«У Соболева есть ситуация с Дзюбой – неприязнь». Черчесов — о составе сборной

Почему не играющие Кузяев и Нойштедтер есть в составе, а играющего и забивающего Соболева — нет? Черчесов объяснил.

Сегодня тренерский штаб сборной России определился с заявкой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с Сербией на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра с Венгрией пройдёт 6-го числа в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» (19:00 мск).

После объявления состава главный тренер сборной ответил на вопросы журналистов.

— Мостовой, Луценко – новички. Чем они вас привлекли?

— Мы давно их знаем, Мостовой хорошо провёл сезон в «Сочи», сейчас в «Зените» постоянно выходит на замену, тренер ему доверяет, сделал голевой пас в последней игре. Миранчук получил травму, поэтому вызвали. Луценко – один из лучших бомбардиров, сезон начал убедительно, свои голы забивает, на команду работает. Надо поближе с ним познакомиться и понять, на что мы вместе можем рассчитывать. Луценко будет только на первом матче, в Будапешт он не полетит. У него нет визы, но это полбеды. Паспорт у него заканчивается в ноябре, а в такие сроки паспорт никто на даёт. Ситуация такая, какая есть. Такие моменты бывают, но это надо отслеживать.

— Большая дистанция между последним сбором и нынешним какие проблемы несёт?

— Если бы мы чаще собирались, возможно, появились бы ещё новые имена. Давно не виделись, не хочется начинать с новыми игроками сразу. Это неправильно. За пару дней не так просто превратить игроков в команду. Есть большой перерыв, я почти со всеми игроками общался, все соскучились, все хотят приехать, всё сделать для того, чтобы сыграть удачно. У нас завтра тест, нас всех протестируют. Два теста сделаем: 1 и 3 сентября, чтобы нас пустили в Будапешт. Но там пунктов очень много, не хочется долго об этом говорить.

— Зобнин в «Спартаке» играет на правом фланге, в сборной наверняка вы его видите в центре. Это не будет проблемой?

— Зобнина мы рассматриваем в середине поля, я давно это сказал. Для нас плюс, что он играет и в другой роли в клубе, мы его можем и там сравнить. Мы не вмешиваемся в тактические ходы клубов. Каждый принимает те решения, которые считает нужным. Не думаю, что ему нужно будет долго приспосабливаться.

— Почему не вызван Соболев?

— Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые друг друга не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации. Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему с Дзюбой открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые, в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент.

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— Как закрыть эту ситуацию, и почему это должен делать Соболев?

— Ну а кто это должен делать? Я? Главный тренер принял своё решение. Я говорю вам честно, как есть. Да, мы не можем разбрасываться хорошими игроками. Но в команде должно быть и единство. Это наша сила. Молодой парень что-то сказал, сделал. Если бы Соболев сказал это Дзюбе в комнате один на один, то вопросов бы не было. Но это было сделано в открытую. Я не истина в последней инстанции, но, думаю, вы нас поддержите. Это же и воспитательный момент. Мы ни на ком не ставим крест.

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— Соболев сам знает, что ему нужно закрыть эту ситуацию? Вы с ним общались?

— Я на эту тему с ним не разговаривал. Не считаю, что я должен ему набрать и поговорить. Опыт подсказывает, что действия всегда лучше воспринимаются, чем слова. Я говорю это без злости. Есть ситуация. Он это всё прочитает и должен будет принимать решения. У него есть мой телефон. Раз ситуацию открыл, то надо закрыть.

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— Как вы поймёте, что ситуация закрыта?

— Приедет Дзюба, мы с ним поговорим. Как наступит день икс, мы всё поймём.

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— Кузяев и Нойштедтер без клуба, но вызваны. Почему?

— С Нойштедтером недавно говорил, он скоро будет тренироваться с командой, чтобы быть в состоянии. Они постоянно тренируются. Мы хотим их и поддержать, плюс новые имена в один раз сложно собирать. Поэтому остановились на тех, кого хорошо знаем. Думаю, в течение двух недель они определятся с клубами и будут нам помогать. Но они и сейчас готовы это сделать.

— Бакаев не в лучшей форме летом. Это вас не смутило?

— Нет. Нас не порадовало, что он присел на скамейку. Но с другой стороны, это звоночек. К тому же, он после болезни. Надо понять, какая причина. С «Локомотивом» он сыграл на хорошем уровне. Мы должны для себя понять, почему с ним была такая ситуация. На последних наших сборах он проявлял лучшие качества. Это игрок, на которого мы рассчитываем.

— Как вам форма Смолова?

— Со здоровьем всё у него хорошо, разговаривал с ним. Не знаем, какие задания игроки получают у себя в командах. Он был в Испании, этот период обговорим. Видим у него изменения после этого периода. Хочется, чтобы он добавлял и к Лиге чемпионов подошёл в хорошем состоянии.

— В чём он прибавил?

— В том, что в первой же игре, где он не добежал, ему про это сразу сказали. После этого он стал добегать. В последней игре этого уже не было. Хочется, чтобы он это сохранял. Поздно перестраивать сознание.

— По какой причине не вызвали Дюпина?

— Главный тренер принял решение, что будут вызваны такие вратари. О каждом игроке можно говорить очень долго. Кстати, по Дюпину Леонид Викторович очень хорошо ответил на этот вопрос. Он работал и в клубе, и в сборной, поэтому всё понимает. Здесь можно добавить и Кержакова, и Беленова. Есть игроки, которые себя давно хорошо показывают и не дают в себе усомниться. Поэтому резких движений не делаем. Хотя отмечаем, что Кержаков играет хорошо.

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— С чем связано отсутствие Черышева?

— Два дня назад мы разговаривали, он уже тренировался после травмы. Я попросил его ещё протестироваться, сделать МРТ. Сегодня утром он мне сам позвонил и сказал, что у него ещё не до конца всё зажило. Сказал ему, чтобы он приводил себя в порядок.

— Из ЦСКА вызван только Фернандес. Больше вы не видите там кандидатов?

— Дивеев, Обляков, Кучаев вызваны в молодёжную сборную, там важнейшие матчи. Мы встречались с Галактионовым, обсуждали это. Если у них всё будет нормально, то молодёжка будет претендовать на первое место. С другой стороны, всем, кого я назвал, надо немножко добавлять, чтобы соответствовать.

— Почему будете играть на «ВТБ-Арене»?

— Пока там только один матч, по другим подтверждения не дали. Хотели там давно сыграть, это хороший стадион.

— Алексею Миранчуку пока не удаётся показывать свой максимум в сборной. Готовясь к предстоящим матчам, искали ли вы ему более важную роль в сборной, чтобы он себя показал лучше?

— Лёха хорошо играл, забивал, отдавал. Мы строили планы, как встроить его в игру. Кто в сборной, они уже понимают, что футболисты должны зарабатывать шансы. Он свой шанс своей игрой реально заработал. Не случайно «Аталанта» приехала к нему, а не к другому футболисту. Я всегда говорил, что приветствую переходы игроков в европейский чемпионат. Но нам нельзя по две-три игры проводить, чтобы футболист искал себя. Он из той породы игроков, которым нужно постоянно быть рядом с тренером. Возможно, трансфер в Италию поможет ему в этом, он чуть выйдет из зоны комфорта, где ему придётся поработать локтями. Глядишь, он и нам будет больше давать мускулатуры. Мы пару часов назад с ним говорили про это. Он всё знает.

— Ходили разговоры про натурализацию Малкома…

— Мы никого не просим и не собираемся. Если у человека есть возможность играть за сборную, мы его рассматриваем. Просить кого-то взять гражданство – это как дать абонемент. Другое дело – игроки с корнями, играющие в других лигах. Почему бы не обратить на это внимание?

— Ваше отношение к возможной отмене Лиги наций, которая обсуждалась?

— Алаев моё мнение знает. Лига наций – турнир, где есть за что бороться, очки. Мне он очень нравится. Хочу, чтобы турнир был дальше. Другое дело – как будет развиваться эта ситуация. Умные люди сидят в УЕФА, может, они сделают, как сейчас Лигу чемпионов.

— Кто за время работы в сборной больше всех прибавил при вас?

— Сложно оценивать. Но так, как прибавил Кутепов на чемпионате мира, никто не прибавил. Отыграл на топ-уровне, а потом его уже нет два года. Я с ним недавно на эту тему разговаривал. Если европейские клубы обращают внимание на наших игроков, значит они прибавляют. Но хотелось бы большего.

— Четыре года во главе сборной — это что?

— Это привилегия.