«Зенит» снова первый. Пауза Дзюбы перед голом – топовая!

«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ. Переиграв «Арсенал», команда Сергея Семака обошла «Спартак» и «Сочи». Лидируют петербуржцы и по количеству побед в чемпионате – пять в семи турах.

Главные события матча в Петербурге

— В заявку «Зенита» не попал Ярослав Ракицкий. Сообщалось, что на одной из последних тренировок команды украинец получил повреждение и занимался по индивидуальной программе. Ракицкого, как и в матче с ЦСКА, заменил в центре обороны номинальный крайний защитник Дуглас Сантос с ростом менее 175 см.



— У «Арсенала» по-прежнему не готов играть один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ Евгений Луценко. Кандидат в сборную России пропустил второй матч. Напомним, 25 августа Луценко получил травму задней поверхности бедра, и по прогнозам должен был лечиться как минимум три недели.

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— «Арсенал» сыграл с пятью защитниками. «Зениту» непросто играть против любых вариантов этой схемы (что 5-4-1, что 5-3-2) – достаточно вспомнить недавнее поражение от «Динамо». Чемпион как обычно сделал акцент на доставку мяча в штрафную через фланги. Любопытно, что левша Малком играл слева, а правша Андрей Мостовой справа, поэтому от крайних полузащитников было меньше смещений в центр под удар. Поначалу зенитовцам недоставало скоростей и нестандартных индивидуальных действий. Тот же Мостовой никак не мог исполнить точный кросс: мяч то недолетал, то перелетал форвардов после его подач.



— Тем не менее именно Мостовой открыл счёт, забив свой первый мяч за «Зенит». Во многом этот гол создал левый защитник Данил Круговой, который сыграл в стенку с Малкомом, продвинулся вперёд и пробил из-за штрафной. Голкипер Артур Нигматуллин, пожалуй, ошибся – слабо отбил мяч в сторону. Набежавший Мостовой добил мяч в сетку, избежав офсайда.

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— Для «Арсенала» игра поменялась, нужно было отыгрываться, но в первом тайме гости не смогли ни разу пробить в створ. Счёт ударов – 10:4 (в створ – 4:0). «Зенит» доминировал, а Малком с Мостовым снова поменялись флангами. Видимо, Семак исходил из того, что правый край атаки туляков опаснее, поэтому передвинул бразильца на другой фланг. Малком поучаствовал во втором голе сине-бело-голубых, сделав проникающую передачу на Дзюбу. Капитан «Зенита» и сборной России блестяще разобрался в эпизоде: ложным движением уложил Нигматуллина на газон, после чего катнул мяч в угол.

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— В начале второго тайма казалось, что скорее «Зенит» доведёт счёт до крупного, нежели «Арсенал» вернёт интригу. Невысокий темп устраивал контролировавших мяч хозяев, гости особо не прессинговали. Мостовой действительно забил ещё раз, однако из офсайда. Потом момент создал Малком, эффектно обыгравший в стиле своего бывшего одноклубника Лео Месси сразу четырёх соперников. Ход игры чуть-чуть усыпил чемпиона. В результате на исходе часа матча Юрий Ковалёв забил ударом в дальний угол. Вячеслав Караваев и Малком не разобрались, кому перекрывать Ковалёва.

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— «Арсенал» преобразился после своего гола, а «Зенит» как будто просел физически. Туляки были близки к тому, чтобы сравнять счёт: в одном из эпизодов петербуржцев спас от пропущенного мяча только сумасшедший подкат Вильмара Барриоса. Перевод Малкома на позицию под нападающим после замены Сердара Азмуна не добавил остроты контрвыпадам хозяев. Во втором тайме «Зенит» лишь раз пробил в створ (счёт ударов – 12:10, в створ – 1:4).



Тем не менее этот удар на 87-й минуте завершился голом. Вышедший на замену Александр Ерохин завершил комбинацию с участием Кругового и Юрия Жиркова. Сперва арбитр зафиксировал спорный офсайд, однако система VAR исправила судейскую ошибку. Стоит отметить, как хитро Ерохин открылся, запутав Максима Беляева.

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«Зенит» прервал двухматчевую «засуху» тремя голами.