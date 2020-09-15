Живой поросёнок в VIP-ложе на дерби. Как он туда попал?!

Один из главных кадров дерби – болельщики в VIP-ложе держат в руках маленького поросёнка мини-пига, а точнее, карликовую домашнюю свинью. Таких используют в лабораториях для медицинских исследований или содержат как домашних животных.

На кадрах «Матч ТВ» поросёнка трясёт на руках у болельщиков – кажется, что ему страшно и не очень приятно на футболе.

Как он появился на дерби? Как у него дела? И придёт ли на матчи ещё?

Поросёнка зовут Пират, это его первый поход на футбол. В ложу попал при помощи знакомых сотрудников стадиона («Естественно, нас не пустили, – рассказал «Чемпионату» находившийся в ложе с поросёнком болельщик Иоанн. – Но обратились к знакомым сотрудникам клуба, и конкретно с ними мы зашли в VIP-ложу. Исключение – чисто дружеское»).

Владельцы Пирата (болеют за «Спартак», взяли на дерби для удачи, попросили не называть своего имени) рассказали, что Пират – домашний поросёнок, то есть живёт в квартире, как собака или кошка:

«Свинки очень умные животные и ничем не уступают собакам, просто выглядят экзотичнее. С детства нашего свина обожает вся семья и друзья, поэтому он привык к вниманию: с удовольствием общается с людьми, даёт себя чесать, частенько засыпает на руках.

На футболе он почти всё время провёл в своём домике в помещении, на трибуну его вынесли всего два раза на несколько минут, так как вечером уже прохладно. Никакого дискомфорта питомец не испытал, зато все получили массу необычных впечатлений, фотографий и немножечко известности».

«В ложе болельщики не из нашей компании называли его Пиг, – продолжает болельщик ЦСКА Иоанн (на разлетевшихся скринах именно он держит поросёнка на руках). – Пиг дёргался, реагируя на крики болельщиков, и почти на каждого из нас ходил по большому и маленькому, так что вся моя кофта была в его выделениях. Надеюсь, отстирается. В ложе мы подкармливали его травой».

Где найти такого же поросёнка?

Найти мини-пигов (и прочих животных) можно на сайтах аренды зверей на детские праздники, фотосессии и под другие запросы клиентов.

В среднем два часа работы поросёнка стоят семь тысяч рублей. В стоимость входит доставка и работа присматривающего за ним человека (кормит и следит, чтобы не обижали).

Совет на следующее дерби для болельщиков ЦСКА: один час аренды пони стоит 12 тысяч рублей, шесть часов – 25 тысяч.