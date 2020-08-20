«Барселона» 8 штук получила, «Шахтёр» — 5. Красиво!» Новый формат ЛЧ: прорыв или провал?

В Лиге чемпионов определились финалисты. 23 мая в битве за трофей сойдутся «Бавария» и «ПСЖ». Начиная с 1/4 финала Лига чемпионов проходит в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Среди болельщиков существует мнение, и оно довольно популярно, что нововведение пошло на пользу футболу. Разделяют ли его эксперты? Послушаем футбольных людей.

Финал ЛЧ — das ist fantastisch. Его выиграет или вчерашний директор, или лэптоп-тренер Флик справился со своими «цирковыми жуками», а Тухель — с Неймаром и Мбаппе. Немцы рулят.

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков считает: при таком формате шансы слабых команд возрастают:



— С одной стороны, для сильных это минус, а для тех, кто мечтает преподнести сюрприз, — плюс. Вероятность сенсации возрастает. Думаю, всё вернётся к прежнему формату. Новая система — экспериментальная, но вызывает интерес. Если бы «Барселона» с «Баварией» и «Сити» с «Лионом» встречались дважды, «Бавария» всё равно прошла бы дальше. А вот в игре «Сити» — «Лион» вполне возможно было другое развитие событий.

«Лион» сделал всё, что мог. И «Бавария» неплохо потренировалась Ещё один полуфинал мечты.

Последнюю мысль поддержал один из лучших игроков в истории российского футбола Александр Мостовой:



— Не надо такого формата. В двух матчах элемент фарта и случайности исключается. Скорее это просто кризисные меры. При стандартной схеме розыгрыша результаты матчей «Барселона» — «Бавария» и «Сити» — «Лион» были бы другими. В прошлом году «Барселона» выиграла 3:0 у «Ливерпуля», а в ответке проиграла 0:4. «Ливерпуль» не стал бы чемпионом, если бы играли только один матч.



За прежнюю формулу выступает и ещё один наш бывший «испанец» Дмитрий Хохлов:



— Лиге чемпионов нужно вернуться к тому формату, который был. Если оставят нынешний, это будет значительным минусом. Все привыкли к двум матчам. Это просто более справедливый формат. При двух матчах ты один из матчей играешь дома, при своих болельщиках. Во-вторых, если команда допустила ошибку в первой игре, остаётся возможность её исправить. Но болельщики важны — они должны быть рядом с командой на стадионе, а не где-то за его пределами. Уверен, что при старой системе матчи «Барселоны» и «Сити» закончились бы вообще по-другому.

В первом полуфинале больше всего не хватало «Атлетико». «ПСЖ» было слишком легко «Лейпциг» сам себе привёз два гола и ещё пару моментов. Это просто несерьёзно.

А вот Игорю Колыванову новый формат нравится:



— Не вижу в этом ничего плохого. Мы уже привыкли даже к отсутствию болельщиков на трибуне. Было бы два матча: дома ведёшь, в гостях играешь от обороны. А в одной игре «Барселона» восемь получила, «Шахтёр» — пять. Для болельщиков это красиво. Непонятно, когда пандемия кончится. Может, ещё лет пять будут так играть. В нынешнем формате футболисты выходят на матч, как на последний, финальный. А если две игры, то футболисты знают, что ещё смогут отыграться. Возможно, результаты матчей «Бавария» — «Барселона» и «Сити» — «Лион» были иными. А для наших команд один матч в еврокубках — это супер: обыграли всех и поехали дальше.



Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко надеется, что турнир всё же вернётся в привычные рамки:



— Смотреть Лигу чемпионов и играть в ней — разные вещи. Что касается формата из одного матча, хочется всё-таки и дома сыграть, при своих болельщиках, которые приходят на стадион. Если футбол для болельщиков, такие матчи, как сейчас, неправильны. Но вся эта история из-за коронавируса, надеюсь, такого формата больше не будет.



При двух матчах у команды есть шанс отыграться, если в первой игре наделали ошибок. Всегда есть запас. Например, «Барселона» проиграла первую игру — 2:8, а вторую выиграла бы — 8:1 (смеётся). Хотя после такого счёта тяжело что-либо исправить. А так, одна игра и всё. По ходу двухматчевого противостояния можно внести любые поправки в игру коллектива. Да даже для тренеров это лучше.



А что думаете вы?