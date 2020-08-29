Как судят «Спартак» после угрозы Федуна. Теперь грех жаловаться?

Три недели назад после матча первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2) владелец красно-белых Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата из-за «судейского заговора». Тогда РФС официально признал ошибку судей Василия Казарцева и Алексея Еськова, поставивших пенальти в ворота москвичей – обоих отстранили и отправили пройти проверку на полиграфе. В результате Федун не стал принимать радикальных решений, о которых думал на эмоциях. После этого «Спартак» провёл ещё пять игр в чемпионате и, кажется, теперь Федуну и спартаковским болельщикам грех жаловаться. Разбираем моменты из прошедших матчей.

Судья провалил проверку на полиграфе! Скандал на «Спартаке» может стоить Еськову карьеры Ему грозит пожизненный «бан».

2-й тур. «Спартак» – «Ахмат» – 2:0

В следующей игре «Спартака» после «Сочи» судья Евгений Турбин назначил пенальти, с которого был забит победный гол красно-белых. На 52-й минуте Антон Швец прихватил руками в верховой борьбе Самуэля Жиго. Удар с «точки» реализовал Джордан Ларссон. Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов поддержал решение Турбина.

Комментарий Федотова: «Пенальти в ворота «Ахмата» назначен верно. Но за неспортивное поведение арбитр должен был показать вторую жёлтую Швецу и удалить его с поля».

Любопытно, что за весь матч игроки «Спартака» получили две жёлтые карточки, а их соперник – девять. Один из «горчичников» всё-таки привёл к удалению: поле покинул Евгений Ненахов.

Между «Зенитом» и «Спартаком» всего очко. Но говорить о борьбе за золото – смешно и наивно Верить можно, но зачем себя обманывать?

3-й тур. «Уфа» – «Спартак» – 1:1

В игре третьего тура в Уфе на 12-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев был назначен пенальти за игру рукой Бояна Йокича. Справедливость этого одиннадцатиметрового не вызывала сомнений. Теперь Ларссон не забил – голкипер Александр Беленов спас уфимцев. По мнению Федотова, судья Станислав Васильев должен был дать «Спартаку» перебить пенальти.

Комментарий Федотова: «Был удар по воротам, арбитр был в хорошей позиции, но не увидел игру рукой у защитника «Уфы». Вмешался VAR, там работает Карасёв, который и позвал Васильева посмотреть эпизод. Только тогда и назначили одиннадцатиметровый. Но Васильев не показал жёлтую защитнику «Уфы», а должен был, так как мяч летел в ворота.

Следующий эпизод – пробитие одиннадцатиметрового. До удара три игрока «Уфы» вошли в штрафную. Из-за этого по правилам игры этот пенальти следовало перебить. Что касается Беленова, то левая нога у него цеплялась за линию ворот – всё в порядке. За игроками «Уфы» следил именно Васильев».

«Спартак» в Уфе не получил ни одной жёлтой карточки, а хозяева – три.

«Спартак» может впервые с 2017-го возглавить таблицу. Где сейчас игроки золотого состава? Некоторые продолжают выигрывать трофеи.

5-й тур. «Ротор» – «Спартак» – 0:1

В Волгограде «Спартак» выиграл у «Ротора» благодаря голу с пенальти. На 55-й минуте судья Алексей Сухов назначил одиннадцатиметровый, разглядев фол со стороны Соломона Кверквелии на Александре Соболеве. Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич обвинил нападающего «Спартака» в симуляции, предложив вручить Соболеву «Оскар» за хорошую актёрскую игру. С мнение Хацкевича согласился и эксперт «Чемпионата».

Комментарий Федотова: «Падение Соболева – это не одиннадцатиметровый удар. Ну, положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора». Этот момент надо сравнивать с падением Малкома в матче «Динамо» — «Зенит». Соболев подумал: «Почему Дзюба падает, а мне нельзя»? И решил упасть. Захотел Сухой назначить пенальти, он его и назначил. Поверьте, если бы арбитр не назначил одиннадцатиметровый, VAR бы даже не вмешался. Почему показана жёлтая карточка? Сухой назначил пенальти. Имел ли он основания показать красную? Нет, так как Соболев не владел мячом. Для меня это неправильно назначенный пенальти в ворота «Ротора».

Между тем, в Волгограде больше жёлтых карточек заработали уже спартаковцы – шесть против пяти у «Ротора».

6-й тур. «Спартак» – «Арсенал» – 2:1

В сегодняшней встрече 6-го тура главным эпизодом стало удаление на 45-й минуте при счёте 1:1 Даниила Лесового. Судья Алексей Матюнин показал полузащитнику туляков вторую жёлтую карточку за то, что тот слишком бурно спорил с его ассистентом Антоном Кобзевым по поводу назначения удара от ворот вместо углового. Мяч действительно ушёл за линию от спартаковца. Решение Матюнина удалить Лесового удивило эксперта «Чемпионата».

Комментарий Федотова: «Что такого Лесовой мог сказать Кобзеву на жёлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жёлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жёлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли».

Спартак» бросает вызов «Зениту». А что будет, когда вернётся Кокорин? Как долго продлится лидерство команды Тедеско?

«Спартак» в этом матче получил всего один «горчичник», а «Арсенал» – шесть. Хотя Матюнин в первом тайме имел все основания наказать жёлтой карточкой Наиля Умярова за удар в нос Георги Костадинова, а во втором – Айртона за «нырок» в штрафной туляков в попытке заработать пенальти.

Комментарий Федотова: «За падение Айртона на 74-й минуте ему следовало показать жёлтую карточку за симуляцию».