Ещё два гола «Спартака» отменены! Но теперь вопросов к судьям не будет

Пять дней не утихала буря вокруг судейства первого матча «Спартака» в чемпионате. Красно-белых официально признали пострадавшими, но разве этого достаточно, если два очка уже не вернёшь? Прекратить хотя бы на время разговоры о «заговорах» и «убийствах» могла только следующая игра красно-белых с «Ахматом». После неё хотелось наконец обсуждать футбол, а не околофутбол. Игру доверили арбитру из Дмитрова Евгению Турбину и бригаде VAR во главе со Станиславом Васильевым.

Судьи справились со своей работой – большое событие! По крайней мере, не совершили ошибок, которые сломали бы игру. Хотя и у Турбина с Васильевым случались сегодня непростые моменты. В этой игре были и отменённые голы, и пенальти, и удаление. «Спартак» забил столько, чтобы после матча не вспоминать о судействе.

Главные события матча «Спартак» – «Ахмат»:

— В заявке «Спартака» не оказалось не только новичков Александра Кокорина и Остона Урунова, но и… главного тренера Доменико Тедеско. Причина отсутствия немца – плохое самочувствие. При этом последний тест на коронавирус у Тедеско отрицательный. Командой руководил Андреас Хинкель.

— «Ахмат» в день матча объявил о переходе на правах аренды из «Спартака» Георгия Мелкадзе. По новому регламенту, московский клуб не имел права запретить форварду выйти на поле. Тем не менее Мелкадзе не сыграл, он тоже отсутствовал в заявке.

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— «Спартак» благодаря тактике «Ахмата» мог спокойно распоряжаться мячом до чужой половины поля. Трёх центральных защитников хозяев встречал один-единственный форвард Владимир Ильин. Гости садились глубоко и перекрывали направление для передач через центр и полуфланги. До 17-й минуты план Андрея Талалаева работал, но потом команда из Грозного пропустила гол. Отменённый…

— Автором гола стал подвижный и полезный Джордан Ларссон, которого Тедеско предпочёл на позиции атакующего полузащитника Зелимхану Бакаеву и Максиму Глушенкову. В ходе атаке здорово сыграл Эсекьель Понсе, который отклеился от Зорана Нижича и дал пас на ход шведу. Ларссон ударил, потом сам же добил мяч. Когда Турбин показал, что идёт проверка гола, многие спартаковские болельщики, наверное, смеялись сквозь слёзы. Повтор показал: мяч, отлетев от корпуса Ларссона, чуть-чуть коснулся локтя. Игра продолжилась при счёте 0:0.

— После этого «Спартак» до перерыва провёл серию очень хороших атак на скорости. Первый тайм красно-белые выиграли по ударам – 10:3 (в створ – 1:2). Турбин отменил ещё один гол хозяев из-за очевидного офсайда у Георгия Джикии (вопрос был только в том, от кого отлетел мяч к защитнику), а Айртон пробил в штангу. Понсе за 45 минут отдал четыре ключевые передачи.

— Герой начала второго тайма – Самуэль Жиго. Сперва француз едва не привёз гол в ворота «Спартака». Его подстраховал Павел Маслов, который остановил передачу на пустые ворота. Видимо, отвык от давления, а оно появилось с выходом на замену второго форварда «Ахмата» Андреса Понсе. На 51-й минуте Жиго на стандарте заработал пенальти в ворота «Ахмата». Антон Швец перестарался, держа защитника красно-белых. Теперь судьи с VAR ничего не отменили, Ларссон забил с «точки».

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— После этого неприятности стали сыпаться на «Ахмат». Получил травму Зоран Нижич: хорват оказался в нокауте после мощнейшего удара Соболева, и его увезли с поля. На 69-й минуте «Спартак» забил второй гол, причём опять благодаря «стандарту». Айртон на скорости убегал от Максима Ненахова – игрок гостей сфолил. Соболев после навеса сделал скидку на Понсе, а тот, избежав офсайда (и, что не менее важно, даже подозрения на попадание во вне игры), опередил того же Ненахова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— Игра окончательно потеряла огонь, когда на 77-й минуте невезучий Ненахов был удалён с поля за попадание рукой по лицу Джикии. «Спартак» полностью контролировал ситуацию на поле. Во втором тайме превзошёл соперника по ударам – 6:4 (в створ – 3:1). Без Тедеско команда одержала первую победу в чемпионате.