Почему отменили гол «Зениту» и удалили тренера Мусаева. Судья Федотов всё объяснил

Сразу три матча 6-го тура прошли практически идеально с точки зрения судейства: к рефери не возникло вопросов. Что особенно радует после массы спорных решений в предыдущих турах. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу коллег в 6-м туре.

«Спартак» — «Арсенал» — 2:1. Айртону стоило показать жёлтую карточку за симуляцию



По второму предупреждению Лесового. Что такого он мог сказать Кобзеву на жёлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жёлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жёлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли.

«Спартак» — первый в РПЛ! Но обсуждать будут удаление игрока «Арсенала» После ошибки судьи Лесовой не справился с эмоциями и получил второй «горчичник».

Второй гол «Спартака» засчитан правильно: офсайда не было. В моменте, когда после единоборства Умярова и Костадинова у второго пошла кровь, всё было в рамках правил, обычная борьба.



А вот Айртону за падение на 74-й минуте следовало показать жёлтую карточку за симуляцию.



«Химки» — «Ротор» — 1:1. Гол «Ротора» засчитан неправильно



На 32-й минуте Жигулёв принимал мяч на грудь и подыграл себе рукой, а затем отдал пас на Давиташвили. Это всё происходило в центре поля. Затем Муллин сделал движение, поджал мяч и забил гол. Левникова подозвали на VAR и показали эти моменты, после чего он засчитал взятие ворот. Это неправильно засчитанный гол в ворота «Химок».



«Уфа» — «Динамо» — 1:1. К судье вопросов нет



Турбин отработал нормально. Был просмотр гола «Уфы» на положение «вне игры», но это никак не относится к главному арбитру.

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Решения Москалёва были верными



Гол Рыбчинского на 10-й минуте в ворота «Зенита» отменили верно. Миллиметры плеча игрока «Локомотива» находились за линией офсайда.



На 28-й минуте была борьба между Чорлукой и Азмуном: произошёл контакт, и Азмун упал через два шага. Повторы этого момента были не очень хорошими, судьи не могут просто догадаться, что там произошло. Может, небольшое наступание на край бутсы Азмуна и было, но это не одиннадцатиметровый удар, а продолжение игры. Для назначения пенальти нужно что-то большее. Поддержу решение Москалёва продолжить игру.

Чемпиона будто подменили. «Зенит» снова не забил и упустил лидерство У Дзюбы с Азмуном на двоих 0 ударов в створ ворот.

«Ахмат» — ЦСКА — 0:3. В матче было два неназначенных пенальти



На 41-й минуте следовало назначить одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой. А на 70-й минуте Иванов не назначил пенальти в ворота «Ахмата»: Ненахов совершил фол по неосторожности и бил по ногам Кучаеву.

ЦСКА выиграл матч, в котором не дали два пенальти. Фукс и Эджуке дебютировали в РПЛ Два стандарта от «армейцев» — красота!

«Рубин» — «Тамбов» — 2:2. Гол «Рубина» следовало отменить

Мешков неплохо провёл матч. Но всё же есть один вопрос: на 47-й минуте, когда «Рубин» забивал гол, Ойеволе и Деспотович боролись за мяч, на верховой мяч вышел и Рыжиков. Ойеволе и Рыжиков смотрели на мяч, а Деспотович – на Ойеволе. Когда Ойеволе выпрыгнул, пытаясь сыграть в мяч, нападающий «Рубина» толкнул его рукой на Рыжикова. Именно от этого толчка вратарь уронил мяч, а Деспотович подхватил и забил гол. Это неправильно засчитанный гол, следовало назначить штрафной удар в пользу «Тамбова».



«Сочи» — «Урал» — 0:0. Вилков хорошо отсудил матч



Вилков хорошо отсудил матч. Могу его поздравить, наверное, за ум взялся. Первую жёлтую карточку показал только на 50-й минуте.



«Краснодар» — «Ростов» — 1:1. Мусаев что-то сказал Карасёву в грубой форме, красная показана по делу



Южные дерби всегда тяжёлые. Не могу понять претензии Мусаева, за которые он получил красную карточку после свистка. Видимо, главный тренер «Краснодара» что-то сказал Карасёву в грубой форме, потому что за похлопывания красные не дают. Конечно, если Мусаев оскорбил арбитра, то красная карточка показана по делу.

«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили после финального свистка Как жаль, что этот шикарный матч в Краснодаре закончился.

Единственный момент, когда вмешался VAR, – это 25-я минута: в штрафной площади «Краснодара» Петров выпрыгнул вверх, чтобы сыграть головой, рядом с ним находился Байрамян и смотрел, как Петров выбивает мяч. Затем Байрамян развернулся и поменял направление, а Петров при приземлении наступил ему на голеностоп. Вмешался VAR по поводу неназначения одиннадцатиметрового удара. Это говорит о том, какие у нас люди работают на VAR. Был обыкновенный рабочий момент. Что нужно было сделать Петрову? Ноги и тело отстегнуть? А подогнул бы ноги, вообще Байрамяна придавил бы. Карасёв не мог понять, зачем его позвали.