Топ опорников для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Нашли улучшенную версию Вернблума

Продолжаем цикл скаутских исследований с целью найти футболистов, готовых усилить клубы РПЛ. Прошлые материалы можете найти на странице автора.

Сегодня мониторим рынок опорных полузащитников. Прежде чем перейти к шорт-листу, обратим внимание на два разных взгляда на футбол.

Взгляд болельщика предполагает, что главные качества игрока на этой позиции связаны с оборонительными обязанностями: отборами мяча, перехватами, выигранными единоборствами.

А вот рыночный анализ показывает, что самые высокие котировки у игроков с лучшим качеством передач: коротких-средних/поперечных/длинных/вперед/в последнюю треть.

Выявляя лучших игроков на этой позиции, мы ориентируемся в первую очередь на важные со стороны футбольного рынка показатели. Иными словами, представленные игроки не лидеры по количеству перехватов, выигранных единоборств и подкатов.

Сегодняшние кандидаты — сбалансированные игроки с хорошим качеством паса и достаточным объемом оборонительных действий.

Итак, пять опорных полузащитников, готовых приехать и зацементировать центр поля клуба РПЛ.

Якоб Стин Кристенсен (19 лет, Дания, «Норшелланн», Дания)

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Совсем молодой полузащитник уже провёл серьёзный взрослый сезон за датскую команду и получил 2018 минут игрового времени в чемпионате.

Среди сильных качеств Якоба — игра один в один на подступах к собственной штрафной и желание играть в атаку. Среди слабых — пока — качество тех самых передач вперёд и верховые единоборства.

При возможности обострить Кристенсен старается это сделать, о чём свидетельствует большое количество передач с продвижением мяча за матч (8,76). Однако при видеопросмотре заметно, что большинство этих передач, даже если и приходят в нужную точку, тяжело обрабатываются партнерами. Скорость полёта мяча или высота неудобны для приёма. Отсюда и провальные показатели точности умных передач (23%) и передач вразрез (28,5%) в статистической сводке.

Объём оборонительных действий Якоб совершает небольшой: 6,72 единоборства в обороне (52,9% выиграно), 2,99 верхового единоборства (35,8% выиграно). Проблема, как и у многих молодых игроков, заключается в габаритах — при росте 180 сантиметров его вес 70 килограммов.

Кристенсен играл за сборные Дании всех возрастных групп, ещё год-два, и у него будут хорошие шансы присоединиться к взрослой сборной. Остаётся только отработать передачу вперёд и чуть поднабрать мышц. С точки зрения футбольного интеллекта у парня всё здорово.

Видеонарезка лучших действий Кристенсена на начало этого года.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 3-4 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ 4-го уровня с вакантной позицией опорника (что это за уровни — читайте здесь): “Динамо”, ЦСКА, “Спартак”, а также “Рубин”.



Перспектива: качественный подвижный опорник с перспективой перепродажи в Италию, Германию, клубы нижней части турнирной таблицы Англии или лидеры Чемпионшипа.

Альхассан Юсуф (20 лет, Нигерия, «Гётеборг», Швеция)

Юсуф — самый сбалансированный опорник этого списка, одновременно полезный и с точки зрения рынка, и с точки зрения болельщика. В нём сочетается хорошее качество паса и достойные объём и качество оборонительных действий. А африканская “двужильность” даёт ему играть большую часть матчей своей команды. К 20-летнему возрасту он провёл за взрослый “Гётеборг” два полноценных сезона.

В статистической выкладке игрока обращает на себя внимание высочайшее качество передачи (80,2% точности передач вперед — 96,5% назад — 94% поперечных передач).

Второй отличительной особенностью является умение тащить мяч вперёд самостоятельно. Там, где другие опорники, имея свободное пространство, отдадут пас, Альхассан может пойти в зону сам (отсюда 2,01 забега с мячом за матч).

Игрок предельно аккуратен и пользуется тактикой “мелкого корявого” фола, что регулярно сходит ему с рук. За 3174 сыгранных минут за последний календарный год он увидел перед собой жёлтую лишь четыре раза.

Видеонарезка лучших действий Альхассана Юсуфа.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1 млн евро.

Конец контракта: 30.11.2022.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 2-3 млн евро.

Логичен переход в клубы РПЛ 4-го уровня с вакантной позицией опорника: ЦСКА, “Динамо”, “Спартак”, а также “Рубин”.

Перспектива: игрок стартового состава с потенциалом перепродажи в европейские клубы 3-го и 4-го уровней.

Андрей Рамос До Насименту (22 года, Бразилия, «Васко да Гама», Бразилия)

Андрей — очень активный в отборе опорник с хорошим дальним пасом.

Вступает в 9,5 единоборства (56% выигрывает) и совершает 5 перехватов мяча за матч. Особенно полезен в верховых единоборствах. Из-за стилистики чемпионата Бразилии и выхода команд из обороны через пас игрок вступает всего в 2,44 верхового единоборства за матч, но 68% таких схваток выигрывает.

Несмотря на хорошие показатели, игрок нередко упускает опекаемых игроков, из-за чего каждый матч (в среднем) совершает один подкат. В том числе благодаря этому грубому приёму он собрал за последний календарный год 12 “горчичников”, при этом ни разу не удалившись. Но всё же два фола в среднем за матч — это много.

Качество паса у игрока на высоком уровне, но особенно выделяется качество его дальних передач. Он отдаёт по пять длинных передач за матч с потрясающей для опорника точностью в 68%.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2 млн евро.

Конец контракта: 31.12.2021.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 3-4 млн евро.

У игрока истечёт контракт со своим клубом всего через 1 год и 3 месяца, и наши клубы могут выгодно воспользоваться ситуацией.

Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней с вакантной позицией опорника.

Перспектива: железный игрок основного состава, опора и страховка атакующих действий, с большим количеством жёлтых карточек.

Элиша Овусу (22 года, Франция-Гана, «Гент», Бельгия)

Фото: Matteo Cogliati/Soccrates/Getty Images

На второй строчке нашего списка игрок, который действует по правилу “получил мяч — отдай ближнему, не выдумывай” и является в этой роли одним из лучших игроков Европы, которые ещё могут к нам приехать.

При обороне один в один игрок надёжен. Чаще всего не выдёргивается, играет по движению соперника и съедает мяч тогда, когда он отлипает у оппонента от ноги. Впрочем, это не единственный манёвр Элиша, он может и “поковыряться в ногах”.

Фолит игрок довольно часто (1,72 нарушения за матч), но это чаще всего мелкий фол, который не карается жёлтыми (игрок удостаивается горчичника не “чаще”, чем раз в 5 матчей).

Активность и полезность игрока в обороне отражает показатель единоборств: 9,09 (выиграно 61,1%). Также игрок совершает 4,93 перехвата.

По атакующей полезности игрока отметить нечего. Качество короткого паса на хорошем уровне.

По сумме статистических данных и визуальной оценке игрока Элиша — лидер среди опорников разрушительного плана.

Видеонарезка Элиши Овусу из его позапрошлого сезона во французской Лиге 2.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 7,5 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 10 млн евро.

Игрок уже находится в клубе, который поставляет игроков напрямую в чемпионаты первой пятёрки. Поэтому предложение российского клуба должно быть очень щедрым.

Логичен переход в клубы РПЛ: “Спартак”, ЦСКА, “Зенит” (если слухи о трансфере Барриоса имеют под собой почву).

Перспектива: игрок-звезда чемпионата с повышенным интересом скаутов французских и английских клубов.

Аллан Родригес де Соуза (23 года, Бразилия, «Атлетико Минейро», Бразилия)

Аллан — плохой парень из команды плохих парней. Если бы существовал приз “анти-фэйр плей”, в котором учитывалось бы количество красных карточек, “Атлетико” забрал бы его с отрывом. Ведь эта команда полна психов. Один из таких психов — наш сегодняшний герой, схвативший в этом году две дисциплинарные красные карточки в самых концовках матчей.

Аллан — самый настоящий злой опорник. Если предыдущие кандидаты получали жёлтые, спасая свои команды от опасных моментов, он получает жёлтые, потому что нередко “идёт за жёлтой”. Никаких случайностей, захотел сыграть жёстко — сыграл жёстко, без сантиментов.

В том числе по этой причине игрок не вступает в большое количество единоборств (всего 6,87 за матч). По случайности игрок соперника, завидев движение навстречу со стороны Аллана, быстро отдаёт пас, часто “абы куда”, лишь бы не видеться с ним на поле.

Жёсткость и недисциплинированное поведение, вызванное в первую очередь заряженностью на борьбу и реальной злостью на соперника — это то, что удерживает многих от покупки Аллана и то, что заставило его вернуться в Бразилию после неудачного отрезка в Европе.

Но это можно обозначить и как первое преимущество — в зону этого игрока страшно заходить. Помните Понтуса Вернблума?

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что Аллан взрослеет и в этом году ведёт себя уже более дисциплинированно. В восьми матчах бразильской Серии А у него всего одна жёлтая карточка.

Второе преимущество — потрясающее качество “безопасного” паса. Можно сказать, игрок вообще не ошибается в простых передачах.

Передачи назад: 97,8%.

Короткий/средний пас: 93%.

Поперечные передачи: 94%.

Всего 5% игроков на позиции опорника обладают таким качеством простых передач.

И третье, от чего попросту невозможно оторвать глаз, — это видение поля и качество первого паса. В Бразилии все команды выходят из обороны в атаку через передачу. И первый, кто получает мяч от вратаря в “Минейро”, это Аллан.

Цифры неумолимы.

Длинные передачи: 5,95 (точность 62,2%).

Этому показателю соответствуют лишь 5% всех опорников мира.

Передачи в последнюю треть: 10,95 (точность 79.2%).

4% лучших опорников мира.

Передачи с продвижением мяча: 8,94.

9% лучших опорников мира.

Если искать футболистов, которые обладают всеми показателями одновременно, в мире найдётся всего 18 опорников такого уровня. Вот список лучших. Неплохая компания, правда?

Когда смотришь игру Аллана при построении атак, понимаешь, что отражают эти цифры. Игрок одарён прекрасным видением поля и волшебной левой ногой.

Его передачи не просто идут в нужную зону. Они очень мягкие и просчитанные, их легко принять.

Итог: в “Атлетико” из штата Минейро играет безумный злой гений с потрясающим видением поля. Играет и ждёт предложения от ЦСКА или “Спартака”. Дождётся ли?

Видеонарезка действий одного из матчей Аллана за “Флуминенсе” в прошлом году.

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 2,5 млн евро.

Конец контракта: 31.12.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 6-8 млн евро.

Логичен переход в клубы РПЛ: “Спартак”, ЦСКА.

Перспектива: пан или пропал. Если у парня всё сложится в коллективе, будет наряду с Барриосом — лучшим опорником нашего чемпионата. Если в команде не сложится, вернётся агрессивный Аллан начала карьеры и будет хандрить.



На этом цикл исследований рынка, касающийся поиска полузащитников, подошел к концу. Как всегда, готовы обсудить материал в комментариях!