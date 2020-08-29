«Спартак» может впервые с 2017-го возглавить таблицу. Где сейчас игроки золотого состава?

Сегодня «Спартак» в случае победы над тульским «Арсеналом» впервые с мая 2017-го возглавит таблицу РПЛ. Мало кто из нынешних красно-белых знает, каково это – лидировать в чемпионате. За три года состав московской команды почти полностью изменился. По-прежнему выступают за «Спартак» только Артём Ребров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко и Роман Зобнин. Рассказываем, где сейчас остальные игроки золотой команды-2016/2017.

«Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно, а мне нельзя?» «Спартаку» подарили пенальти Удаления в Черкизово и на «Динамо», «точка» «Спартака» и падение Малкома – в разборе арбитра Федотова.

Дмитрий Комбаров

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/kc-camapa.ru

Левый защитник выступал за «Спартак» до конца сезона-2018/2019, после чего клуб расторг с ним контракт, завершавшийся летом 2020-го. На правах свободного агента Комбаров перешёл в «Крылья Советов». Прошлый сезон получился неудачным для экс-спартаковца – самарская команда вылетела из РПЛ. Теперь 33-летний Комбаров играет в ФНЛ. Золото и Суперкубок в составе красно-белых пока последние трофеи для него.

Сердар Таски

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/instagram.com/serdartasci5

Немецкий защитник ещё год отыграл в «Спартаке», а летом 2018-го ушёл свободным агентом. Полгода Таски оставался без клуба, пока в январе 2019-го не подписал контракт с «Истанбул Башакшехиром». Однако за турецкую команду провёл всего пять матчей в чемпионате и Кубке страны. Уже в июле стороны расторгли договор, заключённый на полтора года. С тех пор 33-летний Таски на поле не выходил, так что, можно сказать, повесил бутсы на гвоздь.

Сальваторе Боккетти

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/hellasverona.it

Итальянский защитник продержался в «Спартаке» до лета 2019-го. Перед прошлым сезоном клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Боккетти вернулся на родину, пополнив «Верону». Но в прошлом сезоне 33-летний экс-спартаковец принял участие всего в пяти матчах Серии А, в том числе из-за повреждений. Он пережил разрыв икроножной мышцы, травмы бедра и колена. Тоже, видимо, ничего не выиграет после ухода из «Спартака».

Маурисио

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/instagram.com/mausantos33

Бразильский защитник не принадлежал «Спартаку»: в августе 2016-го его арендовали у «Лацио» за 500 тыс. евро (по данным Transfermarkt.ru) до конца сезона. Несмотря на то что Маурисио внёс определённый вклад в завоевание золота, московский клуб не стал его выкупать. Маурисио перешёл в «Легию», выиграл с ней чемпионат и Кубок Польши (правда, играл мало). В октябре 2018-го на правах свободного агента подписал контракт с «Джохором» из Малайзии. Продолжил собирать трофеи: завоевал чемпионство, Кубок страны и два Суперкубка. 31-летний бразилец приносит удачу своим командам.

Между «Зенитом» и «Спартаком» всего очко. Но говорить о борьбе за золото – смешно и наивно Верить можно, но зачем себя обманывать?

Александр Самедов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/instagram.com/19samedov84

Самедов вернулся в «Спартак» из «Локомотива» в январе 2017-го, по ходу чемпионского сезона. Выступал за красно-белых два года, а в январе 2019-го клуб предложил полузащитнику расторгнуть контракт. Доигрывал сезон Александр в «Крыльях Советов», после чего закончил с большим футболом. В последнее время 36-летний Самедов поигрывает в своё удовольствие за «Знамя» из Ногинска в ПФЛ. Трофеи со «Спартаком» также стали последними в его карьере.

Лукас Фернандо

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фернандо появился в «Спартаке» как раз перед чемпионским сезоном, став самой дорогой на тот момент покупкой в истории клуба (12,5 млн евро). Полузащитник три года провёл в составе красно-белых, а летом 2019-го его отдали «Бэйцзин Гоань» в аренду с обязательством выкупа за 15 млн. В январе 2020-го появилась информация, что пекинский клуб хочет отказаться от выкупа экс-спартаковца, тем не менее 28-летний бразилец остался в Китае. Сейчас в основном сидит на скамейке запасных.

Денис Глушаков

Фото: Александр Мысякин/ Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из ключевых российских игроков золотого состава «Спартака» ушёл из команды по окончании сезона-2018/2019. К тому времени отношение части фанатов красно-белых к Глушакову радикально поменялось из-за конфликта игрока с Массимо Каррерой. Клуб и полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию. Минувший сезон Денис довольно неплохо отыграл в «Ахмате»: 27 матчей, шесть голов и одна голевая передача. Но в Грозном не остался. Сейчас 33-летний Глушаков находится в поиске нового клуба.

Ивелин Попов

Фото: Александр Сафонов/Артём Гусев, «Чемпионат»

Болгарский полузащитник впервые покинул «Спартак» вскоре после того, как команда взяла чемпионство. В феврале 2018-го его отдали в аренду «Рубину». Доиграв в Казани до конца сезона, Попов вернулся в Москву. Однако в январе 2019-го клуб окончательно расторг контракт с легионером. Ивелин продолжил карьеру в «Ростове», за который выступал до последнего времени. Несколько дней назад 32-летний Попов перешёл в «Сочи» после конфликта с тренером ростовчан Валерием Карпиным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/Getty Images

В августе 2018-го «Спартак» отпустил свою звезду в «Севилью» за 20 млн евро. Промес задержался в Испании только на год, а потом был продан в «Аякс» за 15,7 млн. В минувшем сезоне сыграл за команду из Амстердама 28 матчей во всех турнирах (в основе – 25), забил 16 голов и сделал пять голевых передач. Выиграл ещё один трофей – Суперкубок Нидерландов. 28-летний Квинси продолжает выступать за голландскую сборную, так что у него всё хорошо.

«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел К Тедеско вообще не должно быть вопросов. Команда двигается вперёд – «Локомотив» обыгран абсолютно по делу.

Лоренсо Мельгарехо

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/racingclub.com.ar

Парагвайский защитник, полузащитник и нападающий в одном лице оставался в «Спартаке» до нынешнего лета. В общей сумме сыграл за красно-белых 116 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 голевых передач. Московский клуб не стал продлевать с ним контракт. Довольно быстро 30-летний универсал нашёл себе новую команду. На днях Мельгарехо заключил договор с аргентинским «Расингом» до 2023 года. Хочет выиграть Кубок Лидертадорес.

Джано Ананидзе

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/rotor-vlg.com

Долгий роман Ананидзе со «Спартаком», начавшийся в 2009 году, завершился в январе 2020-го. Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. До этого Джано уходил в аренду в «Крылья Советов», за которые выступал во второй половине сезона-2018/2019. На правах свободного агента грузинский полузащитник перешёл в «Анортосис», но за кипрскую команду сыграл всего шесть матчей. Чуть более трёх недель назад 27-летний Ананидзе присоединился к «Ротору». Пока не выходил на поле, поскольку, по мнению тренера, приехал в разобранном состоянии.

Зе Луиш

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/fcporto.pt

Нападающий из Кабо-Верде, как и некоторые другие игроки чемпионской команды «Спартака», покинул столичный клуб летом 2019-го. Красно-белые продали Зе Луиша в «Порту» за 10,75 млн евро (по данным Transfermarkt.ru). Оказалось, что 29-летний футболист ушёл из «Спартака» за новыми трофеями. Вместе с «Порту» он стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны. Зе Луиш принял участие в 31 матче (в основе – 17), забил 10 голов и сделал две голевые передачи.

Луис Адриано

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»/palmeiras.com.br

Бразильский форвард приходил в «Спартак» по ходу чемпионского сезона в январе 2017-го (свободным агентом из «Милана»), а попрощался с красно-белыми летом 2019-го. Луиса Адриано продали «Палмейрасу» всего за 1 млн евро. За новую команду экс-спартаковец забил уже 15 голов в 32 матчах, выиграл чемпионат штата Сан-Пауло. В марте этого года 33-летний Луис Адриано повторил достижение Неймара и Жадсона: стал автором хет-триков как в Кубке Либертадорес, так и в Лиге чемпионов.

Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России Илье нужно уходить из «Спартака» — выбор немецкого тренера неоднозначный, но с ним придётся смириться.

Тренер Массимо Каррера

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Рассказывая о судьбах чемпионов, невозможно не вспомнить и главного идеолога триумфа – Массимо Карреру. Итальянский специалист проработал с красно-белыми до октября 2018-го. Фанаты выступили против увольнения тренера, но это ничего не изменило. Больше года Массимо отдыхал, а в декабре 2019-го принял предложения АЕКа. Под руководством Карреры греческая команда одержала 17 побед в 29 матчах и едва не пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.