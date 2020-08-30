Болельщики ЦСКА объявили войну клубному ТВ. Что значит хештег #КирильчеваУходи

Второй день подряд в трендах «Твиттера» – #КирильчеваУходи, тег, который вывели в топ болельщики ЦСКА. Недовольные контентом клубного канала, красно-синие призывают к отставке его руководителя.
Что не так с видео?
По мнению болельщиков, шоу FOOTDOLL, представления новичков, юмор в роликах – всё это не тянет на контент топового клуба.
Но болельщики уже давно недовольны. Почему хештег запустили сейчас?
К массовому выводу тега в топ побудил ответ Кирильчевой одному из болельщиков: она назвала его бездельником, потому что он написал комментарии в «рабочее время». До этого она назвала людей из «Твиттера» «твиттерскими дрочилами».
Как пишут болельщики, это стало последней каплей – и в ход пошёл хештег.
Чего они хотят этим добиться?
Чтобы их услышало руководство. В «Твиттере» обсуждаются баннеры с соответствующим содержанием, создание стикеров и массовая отписка из канала.
Чем это виртуальное противостояние в формате «все против одной» закончится, предугадать сложно.
- 30 августа 2020
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