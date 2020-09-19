«МЮ» опять нечего ловить? Провалились уже на старте АПЛ

«Манчестер Юнайтед» стартовал в новом сезоне с поражения. Во 2-м туре АПЛ манкунианцы неожиданно уступили «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд». Первый тур они пропустили – игру с «Бёрнли» перенесли.

Сегодня прервалась 14-матчевая беспроигрышная серия команды Уле-Гуннара Сульшера в АПЛ. В последний раз «Манчестер Юнайтед» был бит ещё в январе. Правда, прошлый сезон тоже закончил поражением – в полуфинале Лиги Европы от «Севильи».

«Кристал Пэлас» в свою очередь начал чемпионат с двух побед подряд. И это несмотря на травмы целой группы защитников – Гари Кэхилла, Патрика ван Анхольта, Джеймса Томкинса и Натана Фергюсона, а также нападающего Кристиана Бентеке! Главный тренер Рой Ходжсон сумел компенсировать потери коллективными действиями в обороне.

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Гости почти весь матч отбегали без мяча. В первом тайме у «Манчестер Юнайтед» было 74% владения, во втором – 78%. Но что толку от такого статистического преимущества, если не знаешь, как вскрыть защиту соперника? «Кристал Пэлас» забил уже на 7-й минуте. Виктор Линделёф не помешал принять мяч и прострелить Джеффри Шлуппу, а Люк Шоу прозевал за спиной Эндроса Таунсенда.

Без атак на скорости «Манчестер Юнайтед» был как обычно предсказуем. В первом тайме хозяева могли рассчитывать разве что на пенальти, когда Джеймс Маккарти наступил на ногу Полю Погба. Однако судейской милости манкунианцы не дождались.

В середине второго тайма Сульшер выпустил на замену новичка Донни ван де Бека, перешедшего из «Аякса» за 39 млн евро (по данным Transfermarkt). Голландец оправдал своё появление на поле, правда, перед этим «Кристал Пэлас» забил второй гол. Линделёф был наказан пенальти за игру рукой. Давид де Хеа отразил удар Джордана Айю с «точки», но судья Мартин Аткинсон узнал от коллег с VAR, что испанец сделал это с нарушением правил. Перебивал одиннадцатиметровый Уилфрид Заха, который исполнил удар лучше Айю.

Ван де Бек за 27 минут на поле совершил 30 касаний мяча и нанёс один удар, завершившийся голом. После кросса с правого фланга мяч от соперника отскочил к голландцу, а тот пробил в дальний угол. Удачный дебют для ван де Бека хотя бы с точки зрения индивидуальных достижений.

Вот только и ван де Бек не помог «Манчестер Юнайтед» спастись в концовке. Хозяева пропускали контратаки, одну из которых завершил на 85-й минуте Заха. Форвард «Кристал Пэлас» оформил дубль, переиграв один в один всё того же Линделёфа и послав мяч в ближний угол. Кстати, по ударам в створ команда Сульшера тоже уступила – 4:5.

Антони Марсьяль, которого одноклубники признали лучшим игроком команды прошлого сезона, заработал самую низкую оценку за матч от сайта Whoscored.com – 5,69 балла. Он пробил лишь раз и неточно. «МЮ» впервые за шесть лет стартовал в АПЛ с поражения – нехороший знак.