Неймар всё ближе к тому, чтобы остаться в истории мальчишом-плохишом. А не победителем

Скандал в матче «ПСЖ» — «Марсель» с Неймаром в эпицентре — очередной повод задуматься о роли и месте бразильца в истории футбола.

Судья выгнал с поля Неймара, Паредеса и ещё трёх человек. Что вообще творилось в Париже?! У финалиста Лиги чемпионов ноль очков после двух туров чемпионата Франции!

Он уходил из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017-м, как считалось, чтобы выбраться из тени Месси и выиграть «Золотой мяч». Прошло три года. Где?

Его лучший результат в опросе «Франс Футбола» – то же третье место после Лео и Криша, занятое в 2015 и 2017 годах, когда он ещё выступал за «Барсу» (ок, в 2017-м всего полсезона, но всё-таки).

2018 – 12-й. 2019 – даже не попал в тридцатку.

И чем запомнились эти годы?

Травмы. Травмы. Травмы. От растяжений до трещин. Пропущенный плей-офф Лиги чемпионов — 2019. Пропущенный победный для Бразилии «Копа Америка» — 2019. Дошло до того, что о Неймаре стали говорить: чем важнее матч или турнир, тем больше вероятность, что он его пропустит.

Незабываемые катания-валяния на травах российских стадионов на ЧМ-2018, где «селесао» вылетели в четвертьфинале, проиграв бельгийцам. Мем «перекатывающийся Неймар» стал едва ли не главным на чемпионате. Бразильца называли актёром, у которого ещё нет «Оскара», и симулянтом. В игре с Мексикой он пролежал на газоне 5,5 минуты!

Слёзы. После поражений, травм, побед и просто так. Однажды Неймар заплакал от того, что… вспомнил Месси: «Лучший в мире игрок поддержал меня, когда я нуждался в помощи». А в другой раз признался, что после очередной травмы два дня рыдал дома.

Постоянные слухи о смене клуба – то он возвращается в «Барселону», то переходит в «Реал» (тоже, кстати, характеристика бразильца – выбор между заклятыми врагами для него в порядке вещей).

Неймар снова всех обманул? Похоже, его удаление не случайность Бразилец делает всё ради вечеринок и веселья. И так уже шесть лет подряд.

Скандалы. После вылета от «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2019 Неймар в «Инстаграме» оскорбил судей матча во главе с Дамиром Скоминой (просто послал их на португальском). Получил трёхматчевую дисквалификацию.

Потом была драка с фанатом после поражения в финальном матче Кубка Франции — 2019 с «Ренном». Ну как драка – когда игроки «ПСЖ» поднимались на трибуну за серебряными медалями, Неймар ударил по лицу одного из болельщиков. Сначала бразилец говорил, что фанат выбесил его тем, что провоцировал игроков «ПСЖ», оскорбляя и снимая их на телефон. Но впоследствии признал, что был не прав. Ещё три матча дисквалификации.

Сейчас история с удалением против «Марселя». Ударив кулаком в голову защитника соперников Альваро Гонсалеса, Неймар, по его словам, жалел лишь об одном – «что не ударил этого чудака по лицу». Многие считают, что попытка бразильца разыграть модную нынче расистскую карту – это лишь желание избежать ещё одного многоматчевого (от 4 до 7 игр) бана.

Да, внутрифранцузские титулы (всего 8, включая 3 чемпионства). Но они были у «ПСЖ» и без Нея.

Да, первый финал Лиги чемпионов в истории парижан. Но проваленный их атакой в целом и лично бразильцем (заработал 6 фолов, но не реализовал выход один на один). Стоило ли шейхам ради этого вваливать 222 миллиона?

«Бавария» выиграла у «ПСЖ» за 15 минут. В финале ЛЧ нельзя выключаться Подробно о том, почему в больших матчах нельзя допускать даже короткие неудачные отрезки.

Официальное дополнение к его имени — Джуниор – давно должно являться лишь дополнением, никак не отвечающим сути. Ему скоро 29 – какой Джуниор? Взрослый мужик. Который почему-то до сих пор не может повзрослеть – и во многом остаётся прежним мальчишом-плохишом из «Сантоса» с манией величия. Сначала делающим, а потом думающим.

(Кстати, вы знали, что из «Сантоса» он мог перейти в «Локомотив»? Виктор Тищенко, в 2007-2011 годах занимавший в «Локо» пост спортивного директора, рассказывал мне: «К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» просил 5 миллионов. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!» А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало»).

Трансферная стоимость Неймара в 2018-м составляла 180 млн (по данным transfermarkt). Сейчас – 128.

Если он всё ещё хочет принять эстафету у Месси и Роналду, срочно нужно что-то делать, менять. Взрослеть, если он, конечно, на это способен, если ему это в принципе дано (тот же Криш с похожей задачей справился – тоже ведь много плакал и «нырял» по поводу и без, но суровые нравы «МЮ» воспитали португальца).

Сейчас Неймар у той черты (а может, уже перешёл её), когда риск разбазарить огромный талант на фирменные, но по сути бесполезные финты как никогда велик. На околофутбол, женщин, причёски и наряды (Андер Эррера недавно поделился историей о дне рождения Неймара: «Чего там только не было! Жена даже не отпускала меня одного в туалет»). На воспоминания. В которых он останется ярким и даже звёздным игроком. Но не победителем.

P.S. Умением попадать в истории ровесника Сашу Кокорина не напоминает?