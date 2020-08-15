5 правых вингеров, готовых усилить клубы РПЛ. Недорого

Пока эти парни мало знакомы широкой аудитории. Но это только пока.

После прошлого материала цикла прошло чуть больше недели, и сразу два игрока из шорт-листа передали нам привет результативными действиями. Это лидер рейтинга по соотношению цена-качество Сеад Хаксабанович («Норрчёпинг», Швеция) и Йенс Петтер Хауге («Буде/Глимт», Норвегия).

5 левых вингеров для РПЛ. Есть интересные варианты для «Зенита», «Спартака», ЦСКА Даже среди бюджетных можно найти приличных игроков.

И прежде чем представить вам следующую пятёрку кандидатов на переезд в РПЛ, на этот раз правых вингеров, ответим на вопрос: почему в списках много кандидатов из чемпионатов, не входящих в топ-5?



Дело в том, что лучшие трансферы происходят тогда, когда у игрока кроме финансовой мотивации есть ещё и карьерная.



Основная карьерная мотивация проста — быть заметным для клубов следующего уровня. В европейском футболе, а именно к нему стремятся в своей карьере большинство футболистов в мире, 7 основных уровней:



7 уровень — клубы профессиональных лиг;

6 уровень — клубы второй по силе лиги в стране;

5 уровень — высший дивизион чемпионата страны (исключая участников топ-5 лиг);

4 уровень — клубы, регулярно играющие в Лиге Европы (исключая участников топ-5 лиг);

3 уровень — клубы, регулярно играющие в Лиге чемпионов, и клубы-участники топ-5 лиг;

2 уровень — клубы, регулярно выходящие в плей-офф Лиги чемпионов, 1/4 финала Лиги Европы и выше;

1 уровень — суперклубы («Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария», «ПСЖ», «Ювентус», сильнейшие стабильные команды чемпионатов топ-5 — в прошлом «МЮ», сейчас «Ливерпуль», «Атлетико»).



Расклад сил РПЛ: у нас есть две команды третьего уровня («Зенит», «Локомотив»), команды четвертого уровня («Краснодар», ЦСКА, с небольшой натяжкой «Динамо», «Ростов» и «Спартак»). И команды пятого уровня (все остальные).



Эта система рангов хорошо объясняет, почему большинство футболистов предпочтут не переходить из чемпионатов топ-5 даже в самые сильные клубы чемпионата России. Находясь в чемпионате топ-5, они уже являются заметными для команд второго уровня и выше. Такой переход возможен только по финансовой причине, но не по карьерной.



Эта уровневая система определяет «удачу на трансферном поприще» небогатых чемпионатов с положительными трансферными балансами: Бельгии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании. У них есть достаточно строгое правило, которое нарушается по особым случаям.



В 77% всех входящих трансферов перемещение игрока не составляет более одного уровня (с шестого на пятый, с пятого на четвёртый и так далее). Еще в 15% — не больше двух.



В нашем чемпионате исключения составляют «сценарии Влашича» (игрок не закрепился в «Эвертоне» и перешел на тот момент в команду того же третьего уровня) и масса переходов с сугубо финансовой мотивацией (Хёведес, Крыховяк, Халк и другие).



Поэтому, формируя шорт-лист, мы оставляем в нём только игроков, которые смогут сделать благодаря переходу следующий шаг в карьере.



Представляем сегодняшний шорт-лист правых вингеров.

Деннис Ман, 21 год, Румыния («Стяуа», Румыния)

Фото: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

К этому игроку уже присматривается «Локомотив» в свете скорого отъезда Алексея Миранчука. И действительно Деннис по игровым характеристикам безумно похож на Алексея. Оба левоногие. Оба дриблеры, с непредсказуемой техникой. Примерно с той же частотой, что и Миранчук, Ман получает мяч в штрафной и тащит его к чужим воротам.

По ведению игры и качеству передач у Алексея существенное преимущество. В остальном Деннис от него не отстаёт. Если перенесёт все свои лучшие качества на новый уровень, железнодорожный отряд может и не заметить потери бойца.



Видеонарезка лучших игровых действий Денниса Мана



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 5 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2022.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 8 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ третьего и четвёртого уровней: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Ростов».



Перспектива: «третий брат» Миранчук с соответствующим ростом оценочной стоимости выше 10 млн евро.

Назми Грипши, 23 года, Албания («Скендербеу», Албания)

Фото: kfskenderbeu.al

Родной клуб Бернарда Бериши из «Ахмата» подготовил нового качественного вингера. На сей раз в основном играющего на правом фланге атаки. Как и грозненский соотечественник, Назми часто идет в обводку (7,4 раза за матч), при этом 50% попыток приводят к успеху.

Один из лидеров своей текущей команды. Подаёт штрафные, угловые. И навес, и прострел с фланга на хорошем уровне. Явно перерос уровень чемпионата Албании.



Видеонарезка лучших игровых действий Назми Грипши



Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 275 тыс. евро.

Конец контракта: 30.12.2020.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 500 тыс. евро



До истечения контракта осталось полгода, можно забирать свободным агентом с зимы.



Логичен переход в клубы РПЛ пятого уровня: все кроме «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Краснодара».



Перспектива: локальный Бернард Бериша для отдельного уютного города.

Эдгар Тур, 23 года, Эстония («Пайде», Эстония)

Фото: fcitallinn.com

Универсальный фланговый футболист, постоянно играющий то крайним защитником, то вингером. То справа, то слева. Хочется в сердцах сказать, что игроком просто затыкают дыры. Но нет, Эдгар является третьим бомбардиром команды в сезоне.

Идёт в обводку 6,8 раз за матч с потрясающей эффективностью в 61%. Хорошо двигает мяч через пас, о чём свидетельствуют самые высокие показатели по передачам вперёд (с достойным качеством) и количество передач с продвижением мяча.



Будущему клубу будет лучше, если игрок будет более часто решаться на ключевую передачу (передачу под удар). Сейчас он отдает в среднем одну такую за игру.



Для того чтобы заиграть в РПЛ, у Тура есть всё, а знание русского языка значительно упростит адаптацию. Был бы у игрока российский паспорт, уже давно был бы здесь.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 200 тыс. евро.

Конец контракта: 31.12.2021.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 500 тыс. евро.



Логичен переход в клубы РПЛ пятого уровня: все кроме «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Ростова», «Краснодара».



Перспектива: игрок стартового состава клуба РПЛ уровня «Урала» или «Рубина».

Андерс Дрейер, 22 года, Дания («Мидтьюлланн», Дания)

Фото: Getty Images

Андерс — атакующий полузащитник, постоянно «сваливающийся» на правый фланг. Игрок, в большей степени нацеленный на голевую передачу, чем на удар. Даже при потенциальных выходах 1 на 1 инстинктивно замедляется и сваливается к краю штрафной. В 16 матчах чемпионата Дании у него «4+5». Подаёт практически все угловые своей команды с обоих флангов.

Статистически все показатели ровные и отметить практически нечего. Достаточно нёчасто идет в дриблинг, но Миранчуку это не мешает оставаться лучшим в лиге. Всё статистически плохо с ударом, но есть два потрясающих гола с дальней дистанции, которые не дают поставить на нём крест.



Видеонарезка лучших игровых действий еще совсем молодого Андерса Дрейера



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 3 млн евро

Конец контракта: 30.06.2024.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 4,5 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ четвёртого и пятого уровня: все кроме «Зенита» и «Локомотива».



Перспектива: игрок «засвечен» в сборной Дании разных возрастов и достаточно высоко котируется Transfermarkt. При этом исполнитель качественный и хорошо подойдёт многим клубам на «слабый» фланг. Если ему отдавать небольшое количество ТТД, его польза будет ощутима. Определять игру команды в текущем состоянии не готов.

Осман Букари, 21 год, Гана («Тренчин», Словакия)

Фото: twitter.com/osmanbukari4

Ради таких находок и живут скауты. Своим текущим клубом Букари был куплен напрямую из Ганы за 60 тыс. евро. И уже сейчас показывает игру, которую Transfermarkt оценивает в 1,1 млн.



Осман — основное действующее лицо «Тренчина», занявшего в прошлом сезоне седьмое место в Словакии. Букари в 27 матчах собрал «невингерские» «11 + 9». При том, что вообще не бил пенальти.

У его игры два явных преимущества. Первое — умение протащить мяч, что необходимо любой команде при быстром выходе из обороны в атаку. Здесь он один из лидеров всего европейского футбола на позиции вингера: 5,17 забегов с мячом за матч (и 13,2 обводки за матч с проходимостью в 52%).



Второе — потрясающий «тайминг» при нахождении вблизи штрафной. Игрок буквально всё делает вовремя. Процентов 90 из сотни просмотренных ударов нанесены в лучшее для этого время. Передачи в финальной фазе атаки близки к идеалу.



Но есть одна оговорка. Всё это работает только вблизи штрафной. В центре поля игрок часто допускает брак в передачах. Первый пас — не его «коронка». Будем надеяться, что с возрастом это пройдёт. Качеств, делающих Османа игроком, который не помешает большей части клубов РПЛ, достаточно и без этого.

Видеонарезка лучших игровых действий Османа Букари

Экономика сделки

Оценка Transfermarkt: 1,1 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2022.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 3 млн евро.

Логичен переход в клубы РПЛ четвёртого и пятого уровней: все кроме «Зенита» и «Локомотива».

Перспектива: частая качественная обводка на уровне Хвичи сделает из него героя в прессе. Если при новом уровне сопротивления сохранит тот же прекрасный «тайминг», станет минимум новым Игбуном, а максимум — новым Ньяссом.

А если вы проспали появление нашего сериала, вот ссылки на предыдущие серии:

Топ быстрых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Топ форвардов-столбов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

Топ силовых форвардов, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ Эти футболисты обойдутся недорого и к нам поедут.

В следующем исследовании будем искать классических центральных полузащитников.