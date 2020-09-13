«Какой удар и какой гол!» Шедевр от воспитанника «Спартака». Видео

Матчи ПФЛ и прежде не вызывали особого интереса даже у болельщиков маленьких, локальных команд, а на фоне пандемии коронавируса и вовсе проходят при пустых трибунах. А жаль. Иногда и в третьем по ранжиру национальном дивизионе случается красота. Как, например, в эту субботу в Смоленске.

Встреча середняка с последней командой второй группы первенства в принципе не могла вызвать прилива энтузиазма у местных любителей футбола. Волею местного отделения Роспотребнадзора она вообще прошла за закрытыми дверями: эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет проводить культмассовые мероприятия со зрителями. Следовательно, гол-шедевр из первого тайма почти никто и не увидел – за исключением непосредственных участников матча и небольшой аудитории интернет-трансляции. Исправим несправедливость – полюбуйтесь на эту красоту.

На 42-й минуте, при нулях на табло, полузащитник Борис Цыганков от души приложился к мячу издали – и попал, точно под перекладину! Во втором тайме хозяева добавили аутсайдеру ещё парочку мячей и одержали вторую победу в сезоне. Первую, над «Звездой» из Санкт-Петербурга, «Смоленску» обеспечил всё тот же Цыганков.



Досье у парня весьма примечательно. Москвич, воспитанник «Спартака», капитанил в команде 1998 года рождения, играл за молодёжку и регулярно привлекался в юношеские сборные страны. Но потом что-то в многообещающей карьере пошло не так. После первого в жизни заграничного опыта, в минском «Торпедо», Цыганков оказался в любительской лиге, после чего приступил к знакомству с ПФЛ: начал в «Коломне», продолжает в Смоленске. Возраст (22 года) и эффективность в новом сезоне (3 гола в 6 турах) ещё позволяют Борису с умеренным оптимизмом смотреть в футбольное будущее. Надо только почаще напоминать о себе – желательно вот так.