«Бавария» выиграла у «ПСЖ» за 15 минут. В финале ЛЧ нельзя выключаться

Градус ожиданий от финала Лиги чемпионов был неадекватно высоким, но в этом виноваты сами команды. На пути в финал «Бавария» разбаловала нас голами. 15 в трёх матчах плей-офф – это, ну, не совсем нормально. Да и «ПСЖ» в полуфинале забил три. В общем, от финала хотелось самоубийственно высокого прессинга с первых минут, моментов, ещё моментов и массы голов в обе стороны. Но «ПСЖ» и «Бавария» сыграли умнее.

Шесть голов из восьми в ворота «Барселоны» «Бавария» забила в быстрых атаках после перехватов. Это следствие бешеного прессинга, под которым каталонцы поплыли. Кстати, «ПСЖ» так тоже умеет: под их высоким прессингом «Лейпциг» сам привёз себе два гола (и ещё пару моментов). Но значит ли это, что прессинг гарантирует зрелищный футбол?

В первом полуфинале больше всего не хватало «Атлетико». «ПСЖ» было слишком легко «Лейпциг» сам себе привёз два гола и ещё пару моментов. Это просто несерьёзно.

В финале Лиги Европы «Севилья» и «Интер» высоким прессингом блестяще мешали друг другу играть. В матче почти не было моментов с игры. А лучший в Европе высокий прессинг на дистанции всего сезона – у «Хетафе» (да, даже интенсивнее, чем у «Баварии»), команды, которая с игры забила 24 гола в 38 турах чемпионата. То есть сам по себе интенсивный прессинг – это и атакующий, и оборонительный инструмент. Зависит от цели команды.

«Лион» сделал всё, что мог. И «Бавария» неплохо потренировалась Ещё один полуфинал мечты.

Первый тайм: умный план Тухеля нейтрализовал качества «Баварии»

План Тухеля был детальным и смелым и учитывал слабые места «Баварии». Он выставил тот же состав, что и против «Лейпцига», хотя ожидался выход Гейе в старте вместо Паредеса. Но Тухель предпочёл лучший пас лучшему отбору. Он хотел выманивать «Баварию» в прессинг: «ПСЖ» разыгрывал от вратаря и пасовал в защите до тех пор, пока к прессинг-четвёрке «Баварии» не добавлялся ещё хотя бы один игрок. После этого сразу шёл заброс в группу атаки. Похоже на план «Лиона», но с более качественным контролем мяча и лучшими форвардами.



«Бавария» не отказалась от прессинга, но с более осторожными подключениями Дэвиса и Киммиха. Прессинг работал в том смысле, что «ПСЖ» не мог продвигать мяч, но не приводил к перехватам у чужих ворот и собственным опасным моментам. Первые 15 минут при отличном обоюдном прессинге шла абсолютно закрытая игра.

Финал ЛЧ — das ist fantastisch. Его выиграет или вчерашний директор, или лэптоп-тренер Флик справился со своими «цирковыми жуками», а Тухель — с Неймаром и Мбаппе. Немцы рулят.

Флик тоже подготовил сюрприз. Коман вместо Перишича – точечное решение под соперника. Дриблёр Коман вышел персонально против Керера, который слабо играет один в один (есть яркие кадры с матчей Бундеслиги, в которых Коман разрывает Керера на дриблинге). На контрасте с Гнабри, который постоянно смещался в центр, Коман держал ширину. Фактически его пытались изолировать один в один с Керером. Уже на первых минутах Коман заработал штрафной, а в концовке тайма был спорный эпизод, когда Керер сзади слегка подтолкнул его в спину, но судья не назначил пенальти.

«Бавария» рисковала меньше, чем в двух предыдущих матчах. Сохранив высокую линию обороны, поддерживала её вчетвером – и это решение, которое очевидно помогло в защите, сильно повлияло на атакующий потенциал. «ПСЖ» рисковал с розыгрышем мяча, но ни разу не был серьёзно наказан. Зато и собственные прорывы у парижан были не на чистое пространство, а в борьбу.

Травма Боатенга не изменила стиль матча. У Зюле хуже первый пас, зато он быстрее. Учитывая, что в зону между Боатенгом и Киммихом открывался Мбаппе, характеристики Зюле изначально подходили «Баварии».



Умные точечные решения тренеров определили стиль игры. Моменты первого тайма – результат не системного прессинга, а индивидуальных усилий игроков. «ПСЖ» удавалось больше, Ди Мария и Эррера остроумными пасами создали партнёрам отличные моменты, Мбаппе вывел Неймара один на один – парижан подвела реализация. «Бавария» ответила штангой Левандовского: момент был неопасный, но сложный удар с отскоком от земли оказался слишком сложен для Наваса.

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю? Победа «Баварии» над «ПСЖ» – справедливый результат финала.

Второй тайм: «ПСЖ» развалился

Хотя «Бавария» ассоциируется в первую очередь с прессингом, это совершенно не та команда, которая не знает, что делать с мячом. У Флика есть огромный козырь: сразу три теневых плеймейкера. Пара Горетцка–Алькантара – самая доминирующая связка опорников в мире (вспомните третий гол «Барселоне» — какой класс в каждом пасе), а Киммих – это по сути ещё один плеймейкер независимо от того, на какой позиции он играет. В двух предыдущих матчах плей-офф у него было три голевых паса.



Всё это означало только одно: план Тухеля отлично работал, пока в нём был баланс. «ПСЖ» мог играть вторым номером, но слишком садиться в оборону и отказываться от прессинга нельзя: накажут. Именно это и произошло во втором тайме.

Владение мячом с начала второго тайма до гола Комана – 76% на 24% в пользу «Баварии». Абсурдная, ненормальная разница. «Бавария» за 15 минут сделала 34 паса в последнюю треть («ПСЖ» — 11). Счёт по ударам на этом отрезке – 3-0. «ПСЖ» просто вжался в штрафную и совершенно отказался от прессинга. Мало того что парижане не умеют так защищаться, они ещё и дали свободу команде, которая отлично умеет позиционно атаковать.



Голевая атака суммирует все недостатки такого решения. Она началась с позиционного розыгрыша, причём не только Зюле и Алаба были совершенно свободны, но и Алькантара спокойно развернулся и без помех сделал длинный обостряющий пас на Киммиха. Никто не мешал и Киммиху отдавать дальше на Гнабри. И даже после возвращения мяч обратно в центр Киммих оп-прежнему был один. Речь об игроке, который может и пробить с дальней дистанции (вспомните гол «Боруссии», который убил чемпионскую гонку), и сделать голевой пас. Он сделал идеальную подачу на Комана.

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Даже с учётом того, что «ПСЖ» слишком сел в оборону, гола можно было избежать, но игроки синхронно допустили сразу несколько ошибок. Паредес побежал в штрафную (хотя там было преимущество 3 в 2), бросив Киммиха, а Силва выскочил из линии на перехват и не успел вернуться в линию защиты. В итоге Керер остался один против Комана и Левандовского. В течение всего эпизода он явно разрывался: сразу играл по Коману, потом переключился на Левандовского, потом бросился обратно, но опоздал. В этом эпизоде его вины нет.

За счёт чего «Бавария» довела матч до победы

После гола и почти до конца матча «ПСЖ» вернулся к прессингу первого тайма. Владение снова было за соперником, но снова минимальное, а Ди Мария и Мбаппе открывались на линии с защитниками и получали пасы на ход. «ПСЖ» не был сильнее в последние полчаса, но игра снова стала равной с регулярными опасными подходами к воротам Нойера.



Стартовый план Тухеля, вероятно, был максимумом «ПСЖ» в этом матче. В те 15 минут, что команда от него отступила, она проиграла, а остальные 75 минут выглядела не хуже либо чуть лучше соперника. Можно сказать, что именно стартовый отрезок второго тайма всё решил. Но есть ещё несколько важных моментов.



«Бавария» во втором тайме перешла на тактику мелкого фола. В первые 20 минут тайма счёт по фолам – 0-7. «ПСЖ» и так мало выходил из обороны, так ещё и почти каждый выход заканчивался нарушением. По итогам всего тайма «Бавария» тоже сильно впереди: 13-8. Больше всего доставалось Неймару: его сбили шесть раз.

«ПСЖ» казнил его же воспитанник. «Бавария» — клубный чемпион Европы! Суперсейвы Нойера, штанга имени Левандовского, травма Боатенга и слёзы Неймара — в главном матче 2020 года.

Весь «ПСЖ» слабее провёл второй тайм, но Мбаппе даже на этом фоне сильно выделялся в плохую сторону. За весь тайм он сделал пять точных пасов, четыре раза потерял мяч и не нанёс ни одного удара. А главное – он перестал забегать в зону между Киммихом и Зюле. Можно понять, почему Тухель оставил в запасе Икарди (тот сейчас в плохой форме и в принципе не тот игрок, который атакует с фланга). Но есть, например, Сарабия, который может хорошо обострять с фланга и навешивать на Шупо-Мотинга. Странно, что Мбаппе доиграл матч до конца.

Флик здорово управлял игрой. От него не требовалось вносить изменения в стартовый план, но он почувствовал момент, когда «ПСЖ» вернулся в игру и отреагировал заменами. «Бавария» обновила оба фланга атаки, причём и Перишич, и Коутиньо агрессивно работали в прессинге: у них за 20 минут на поле четыре попытки отбора и фол. Это удерживало крайних защитников «ПСЖ» от смелых подключений и лишало их атаки ширины.



Нойер – герой. Моментов было немного, но он в каждом демонстрировал тотальную уверенность и пару раз выручил. А момент с сейвом после удара Мбаппе из офсайда – просто топ.

Итого в целом равный матч с небольшим преимуществом «ПСЖ» по моментам в течение 75 минут и явным доминированием «Баварии» в течение 15 минут. Не самая убедительная победа по игре, но, пожалуй, справедливая. Даже если это был не лучший матч мюнхенцев, они с первой до последней минуты были собой и играли в свой футбол. Их соперник – нет.

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