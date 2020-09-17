«Каррера, конечно, психанул». Самый скандальный лайк в истории росфутбола

Два года назад начался скандал из-за двух лайков – да-да, мы про ту самую историю, итогом которой стала отставка Массимо Карреры. Вспоминаем, что произошло и что об этом говорили.
Лайки появились под постом Дмитрия Назарова: актёр прочитал стих, основной посыл которого, что «Спартаку» не по пути с Каррерой
После поражения «Спартака» от «Ахмата» (1:2) актёр записал видео, на котором зачитал очередное стихотворение собственного сочинения:
– Ну что ещё должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь – не птица,
А наше счастье – не Каррера?
С ним нет полёта и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Всё с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!
Внимательные пользователи «Инстаграма» заметили, что вскоре под постом появился лайк Андрея Ещенко. Оценил творчество актёра и Денис Глушаков, только в другом паблике и с другим фото Назарова.
И началось: громкие обсуждения, объяснения и рассуждения. Глушаков написал наутро пост, в котором объяснил, откуда взялась отметка «нравится». По его словам, он отреагировал на красную шапочку благотворительного фонда, а в текст не вчитывался. И добавил, что он «не идиот, чтобы ставить лайк публично на пост с наездом на тренера».
Ещенко сказал, что поставил лайк, «потому что «Спартак», а в содержание поста не вникал.
Оба лайки в итоге убрали, но было уже поздно – из-за массовых обсуждений это дошло до Карреры.
Каррера перевёл футболистов в дубль. Глушаков назвал это цирком, Ещенко уже зимой сказал, что его в эту историю «прицепом затащили»
На прощальной пресс-конференции Каррера сказал, что больше его задел лайк Глушакова: «К сожалению, лайк, который они поставили, – это не очень корректный поступок. Естественно, я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но, поскольку они ошиблись вдвоём, оба и поплатились».
Ещенко же был не согласен с таким раскладом:
– Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить». Да, лайк был поводом, чтобы оправдать решение по Глушаку. Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в ту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?
Каррера спустя год ещё раз затронул эту тему. Сказал, что лайк = согласие с мнением
Тренер сказал, что всё недовольство нужно высказывать в лицо: «Если человек поставил лайк, это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер и дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне. Я не буду выпускать его на поле.
Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать проблемы внутри коллектива. Что было, то было.
Нужно было думать о благе «Спартака», принял такое решение только поэтому. Мне было неприятно это делать. Но лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали: мол, товарищ тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый, и тебе лучше оставить пост. Всё это и сейчас очень неприятно».
Глушаков в этом году сказал, что они с Ещенко пытались поговорить с Каррерой, но тренер не захотел: «Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось… Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло. Он хотел поменять капитана, было еще множество моментов. Он делал какие-то неправильные, постановочные сцены… Вся команда это видела.
Это был момент, когда меня нужно было убрать и отправить в дубль. Я и Ещенко хотели поговорить с Каррерой, но он не захотел».
- 17 сентября 2020
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