Уроженец Камеруна хочет (и может) играть за Россию. Кто такой Гаэль Ондуа

Воспитанник «Локомотива» и бывший футболист ЦСКА и «Анжи» Гаэль Ондуа изъявил желание играть за сборную России. Камерунец заявил, что постоянно контактирует со Станиславом Черчесовым и совсем скоро может получить вызов в национальную команду. 24-летний полузащитник утверждает, что главный тренер сборной России знает его и заинтересован в нём сильнее, чем тренерский штаб Камеруна. Рассказываем об Ондуа, который прожил в нашей стране более 10 лет.

Академия «Локомотива» и жизнь в интернате

Гаэль оказался в России в возрасте 12 лет, когда его отец стал сотрудником камерунского посольства в Москве. Тогда же Ондуа стал заниматься в академии московского «Локомотива». Отец отвёл его в интернат«железнодорожников, чтобы он учил там русский язык.

«В интернате жили по шесть человек в комнате, я попал как раз к братьям Миранчукам. Учил русский язык в разговорах с ними, а Антону и Леше помогал с английским. И огромное спасибо хочу сказать Елене Юрьевне, маме Миранчуков. Она помогала сильнее всех, делала со мной домашние задания. Я ведь поначалу вообще не понимал, что вокруг происходит. То, что сейчас я свободно говорю на русском, – это и её заслуга, и учителей школы «Локомотива», – вспоминал Ондуа.

В октябре 2012 года Гаэль в составе «Локомотива» стал победителем Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения и был признан лучшим бомбардиром турнира. Африканского футболиста начали привлекать к тренировкам с основой ещё при Леониде Кучуке. Он принял участие в нескольких товарищеских матчах, но в официальных играх за «железнодорожников» так и не дебютировал.

Переход в ЦСКА, отъезд в Европу, пребывание на Украине и возвращение в Россию

В апреле 2014 года Ондуа перешёл в ЦСКА, дебютировав за армейцев в матче молодёжного первенства против «Кубани» (0:0). Футболист продолжал числиться в академии московского клуба, играя в основном за молодёжную команду. В сентябре того же года камерунец дебютировал за основной состав ЦСКА, заменив на 88-й минуте Александра Головина в кубковой игре против «Химика» из Дзержинска (1:2). Эта игра оказалось для Гаэля единственной в футболке армейцев.

Летом 2016 года африканский футболист перебрался в датский «Вайле». В Дании он сыграл 25 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу, а уже в декабре следующего года оказался на Украине в луганской «Заре». Пробыв в клубе полтора года Ондуа так и не дебютировал за украинский клуб, позже объяснив, что причина, по которой он не играл, заключалась в документах.

«Я даже не думал, что такое бывает. В «Заре» сказали: приезжай, точно будешь играть у нас. Но у меня есть российские документы, сейчас — вид на жительство. Из-за него украинские власти не выдавали мне разрешение на работу. Хотя контракт с «Зарей» был официально подписан», — рассказывал Ондуа в интервью Sport24.

В июле 2018 года он подписал контракт c «Анжи», который имел финансовые проблемы. В сезоне РПЛ-2018/2019 Гаэль провёл 27 матчей, так и не отметившись результативными действиями. Тем не менее камерунский футболист заявил, что в команде его называли Пеле.

«Проблемы «Анжи»? Они могут появиться у всех. Конечно, это доставляет некоторые неудобства, но не смертельные. Я рад, что играю за «Анжи» и могу напрямую общаться с президентом клуба. Когда выхожу на поле, все проблемы отходят на второй план. Вообще у нас дружный коллектив, везде поддерживаем друг друга. Меня, например, в команде называют Пеле. Говорят, мое лицо похоже сильно на его в детстве», — говорил Ондуа в интервью «Чемпионату».

Нынешний клуб, вызов в сборную Камеруна и желание играть за Россию

После вылета «Анжи» из РПЛ камерунец покинул махачкалинскую команду и уехал в Швейцарию. Там он подписал двухлетний контракт с новичком высшей лиги Швейцарии «Серветтом». В клубе из Женевы он обрёл стабильность и уже в первом сезоне за новый клуб провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Ондуа вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока так и не сыграл. В марте 2019 года футболиста вновь вызвали в национальную команду, но из-за травмы он не отправился в расположение сборной.

Летом прошлого года Гаэль впервые заявил, что хочет играть именно за сборную России.

«В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверь, после домашних заданий в школе «Локо», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко, ха-ха!

Мне тяжело принять решение… Столько лет прожил в России, мне здесь всё нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю. Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива», — сказал Ондуа в интервью Sport 24.

«Я его не знаю и ни разу с ним не общался»

Спустя чуть больше года африканский футболист вновь решил напомнить о себе, дав интервью изданию Footmercato.

«Я родился в Камеруне и являюсь камерунцем. Я готов играть за сборную, если там оценят мою работу, это будет честью для меня. Но, если честно, я больше контактирую с главным тренером сборной России, чем с штабом камерунцев. Тренер россиян знает меня, и мы до сих пор на связи. На данный момент он заинтересован сильнее, чем тренер Камеруна. Не будем врать друг другу, вероятность того, что я буду играть за сборную России, существует. Я доступен. Думаю, что скоро приму окончательное решение», – сказал Ондуа.

Мы обратились к главному тренеру нашей сборной. И ответ Черчесова оказался весьма неожиданным.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он – хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Возможно, теперь Станислав Саламович заинтересуется камерунским полузащитником, но приглашение Ондуа в сборную России всё же представляется маловероятным.