40 млн за парня, который не провёл и 10 матчей во взрослом футболе! Это вообще нормально?

«Вулверхэмптон» до самого конца сезона претендовал на место в Лиге чемпионов и параллельно добрался до четвертьфинала Лиги Европы, но всё равно не производит впечатления топ-клуба. Фирменный стиль игры «волков» — неприятный футбол от обороны, которую трудно взламывать даже «Ливерпулю». Крепкий состав под руководством крепкого тренера Нуну Эшпириту Санту позволил словить момент, когда лидеры АПЛ синхронно попали в кризис, и побороться за место в четвёрке, но больших звёзд в команде нет.

Самым дорогим трансфером ещё несколько дней назад был Рауль Хименес: испанский бомбардир, которого купили у «Бенфики», когда ему было 28 лет. «Вулверхэмптон» потратил 38 млн евро за игрока, который играл на стабильном уровне, уже успел адаптироваться к команде (провёл сезон в аренде до выкупа) и регулярно забивал. Дорого, но понятно, за что были отданы деньги. Новый трансферный рекорд клуба очень отличается.

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Кто такой Фабиу Силва

У игрока, родившегося в пригороде Порту в 2002 году, сложные отношения с родным клубом. До 13 лет он играл в академии «Порту» — а потом на два года перешёл в академию «Бенфики». Как будто этого мало, в 2017 году он вернулся обратно в «Порту». Вундеркинд сам объяснил, как он умудрился сменить принципиальных соперников дважды: «В «Бенфике» мне всё нравилось, ко мне хорошо относились. Но я люблю «Порту» и не жалею, что вернулся».



Вернувшись, он стал постоянно играть не только за юношеский, а потом молодёжный состав клуба, но и за сборные всех возрастов. И везде прилично забивал: всего у него в 37 выходах на поле в сборной (все составы) 19 голов. А в молодёжке «Порту» в последний год перед переводом в основу у него набралось 20 голов в 26 матчах. После этого Сержиу Консейсау привлёк его к тренировкам с основой.



Когда Силве исполнилось 17 лет, «Порту» подписал с ним контракт с суммой отступных 125 млн евро. Сумма выглядит безумной, но самого Фабиу она не волновала. «Отступные – это основа современного футбола. Меня это не беспокоит, наоборот, я чувствую гордость, что клуб так меня оценивает. Понимаю, что от меня многого ждут, собираюсь работать день за днём, чтобы оправдать доверие».



Подписание взрослого контракта совпало с дебютом во взрослой команде. 10 августа Силва стал самым молодым игроком в составе «Порту», дебютировав в 17 лет и 22 дня. Через месяц – самым молодым игроком «Порту» в еврокубках, а ещё через неделю он вышел в матче Кубка с первых минут и стал самым молодым игроком старта. По стилю в Португалии игры его сравнивают с Криштиану Роналду – хотя у таких сравнений обычно мало конкретики. Это быстрый и техничный форвард, который, даже выходя в основном на замену, забил во всех турнирах три гола и отдал две голевые передачи.



Рекорды рекордами, но игроком основы Силва так и не стал. За весь сезон у него три выхода в основе в Кубке Португалии и всего один в чемпионате. Ещё 11 раз Консейсау выпускал его на замену. То есть «Вулверхэмптон» заплатил 40 млн за игрока, который во взрослом футболе не провёл ещё и 10 полных матчей – даже в чемпионате Португалии.

Зачем это «Вулверхэмптону»

За трансферами клуба стоит главный агент Европы – Жорже Мендеш. Среди клиентов его агентства Gestifute – тренер «волков» Эшпириту Санту и сразу пять игроков команды. Его влияние на клуб огромно, хотя он не занимает в нём никакой официальной должности. Отсюда и внимание к португальскому рынку. Силва – один из главных активов юношеского европейского футбола, всё логично.



Правда, непонятно, как быстро он заиграет в Англии, где совершенно другой футбол, но это явно трансфер на будущее, так что у вундеркинда будет время, чтобы проявить себя. А у «Вулверхэмптона» есть кому играть в атаке прямо сейчас, так что тренер сможет подводить Силву к составу постепенно.