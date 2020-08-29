После ошибки судьи Лесовой не справился с эмоциями и получил второй «горчичник».

«Спартак» — первый в РПЛ! Но обсуждать будут удаление игрока «Арсенала»

Благодаря осечке «Зенита» в Москве, «Спартак» воспользовался своим шансом и впервые с мая 2017 года вышел на первое место в РПЛ. Команда Тедеско в непростом матче сломила неожиданно крепкий «Арсенал», потерявшего Луценко.

Однако, к сожалению, не обошлось без судейских скандалов.

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Кангва заменил Луценко, Кокорин опять не попал в заявку

Перед игрой с «Арсеналом» Доменико Тедеско решил отказаться от перестановок в составе. Так что с первой минуты на «Открытие Арене» играли те же 11 футболистов, которые начинали матч в Волгограде. Кроме того, не изменилась даже заявка московского клуба – дебют Александра Кокорина в очередной раз был перенесён.

«Арсенал» не мог похвастаться такой же стабильностью. Хотя бы потому, что лишился своего лидера Евгения Луценко. Из-за травмы, полученной в игре с «Химками», форвард не только лишился возможности сыграть против «Спартака», но и пролетел мимо сборной после своего первого вызова. В результате место Луценко в нападении «Арсенала» занял Кангва, а в полузащите появился Пантелеев.

Другие две перестановки Сергея Подпалого в составе, к счастью, не были вынужденными. Комбарова главный тренер тульского клуба заменил на Хлусевича, а Чаушича на Костадинова. Против «Спартака» он решил сыграть при схеме с тремя центральными защитниками.

«Арсенал» забил гол первым ударом в створ. Спустя пять минут Соболев сравнял счёт

Опасный момент на второй минуте матча, когда после углового Соболев сделал скидку Джикии, а тот едва не дотянулся до мяча, казалось, обещал активное начало встречи. Тем не менее вскоре темп матча заметно спал. «Спартак» взял мяч под контроль и спокойно организовывал позиционные атаки, наращивая скорости лишь тогда, когда появлялись шансы для контрвыпадов.

Тем временем «Арсенал» с трудом даже перебирался с мячом на чужую половину поля. Атаки туляков хозяева раз за разом разбивали грамотным прессингом.

Впрочем, и «Спартак» не мог похвастаться успешными действия в нападении. Развивать атаки красно-белым мешали технические ошибки, низкие скорости, отсутствие движения.

Первые полчаса игры прошли, в основном, в центре поля и запомнилась лишь обилием единоборств, фолов и стыков. Так что два удара на двоих, ноль из которых в створ, стали красноречивым и закономерным итогом первой трети встречи.

Развеять скуку на поле удалось лишь на 36-й минуте, причём футболистам «Арсенала». Организовав одну из редких удачных атак, гости заработали угловой, который преобразовали в гол. После розыгрыша стандарта Кангва сделал навес в штрафную, а Хлусевич аккуратно переправил мяч в ворота мимо Максименко.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Однако радовались футболисты «Арсенала» недолго. Спустя всего пять минут «Спартак», наконец, проснулся и организовал голевую атаку. Бакаев нашёл разрезной передачей Соболева в чужой штрафной, а тот изящно убрал соперника на замахе и «щекой» покатил мяч в дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Ещё до перерыва «Арсенал» остался в меньшинстве. Лесовой разнёс судью за ошибку и был удалён

Логичным сценарием концовки тайма для обеих команд было бы спокойное перекатывание мяча, во избежание ошибок. Но Даниил Лесовой решил внести серьёзные корректировки в ход встречи, схлопотав за отмашку и разговоры с судьёй Алексеем Матюниным необязательную жёлтую карточку, которая стала второй. После борьбы с Кралом, полузащитник вполне обоснованно пытался доказать судье, что тот ошибся в эпизоде, назначив удар от ворот, и мяч ушёл на угловой после касания чеха, но перестарался с аргументами и был удалён.

За чрезмерную эмоциональность своего игрока «Арсенал» тут же был наказан. Ларссон со стандарта вырезал передачу в штрафную, Жиго неожиданно выбежал из гущи футболистов и переправил мяч головой в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube.

Тиль вышел на замену после перерыва, но спустя 12 минут покинул поле. Урунов дебютировал за «Спартак»

После перерыва «Спартак» владел подавляющим преимуществом, но ничего толкового в атаке не создавал, поэтому самыми интересными стали события, связанные с Гусом Тилем. Дело в том, что нидерландский полузащитник вышел на поле во втором тайме вместо Бакаева, но отыграл лишь 12 минут. Всему виной – травма, которую получил хавбек. В борьбе он подвернул голеностоп и в результате не смог продолжить игру.

Повреждение Тиля позволило Остону Урунову дебютировать за «Спартак» в РПЛ. Новичок красно-белых появился на поле на 69-й минуте. Он принял участие в нескольких острых атаках, но ничем, кроме момента с контратакой, в которой передержал мяч, запомниться не успел.

Вместе с Уруновым на поле появился Ещенко. Он сменил Умярова. А чуть ранее Подпалый выпустил Горбатенко вместо Пантелеева и Банда вместо Кангва.

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Впрочем, замены на ход игры особо не повлияли. На поле физика и единоборства превалировали над техникой и мастерством, а потому опасные моменты практически не возникали. А если угроза взятия ворот и появлялась, то в первую очередь благодаря невынужденным ошибкам обороны, а не удачным действиям нападения. Так Максименко начудил с партнёрами в середине второго тайма и подарил мяч сопернику. Но игрок «Арсенала» не смог нанести акцентированный удар в пустой угол ворот.

Концовку встречи «Спартак» провёл с мячом. «Арсенал» отчаянно сопротивлялся хозяевам, но на финальный штурм гостям не хватило сил. Команда Тедеско в тяжёлом матче вырвала победу и вышла на первую строчку РПЛ.