У Головина — голевая! Наш человек в «Монако» ударно начал сезон

Французская Лига 1 первой из европейских топ-чемпионатов вернулась из отпуска после досрочного завершения прошлого сезона. В первом туре календарь свёл «Монако» Александра Головина с футбольным клубом «Реймс», который в сезоне-2019/2020 финишировал на шестом месте, выйдя в еврокубки впервые за 57 лет.

В середине июля монегасков возглавил Нико Ковач, сменивший на посту главного тренера испанца Роберта Морено. 48-летний хорват провёл с командой предсезонку, регулярно выпуская Головина в стартовом составе. В четырёх товарищеских матчах россиянин отметился двумя забитыми мячами, поразив сначала ворота «Серкль Брюгге» (0:2), а потом и голландского «АЗ Алкмар» (0:2). А уже сегодня Александр Головин спустя почти полгода провёл первый официальный матч в футболке «Монако» под руководством нового главного тренера.

Три забитых мяча в первом тайме

Россиянин отлично вошёл в игру. На 4-й минуте Александр нанёс опасный удар с 25-ти метров, который пришёлся чуть выше ворот. А уже через минуту первая атака «Реймса» на ворота «Монако» завершилась забитым голом. Вратарь Предраг Райкович при вводе мяча в игру ударом от ворот сильно выбил его вперёд, малиец Туре выиграл верховую борьбу за мяч у Акселя Дисаси и головой сбросил на Булайе Диа. Французский нападающий вышел один на один с Бенжаменом Лекомтом и спокойно переиграл голкипера «Монако» — 0:1.

После пропущенного мяча монегаски попытались сделать несколько подходов к воротам гостей. Хозяева контролировали мяч, но до опасных моментов дело так и не доходило. На 20-й минуте Головин головой сбросил мяч к левому углу вратарской, где полузащитник «Монако» Генри Оньекуру в борьбе с Фоке не смог зацепиться за мяч. Бельгийский защитник задел мяч рукой, но судья Франсуа Летексье решил промолчать. Уже в ответной атаке «Реймс» забил второй мяч в ворота Лекомта. Нападающий «Реймса» Эль Билал Туре выиграл борьбу на правом фланге, затем сместился в центр и здорово пробил из-за пределов штрафной площади. Голкипер «Монако» бросился в правый от себя угол, но мяч отбить так и не сумел – 0:2. После забитого мяча арбитр Летексье всё же решил проверить момент с рукой Томаса Фоке с помощью VAR, но всё же не усмотрел в действиях бельгийца нарушения правил.

Во второй половине первого тайма команда Александра Головина продолжила атаковать и контролировать мяч, но он всё время шёл мимо ворот Предрага Райковича. На 38-й минуте одна из атак монегасков закончилась попаданием в перекладину после удара Бен-Йеддера.

Уже в добавленное к первому тайму время «Монако» удалось отыграть один мяч. Головин выполнил подачу углового к правому углу вратарской, где Орельен Чуаэми головой удачно сбросил мяч в центр. Футболисты «Реймса» потеряли защитника Акселя Дисаси, который спокойно пробил головой в левый угол ворот бывшего клуба, сократив отставание в счёте – 1:2.

Голевая передача Головина

После перерыва Ковач сделал изменение в составе, выпустив на поле вместо Генри Оньекуру французского нападающего Софьяна Диопа. Во втором тайме «Реймс» продолжил играть вторым номером, надеясь на опасные контратаки.

А вот натиск «Монако» дал свои плоды. На 55-й минуте Александр Головин совершил идеальную подачу со штрафного в сторону защитника монегасков Бенуа Бадьяшиля. Француз одним касанием принял мяч, а вторым отправил в ворота сербского голкипера «Реймса» Райковича, сравняв счёт – 2:2.

После второго забитого мяча монегаски продолжили активно атаковать ворота команды Давида Гуйона, желая забить третий гол. Но увлечения атакой выливались в опасные контрвыпады соперника. На 75-й минуте защитник «Реймса» Конан при проходе по левому флангу удачно отыгрался с вышедшим на замену Арбером Зенели. Затем Гислейн вошёл в штрафную и выполнил прострел к линии вратарской, где Булайе Диа из убойной позиции не попал толком по мячу, ударив мимо ворот Бенжамена Лекомта.

Спустя три минуты Головину досталось по голеностопу от одного из футболистов «Реймса». Россиянину вышли оказать помощь врачи «Монако», но Александр всё же смог продолжить игру. Под конец второго тайма Ковач всё же решил заменить 24-летнего полузащитника, выпустив вместо него ивуарийца Жана-Эде Аолу.

В целом Головин провёл хороший матч, дважды поучаствовав в голевых атаках своей команды. В моменте со вторым забитым мячом Александр записал на свой счёт голевую передачу, а основные угрозы со стороны «Монако» исходили от стандартных положений и угловых, которые исполнял 24-летний российский футболист.

После ухода Головина с поля у «Монако» было ещё несколько моментов, чтобы забить третий мяч в ворота «Реймса». Матч всё же закончился результативной ничьей, а монегаски смогли отыграться со счёта 0:2 не без помощи Александра Головина. В следующем туре российский футболист вместе с «Монако» пожалует в гости к «Метцу», который в прошлом сезоне завершил чемпионат на 15-м месте.