вратари иногда проводили очень яркие матчи и попадали на первое место рейтинга в туре, но затем проваливались и вообще в пятерку не входили. Игорь же не так часто возглавлял рейтинг, но стабильно в нем присутствовал благодаря эффективной и надежной игре.

— Три главных качества Акинфеева как вратаря?
— Мы с Игорем знакомы еще до его дебюта в ЦСКА. Во-первых, на протяжении всей карьеры, с очень раннего возраста он выделялся выдержкой, хладнокровием и спокойствием. Благодаря этим качествам Акинфеев почти всегда делает все правильно и редко ошибается — в том числе на уровне сборной России и Лиги чемпионов.

Во-вторых, класс вратаря всегда определяют по стабильности. Игорь, повторюсь, провел прошлый сезон ровно, выручая свою команду.

В-третьих, отмечу реакцию и резкость Акинфеева. Несмотря на возраст, он сохранил хорошие физические кондиции. Это показал и сейв в 1-м туре нового сезона против «Химок», когда в концовке матча Игорь быстро сориентировался и отбил сложный мяч после рикошета.

— Кто будет главным конкурентом Игоря в новом сезоне в борьбе за приз?
— Конкуренцию могут составить вратари сборной России: Шунин, Джанаев и Лунев — при отсутствии у него травм. Также в этом сезоне Сафонов и Максименко должны прибавить в стабильности. Это вратари молодежной сборной, которые могут ярко провести сезон, при этом исключив ляпы и ошибки. Им есть, над чем работать.

Хотя навязать борьбу Игорю способен практически любой голкипер РПЛ. А мы все от этого только выиграем — всегда интересно наблюдать за непредсказуемыми противостояниями.

— От кого ждёте прорыва в новом сезоне?
— Максименко и Сафонов — наши молодые вратари. Хотя в начале сезоне сложно давать прогнозы. Прорыв зависит от многих факторов: физическая подготовка и психологическая устойчивость как самого голкипера, так и всей команды. Одну-две игры вратарь может вытащить, но на длинной дистанции он все равно зависит от игры своих одноклубников. Так же, как и команда зависит от игры своего вратаря.

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Рубрика Владимира Габулова возвращается в новом сезоне РПЛ.

Владимир уже начал определять лучших вратарей сезона РПЛ-2020/2021. По итогам первого тура лучшим вратарём тоже стал Акинфеев. Но вся борьба ещё впереди.

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