В «ПСЖ» не оценили талант юного Комана. Теперь очень сильно об этом жалеют

Воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман – автор победного гола «Баварии» в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Сюжет для книги или какого-нибудь «слезоточивого» кино. Вот он забивает красивый мяч ударом головой и после финального свистка поднимает над головой Кубок чемпионов, а упустивший его руководитель парижского клуба в отчаянии рвёт волосы на своей голове…

«ПСЖ» – клуб, в котором я вырос, но сейчас я в «Баварии». Прошло шесть лет с момента моего ухода из «ПСЖ», так что всё это было давно. Думаю, осталось всего два игрока с тех пор, как я там выступал. Так что это не матч между мной и парижским клубом, а матч между «Баварией» и «ПСЖ», – говорил Коман, отвечая на вопрос о прошлом.

Когда появились стартовые составы на финал, вообще были сомнения, что Ханс-Дитер Флик сделал верный выбор. Коман, конечно, давал атаке скорость, но с ним могли возникнуть проблемы в прессинге. В конце концов, Флик наверняка не пожалел о ставке на Кингсли, и это главное. Ещё перед перерывом француз едва не заработал пенальти после единоборства с немцем Тило Керером из «ПСЖ», а на 59-й минуте сделал то, ради чего вышел на поле. Коман стал всего лишь пятым французским игроком, забившим в финале Лиги чемпионов. До него отличались Базиль Боли (в 1993 году), Марсель Десайи (1994), Зинедин Зидан (2002) и Карим Бензема (2018).

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В февраля 2013-го Коман был самым молодым дебютантом в истории «ПСЖ», появившись на поле в возрасте 16 лет, восьми месяцев и четырёх дней. Но уже в 2014 году он ушёл в «Ювентус» свободным агентом. Тогда Кингсли утверждал, что в парижском клубе к нему отнеслись несправедливо, так как не рассматривали его в качестве игрока основы.

Вообще Коман – по-своему уникальный игрок. Трофеи так и липнут к его рукам. К 24 годам вингер выиграл уже 20 турниров! Два чемпионства, Суперкубок Франции и Кубок Лиги составе «ПСЖ». Два золота Серии А, Кубок Италии и Суперкубок в составе «Ювентуса». Пять чемпионских титулов, три Кубка Германии и три Суперкубка в составе «Баварии». В воскресенье вечером в его коллекцию добавился трофей за победу в Лиге чемпионов.

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю? Победа «Баварии» над «ПСЖ» – справедливый результат финала.

Сегодня Коман герой не Парижа, а Мюнхена. Хотя ещё полтора года назад всерьёз рассуждал о том, что может закончить с футболом! Так устал от свалившихся на него травм. К счастью, этого не произошло. Иначе у финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 не было бы киношного сюжета.