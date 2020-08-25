«Дзюба на голову сильнее Соболева». Что говорят о конфликте двух форвардов

Сегодня Станислав Черчесов огласил состав сборной России на предстоящие матчи в Лиге наций против Сербии и Венгрии. После него он дал пресс-конференцию, где объяснил принципы своего выбора. Одним из главных вопросов к тренеру был про отсутствие в составе Александра Соболева. Рассказывая про эту тему, Черчесов был максимально откровенным.

«У Соболева есть ситуация с Дзюбой – неприязнь». Черчесов — о составе сборной Почему неиграющие Кузяев и Нойштедтер есть в составе, а играющего и забивающего Соболева — нет? Черчесов объяснил.

— Почему не вызван Соболев?

— Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации. Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему с Дзюбой открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент.

— Как закрыть эту ситуацию, и почему должен делать это Соболев?

— Ну а кто это должен делать? Я? Главный тренер принял своё решение. Я говорю вам честно, как есть. Да, мы не можем разбрасываться хорошими игроками. Но в команде должно быть и единство. Это наша сила. Молодой парень что-то сказал, сделал. Если бы Соболев сказал это Дзюбе в комнате один на один, то вопросов бы не было. Но это было сделано в открытую. Я не истина в последней инстанции, но, думаю, вы нас поддержите. Это же и воспитательный момент. Мы ни на ком не ставим крест.

— Соболев сам знает, что ему нужно закрыть эту ситуацию? Вы с ним общались?

— Я на эту тему с ним не разговаривал. Не считаю, что я должен ему набрать и поговорить. Опыт подсказывает, что действия всегда лучше воспринимаются, чем слова. Я говорю это без злости. Есть ситуация. Он это всё прочитает и должен будет принимать решения. У него есть мой телефон. Раз ситуацию закрыл, то надо закрыть.

— Как вы поймёте, что ситуация закрыта?

— Приедет Дзюба, мы с ним поговорим. Как наступит день икс, мы всё поймём.

После такого мощного спича мы собрали мнения футбольных людей о данной ситуации.

Александр Горбунов, первый тренер Соболева:

— Если Сашу не вызвали, значит у Черчесова есть какие-то претензии по предыдущему сбору. Я не понял вызов Комличенко, но то, что Саша не хуже Луценко и Смолова — точно. Осадочек, конечно, есть, но ничего, сильнее будет!



Я не знаю в чём неприязнь Дзюбы и Саши. У Соболева был тяжелый период, связанный с семьёй, может он просто вспылил на поле, не думаю, что там есть какая-то серьёзная неприязнь. Также мы помним, что его все сравнивают с Артёмом, а он говорит: «Я не второй Дзюба, я Соболев». Дзюба опытный, могли бы просто свести их, поговорить и решить вопрос. Видимо сейчас не захотели раздувать эту проблему. Сашу не так сильно задевает ситуация с сравнением, но доказать он хочет.

Может быть, невызов в сборную — это даже хорошо, отдохнёт, восстановится. Если он будет также продолжать играть, никуда не денется. Эта ситуация не пригнёт Сашу, у него пробивной характер. Согласен с тем, что он сейчас самый замотивированный игрок в РПЛ.

Так как я знаю Сашу с детства, я знаю, что он может первый пойти на примирение и позвонить. Соболев не злопамятный. Конфликт между Дзюбой и им считаю чисто игровым, его просто раздули. Ничего страшного там не случилось.

Соболев пролетел мимо сборной из-за стычки с Дзюбой. С чего всё началось Александр публично разнёс Артёма, но дело даже не в критике.

Шамиль Газизов, гендиректор «Спартака»:

— Это выбор тренера сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова, как тренера сборной.

Реакция бывших футболистов «Спартака» и «Зенита»

Александр Мостовой считает, что Соболев должен извиниться, так как должен уважать старших. «Это рабочий момент, ничего страшного нет, но конфликт нужно будет разрешить. Один может позвонить другому, также они могут встретиться с Черчесовым. Видно, что Соболев по любому будет в сборной, если продолжит так играть. Таких случаев в любой сборной были тысячи. В мои времена тоже такое было, но не афишировалось, да и интернета не было с телефонами. Фамилии называть не буду, но было и такое, а футболист спрашивал кого вызвали, а после этого он говорил, что не поедет на сбор.

Повлияла именно словесная перепалка на поле, но не нужно из этого раздувать и вспоминать про сравнения и тому подобное. Но закрыть конфликт нужно Соболеву, потому что Артёму за 30 лет, а Соболева год назад никто не знал. Уважение к старшим же должно быть, тем более мы не знаем кто там кого на что послал, слов мы не слышали. Если ты взрослому человеку что-то сказал, то должен первый подойти и извиниться».

Мостового поддерживает и Алексей Игонин: «Надо знать Черчесова, и я уверен, что была не одна попытка примирить Соболева и Дзюбу. Такая командная история должна быть решена. Из этого я могу сделать только один вывод: кто-то отказался от примирения, а может и оба. И к сожалению, из-за этого они поставили тренера в такую ситуацию. Сейчас у нас в головах осуждение тренера, но на самом деле виноват тот, кто отказался решить эту проблему.

Я даже не представляю, из-за чего у них сложился конфликт. Обычно такие проблемы возникают, когда у людей нет никаких проблем. Когда всё хорошо, все начинают выдумывать: кто-то не туда посмотрел, кто-то не то сказал. Мне это видится именно так. Какие могут решаться вопросы до такой степени, что встал вопрос о команде, которая защищает нашу страну на международной арене? Там действительно такая проблема, которая выше всего этого? Сомневаюсь.

Очень много всего за то, чтобы извинился Соболев. Всё-таки он молодой и должно быть некое уважение к людям, которые старше. Я понимаю, что сейчас такое не в почёте, а уважают тех у кого телефон дороже, но по сути, должно быть именно так, Соболев должен закрыть конфликт. Если человек, который старше и мудрее предлагает выход из ситуации, человек должен как минимум прислушаться. Также человек должен поставить на весы, он может помочь сборной России, но значит ситуация для него важнее, чем помощь. Вот и все выводы».

Роман Павлюченко говорит о том, что Дзюба намного сильнее Соболева: «У сборной есть тренер и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит всё хорошо.

В моё время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов. Мне, как бывшему игроку «Спартака», хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович.

Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артём на голову выше Саши. Дзюба опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера ещё далеко. Хоть он последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идёт вперёд и прогрессирует».