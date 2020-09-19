Клуб из украинского села прошёл дальше «Динамо». Главные сенсации ЛЕ

«Динамо», выйдя в еврокубки впервые за долгое время, не смогло уйти дальше второго этапа, поэтому в третьем квалификационном раунде, который начнётся 23 сентября, переживать будем только за «Ростов». Ну, или за один из небольших клубов, которым всё же удалось пройти дальше.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы. Как такое могло случиться!? Ой!

«Колос» Ковалёвка

– Украинский клуб из села Ковалёвка, в котором проживает около 1700 человек, на выезде обыграл греческий «Арис» (2:1).

– Их состав transfermarkt оценивает суммарно в 9 млн евро. Бюджет клуба, по разной информации, составляет около 5 млн евро.

– Клуб был основан в 2012 году семьёй Засух, занимающейся аграрным бизнесом (раньше муж и жена работали на разных политических должностях). В свой дебютный сезон в Премьер-лиге Украины завоевал право выступать в ЛЕ.

– «Колос» — клуб из самого малочисленного населёного пункта в истории УПЛ. При этом домашний стадион команды после реконструкции вмещает 5000 зрителей – это больше, чем жителей в селе.

– В составе команды есть всего два иностранца – исландец Арни Вильхамссон и сенегалец Мамаду Данфа. Также за «Колос» с недавнего времени выступает Евгений Селезнёв.

«Флориана»

– Клуб со звучным названием из мальтийского города, население которого чуть превышает две тысячи человек, прошёл «Линфилд», североирландский клуб из Белфаста.

– «Флориана» 26 раз становилась чемпионом Мальты и 19 раз брала Кубок страны. В еврокубки проходила более 20 раз, но каждый раз путь в Европу заканчивался после второго раунда. К слову, клубу в этом году исполнилось 126 лет.

– «Флориане» уже принадлежат несколько национальных рекордов, один из которых – 10 оформленных дублей.

– За мальтийский клуб играл россиянин Виктор Злыдарев: он перебрался на Мальту из второй команды ульяновской «Волги», но задержался всего на год.

«Арарат-Армения»

– Клуб основан в 2017 году бывшим президентом федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Команду тогда собрали из выпускников Ереванской футбольной академии и игроков «Пюника». Спустя некоторое время клуб переименовали из «Аван Академии» в «Арарат Москва».

– В России при этом создали одноимённый клуб, за который играли Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, а тренером был Александр Григорян. Но проект, в который вкладывали деньги, исчез за год: президент клуба Валерий Оганесян снялся с должности и улетел в Грузию, сказав, что больше не может работать из-за проблем с нервами, при этом вице-президент утверждал, что руководитель прихватил с собой ещё и 20 млн рублей со счётов команды. В итоге клуб объединился с армянским «Арарат Москва», и уже под названием «Арарат Армения» начал выступление в Премьер-лиге.

– В сезоне–2018/2019 клуб выиграл чемпионат Армении и Суперкубок страны. В прошлом сезоне «Арарат Армения» снова взял золото.

КуПС

– Клуб является рекордсменом Финляндии по наибольшему количеству сезонов, проведённых подряд в высшем дивизионе – с 1949 года по 1992.

– Стадион КуПС вмещает всего 5000 зрителей, при этом сидячих мест всего 2700.

– Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии, но в XXI веке только однажды.

«Локомотив» Тбилиси

– Команда с самым низким рейтингом среди оставшихся участников ЛЕ – 1,150.

– Победа над «Динамо» — четвёртая победа в истории клуба в еврокубках. При чём две из них – в этом розыгрыше.

– Рыночная стоимость команды – 3,83 млн евро.

– Клуб посвятил победу над «Динамо» «героям, борющимся за единство страны», а грузинский депутат назвал поражение московского клуба «местью за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий».

Фото: facebook.com/LocomotiveTbilisi

«Будё-Глимт»

– Клуб ни разу за свою 104-летнюю историю не выигрывал чемпионат Норвегии, но семь раз попадал в еврокубки. Правда, дальше 2-го квалификационного раунда ещё ни разу не проходил – до этого сезона.

ФКСБ

– До 2017 года клуб выступал под названием «Стяуа», а до 1998 года принадлежал Министерству обороны. В начале 2000-х клуб приобрёл бизнесмен, который решил вопрос с накопившимися долгами клуба, просто ликвидировав одно юрлицо и создав новое, с тем же названием и эмблемой. Министерству обороны такой поворот не понравился, поэтому в 2014 году на клуб подали в суд, призывая отобрать историческое название, логотип и трофеи. Спустя пять лет ФКСБ остался без 47 трофеев, завоёванных до 2003 года, – они ушли в счёт клуба «Стяуа» из четвёртого дивизиона.

В Румынии у клуба отобрали 47 трофеев. Через суд История долгого конфликта «Стяуа» и ФКСБ.

– Получается, что по закону у ФКСБ 5 чемпионств, 7 серебряных медалей, одна бронза, три кубка Румынии, два Суперкубка и два Кубка Румынской лиги.