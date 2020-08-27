Между «Зенитом» и «Спартаком» всего очко. Но говорить о борьбе за золото – смешно и наивно

«Спартак» не проигрывает 6 матчей. Это самая продолжительная серия при Тедеско. «Спартак» уже в одном очке от «Зенита». Это о чём-то говорит? Пресловутая перчатка брошена?

Рассуждать категориями веры я не хочу. Верить спартаковские болельщики могут во всё что угодно. Но делать далеко идущие выводы из этой серии, где были ничьи с «Сочи» и «Уфой», и сегодняшняя, мягко говоря, непростая победа над «Ротором» с единственным голом имени пенальти — очень смело. Если не сказать больше — наивно.



Даже после матча с «Динамо», который принёс команде Семака первую потерю очков и первое поражение в текущем чемпионате, у питерцев, считаю, не прибавилось конкурентов в борьбе за золото. Их как не было, так и нет.



Вы видели, как «Зенит» сегодня вышел на второй тайм? Проигрывая 0:1, потеряв Дриусси… Но с абсолютной уверенностью, что победа всё равно останется за ними, что только они хозяева положения. И – момент за моментом. Точно так же «Зенит» два тура назад дожал ЦСКА. Когда хотели – включались и забивали.

«Зенит» в России играет в режиме «вкл-выкл». Но гол Влашича – лигочемпионский звоночек Гончаренко сегодня не нужно никуда уезжать.

С «Динамо» не забили. Но тут можно вспомнить классику жанра от Вадима Евсеева: «Разве футбол – это только про голы?»



Не забьют сегодня – забьют завтра. Даже если допустить, что «Зенит» и в воскресенье потеряет очки с «Локомотивом» (почему нет – тем более без дисквалифицированного Барриоса) – разве это что-то кардинально изменит? Ну, если честно?

«Динамо» спасибо за сегодняшнюю битву и урок чемпиону, но расклад остаётся прежним: наш чемпионат сейчас – это «Зенит» и все остальные. И главная разница между ними в том, что «Зенит» себе такие осечки позволить может (единственное поражение в РПЛ за 11 месяцев). Потому что на дистанции он всё равно будет стабильнее. В то время как от всех остальных не знаешь, чего и ожидать.



«Локомотив» и в концовке прошлого сезона частенько набирал очки на тоненького — было понятно, что когда-нибудь (даже по теории вероятности) маятник должен качнуться в обратную сторону. И вот он качнулся — два поражения подряд. Тоже на тоненького, но всё-таки поражения. Грустный Кикнадзе на трибуне, Алексей Миранчук и Баринов в лазарете, Гильерме на «привозе»… Такой «Локо» не готов решать задачу, ради которой Николич был назначен его главным тренером — выступить в Лиге чемпионов лучше, чем при Сёмине. И если серб хочет, чтобы о нём перестали говорить только в контексте багажа его предшественника, пора прибавлять. Уже в воскресенье с «Зенитом».



«Спартак». Я ещё перед матчем в Волгограде говорил: взять три очка у «Ротора» для красно-белых будет сложнее, чем обыграть «Локомотив». Просто потому что это «Спартак» — всё та же весёлая команда. Да, сейчас у неё 6 матчей без поражений и второе место в таблице, но разве кто-нибудь удивится, если парни Тедеско уже в следующих трёх турах (с «Арсеналом», ЦСКА и «Рубином») наберут минимум очков?

«Спартак» уже второй. Но выиграть в Волгограде ему будет даже сложнее, чем у «Локо» А «Локомотив» теряет Миранчука. Прощай, Европа?

«Динамо». Проигрывает «Арсеналу», обыгрывает «Зенит». Где тут стабильность? То же самое касается «Краснодара», ЦСКА, «Ростова»…



Все эти команды – по крайней мере на данный момент – плюс-минус ровня друг другу. Так и будут меняться в таблице – со второй строчки и далее — теряя очки на пустом месте, а потом героически побеждая, когда от них этого совсем не ждёшь.



Нестабильных чемпионов не бывает.



P.S. Все мои размышления и доводы спартаковские болельщики, уверен, пропустят мимо ушей. А что? А вдруг?