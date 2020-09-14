7 звёзд ЦСКА, которых хотел купить «Зенит». Гинер не продал никого

Болельщики ЦСКА и «Зенита» исторически не испытывают ненависти друг к другу. Их, скорее, сближает общая неприязнь к «Спартаку». Взаимоотношения «армейцев» и сине-бело-голубых можно назвать «рабочими». Между ними редко вспыхивают конфликты, как в случае, например, с Дзагоевым. Его хулиганистые «раз, два, три» в обеих столицах до сих пор помнят. «Это было глупостью с моей стороны. Когда наутро увидел ролик в интернете, то ужаснулся, – сожалел после Алан о своей выходке. – Обидеть точно никого не хотел. Если кого-то задел – игроков «Зенита» или их болельщиков – прошу прощения».

Долгое время между клубами существовал негласный договор не забирать игроков друг у друга. Но попытки нарушить его время от времени предпринимались. Насчитали семь более или менее свежих случаев, когда «Зенит» проявлял интерес (и иногда очень предметный) к «армейцам».

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Многолетний лидер обороны «армейцев» и сборной России признался, что в 2011 году его приглашали в «Зенит». «У меня было предложение от «Зенита». Почему не ушёл? Я общался с руководством «Зенита», а они, в свою очередь, обсуждали вопрос с руководством ЦСКА. Те отказались меня продавать», – поведал Игнашевич. По словам игрока, менять Москву на Санкт-Петербург он не хотел, но рассмотрел предложение «из уважения» к «Зениту». Сумма трансфера, по сообщениям «Советского спорта», могла составить около 8 млн евро.

Проявлял «Зенит» интерес и к Игорю Акинфееву. Было это в 2010 году, когда голкипер находился на пике карьеры. Питерский клуб предлагал большие деньги (по слухам, около 45 млн евро), но Акинфеев и его многолетний босс остались непреклонны. «Ни в «Зенит», ни в любую другую российскую команду не пойду. Ни за какие деньги. Счастье не в них, есть ценности выше», – заявил Игорь.

Жирков мог оказаться в «Зените» намного раньше – в 2008 году, ещё будучи игроком ЦСКА. «Армейцам» тогда предлагали 25 млн евро, но те снова ответили отказом. Уже выступая в составе «Челси», Юрий вновь заинтересовал питерский клуб, но попал в «Зенит» только с третьей попытки, в 2016 году, из «Динамо». Трансфер обошелся сине-бело-голубым уже намного дешевле – всего в 640 тысяч евро.

Летом 2014 года прошла информация, что Дзагоев мог перейти в «Зенит». Интерес к Алану, по слухам, также проявляли «Ювентус» и «Ливерпуль». Но хавбек остался в ЦСКА и помог клубу выиграть ещё один чемпионский титул.

Год назад питерцы обращались в ЦСКА по поводу Марио Фернандеса. «Было очень достойное предложение, – вспоминает Роман Бабаев, генеральный директор «армейского» клуба. – Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА и деньги его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата бы существенно увеличилась». При этом защитник уточнил, что подчинится решению руководства, если трансфер будет выгоден клубу. По нашей информации, сумма сделки могла составить 30 млн евро. И снова ЦСКА не стал продавать своего лидера в «Зенит».

Интерес «Зенита» к Головину существует давно. По словам Вячеслава Малафеева, бывшего заместителя спортивного директора «Зенита», клуб «прощупывал почву» – велась работа, но конкретных предложений и переговоров не было – причём как в «армейский» период карьеры хавбека, так и французский. «Сейчас все мысли Александра связаны с выступлением в Европе», – утверждает Олег Артёмов, агент футболиста.

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Теперь «Зениту» нужен Влашич. «Прощупывать почву» на этот раз отправили новичка команды – Деяна Ловрена, партнёра Николы по сборной Хорватии. Первое предложение ЦСКА отверг (порядка 25 млн евро). Сегодня появилась информация, что «Зенит» готов увеличить сумму до 35 млн евро. В рукаве питерцев припасены козыри, которых нет у «армейцев»: Лига чемпионов и «личка» в 4,5 млн евро в год (в Москве его зарплата едва ли превышает 1 млн). Выгода ЦСКА тоже налицо: купить за 16 млн, а спустя полгода продать на «двадцатку» (плюс-минус) дороже – прекрасный бизнес. Так что тут, наверное, возможны варианты.