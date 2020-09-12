ЦСКА тормознёт «Спартак» на радость «Зениту»? Редкое единодушие в прогнозах на дерби!

Прошлый тур в нашем конкурсе выдался результативным. В сумме прогнозисты набрали 44 балла.



Наш эксперт Валерий Гладилин получил 16 очков – за результаты матчей «Спартак» — «Арсенал» и «Уфа» — «Динамо», разницу в играх «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Ростов».



Читатель Дмитрий Доронин из Дзержинска выбил 17 баллов. Он угадал результаты встреч «Спартак» — «Арсенал» и «Краснодар» — «Ростов», разницу голов в матчах «Химки» — «Ротор» и «Локомотив» — «Зенит» и исход встречи «Ахмат» — ЦСКА.



Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов верно предсказал счёт матча «Краснодар» — «Ростов» и разницу мячей во встречах «Уфа» — «Динамо» и «Сочи» — «Урал». Это 11 очков.

Таблица после 6-го тура

Журналисты — 70



Специалисты — 66



Читатели — 51

Продолжаем. В этом туре нас ждёт главное дерби страны!

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, известный российский футболист:

«Тамбов» — «Уфа» — 1:1

Обеим командам позарез нужны очки, но поскольку клубы одинакового уровня, будет ничья.

«Урал» — «Химки» — 1:1

Непростая ситуация у команд: находятся недалеко от зоны вылета. Хочется напомнить «Химкам», как они отлично защищались против «Зенита» в финале Кубка России. Для них это главная задача. Если надёжно отобороняются — отберут очки у «Урала». Всё-таки это не «Зенит» и не «Спартак».

«Ахмат» — «Сочи» — 2:2

Гости высоко забрались, но, как мы знаем, взлететь легко, удержаться сложно. Думаю, «Ахмат» почувствовал уверенность. В прошлом сезоне пять из 11 теперь основных игроков сидели в запасе, им есть что доказывать. Но у «Сочи» крепкая команда, опытная средняя и задняя линии.Поэтому поставлю на ничью.

«Мне бы дней пять отпуска – мигом рванул бы к Тухелю». Большое интервью с Талалаевым Главный тренер «Ахмата» — о работе в Грозном, судействе в РПЛ, уходе из «Крыльев», «Химках» и многом другом.

«Динамо» — «Рубин» — 2:1

За счёт своего поля отдам победу «Динамо».

«Ротор» — «Краснодар» — 1:2

«Ротор» симпатичен в том плане, что не уступил ни одну игру как новичок. Во многих матчах волгоградцы должны были набирать очки, но где-то не подфартило или не хватило опыта. Отдам победу «Краснодару», но «Ротор» свой гол забьёт.

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

В дерби ни у кого нет преимущества. Если бы играли при полном стадионе, можно было бы отдать кому-то предпочтение. «Спартак» идёт на первом месте и с таким составом ниже третьего не должен опускаться. Прогнозирую очередную результативную ничью.

Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА? Мутная история из 2000-х.

«Зенит» — «Арсенал» — 3:1

«Зенит» уже не выигрывает два тура. Исходя из этого, отдам им три очка.

«Ростов» — «Локомотив» — 1:1

«Локомотив» уже четыре матча без побед, продал лучшего игрока, ещё и играет в Ростове. Но за ничью, думаю, зацепятся.

Прогноз читателей

Тимофей Симоненко (Москва):

«Тамбов» — «Уфа» — 0:3

Сложный матч, если принять во внимание нефутбольные обстоятельства. Игроки «Тамбова» грозят бойкотировать игру. Если матч всё-таки состоятся, гости разгромно победят.

«Урал» — «Химки» — 2:1

Безвыигрышная серия «Химок» не закончится в Екатеринбурге, но один гол они всё же забьют. Крепкий «Урал» одержит победу.

«Ахмат» — «Сочи» — 1:1

«Сочи» сейчас наверху таблицы. Но «Ахмат», несмотря на проигрыш ЦСКА, набрал хороший ход и навяжет борьбу хозяевам.

«Динамо» — «Рубин» — 1:0

«Динамо» в начале чемпионата смотрится очень неплохо. Москвичи продолжают работу на трансферном рынке и могут претендовать на победу в каждом матче, что отлично продемонстрировали в играх с «Ростовом» и «Зенитом». Три очка бело-голубым.

10 самых дорогих легионеров в истории «Рубина». Где они сейчас В РПЛ остался только Ерёменко.

«Ротор» — «Краснодар» — 0:3

У команды Мусаева вышел не лучший старт сезона, но «Ротор» они обыграют.

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

Очередное карантинное дерби. Даже с малой поддержкой фанатов команды выдадут огненный матч. Сложно выбрать фаворита, поэтому прогнозирую ничью 2:2.

«Зенит» — «Арсенал» — 2:0

При поддержке родных трибун «Зенит» должен выиграть на классе.

«Ростов» — «Локомотив» — 2:1

«Локомотив» едет к команде Карпина без нескольких лидеров. Сложно прогнозировать, как будет строиться игра «железнодорожников». У «Ростова» всё более-менее в порядке (не считая обороны), поэтому поставлю на хозяев.

Будет ли Антон Миранчук тащить «Локо» без брата? Прогноз пессимистичный Как близнецы играют в футбол — совместно и врозь.

Прогноз журналистов

Евгений Марков, «Чемпионат»:

«Тамбов» — «Уфа» — 0:2

«Тамбов» бастует против руководства, которое не платит зарплату. «Уфа» уже не снимается с чемпионата и, вдохновленная инста-постами Евсеева с дачи и из путешествия в Суздаль, летит всё выше, а атакует – активнее и чаще.

«Урал» — «Химки» — 1:0

«Урал» больше не выдает счета 2:3 и 3:3. Глубже закрывается и меньше пропускает, но и почти не забивает. Сухо будет и в матче с «Химками». Один гол, больше «Урал» не забьёт даже предпоследней команде чемпионата.

«Ахмат» — «Сочи» — 1:1

«Сочи» вообще-то на третьем месте (благодаря летним трансферам и прочим сильнодействующим). «Ахмат» вообще-то на шестом. Ничья!

«Динамо» — «Рубин» — 2:1

«Динамо» дома убивает в соперниках их сильные качества. Так будет и в эти выходные. Даже с «Рубином», который может победить на последних секундах ЦСКА (и всегда мог), но новым пока не удивляет.

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

«Спартак» крепче по составу, ЦСКА – крепок сам по себе (особенно в дни дерби), даже с учетом новых и пока не поигравших в России игроков. Здесь больше пожелание, чем прогноз: пусть будет рубка даже при девяти тысячах, даже без гостевого сектора.

«Два гола «Спартаку» ценнее одного – «Реалу». Настрой ЦСКА на дерби – в словах Сигурдссона Внутри дружеский совет сборной России – как играть с Бельгией.

«Ротор» — «Краснодар» — 1:2

«Ротор» ну очень старается, симпатичный русско-грузинский состав чуть не обыграл «Спартак» (и был всё время лучше), но первые победы придут над соперниками из другой части таблицы, и это точно не «Краснодар».

«Зенит» — «Арсенал» — 3:0

«Зенит». Дома. После двух матчей без голов и без побед. Разорвут «Арсенал».

«Ростов» — «Локомотив» — 1:2

Неожиданно поверю в «Локо». Четыре матча без побед – перебор. А матчи с «Ростовом» всегда драйвовые.