Вратарь «Севильи» – супергерой! «МЮ» был лучше, но проиграл Боно

«Севилья» в шестой раз вышла в финал Лиги Европы. До этого испанская команда всегда побеждала и завоёвывала трофей – в 2006 и 2007 годах, а потом трижды подряд (2014, 2015, 2016) под руководством экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери. К слову, «Манчестер Юнайтед» тоже выиграл свой единственный финал ЛЕ, взяв верх над «Аяксом» при Жозе Моуринью в 2017-м, однако второй попытки у англичан пока не будет.

Быстрый гол «МЮ». Диего Карлосу отказывает разум

Начало игры лучше удалось «Манчестер Юнайтед». Команда Уле-Гуннара Сульшера повела в счёте на 7-й минуте, заработав уже, наверное, сотый пенальти в нынешнем сезоне. Очень тонко сыграл Антони Марсьяль, который сделал проникающую передачу на набегавшего в штрафную Маркуса Рашфорда. А вот центральному защитнику «Севильи» Диего Карлосу, напротив, разум отказал. Бразилец въехал в Рашфорда уже после того, как форвард пробил по воротам. Бруну Фернандеш снова блестяще исполнил пенальти, забавно подпрыгнув перед ударом.

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«Севилья» играла смело, от себя, несмотря на статус соперника. Высоко поднимались оба фланговых защитника, поэтому каждый перехват и контрвыпад «Манчестер Юнайтед» таил угрозу. Вдобавок испанцы не очень-то хорошо встречали манкунианцев после потерь. Иногда защитники оставались два в два против нападающих.



Но именно благодаря фланговой атаке «Севилья» отыгралась. У «МЮ» в этом эпизоде получился какой-то кривой прессинг, а команда Хулена Лопетеги перевела мяч с одного края на край и воспользовалась тем, что Аарон Ван-Биссака отстал от Серхио Регилона. Кроме того, Брендана Уильямса унесло в центр на подстраховку занявшего странную позицию Гарри Магуайра, так что Сусо забивал без сопротивления.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ»

Футбол в целом был очень зрелищный и качественный. Первый тайм остался по ударам за «МЮ» – 11:4 (в створ – 4:2). Голов могло быть раза в два больше, а тот же Диего Карлос едва не привёз второй пенальти.

Боно тащит всё. Защитники «МЮ» продолжают привозить

Второй тайм тоже должен был начаться с быстрого гола «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы поддавили и создали два «стопроцентных» момента благодаря классным передачам Бруну Фернандеша, но Боно остановил удары Мэйсона Гринвуда и Марсьяля в упор. Игра голкипера «Севильи» – топ-уровень! Настоящий супергерой! Более того, в течение следующих семи минут Боно ещё дважды какими-то хоккейными движениями совершал сейвы после ударов Марсьяля. Испанцы «плыли» под высоким прессингом «МЮ» в эти минуты.



Преимущество команды Сульшера сохранялось до середины второго тайма, а потом игроки «Манчестер Юнайтед» стали уставать от предложенной интенсивности. «Севилья» наконец-то смогла снова контролировать мяч, помог испанцам и выход на замену центрфорварда Люка де Йонга. Именно голландец забил на 78-й минуте. В очередной раз безобразно сыграли Уильямс с Ван-Биссака, которые не помешали принять, подать и свободно ударить. Два игрока «Севильи» легко и просто оставили в дураках весь нескладный квартет обороны «МЮ»!



Во втором тайме счёт ударов был 9:5 в пользу манкунианцев (в створ – 4:1). Тем не менее команда Сульшера уступила «Севилье» вслед за «Вулверхэмптоном» – на финальный штурм сил не хватило. «МЮ» может винить в этом поражении только собственных защитников и великолепного Боно.