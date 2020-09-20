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Уроженец Камеруна Гаэль Ондуа хочет играть за сборную России

Уроженец Камеруна хочет играть за сборную России
Дмитрий Росип
Уроженец Камеруна хочет (и может) играть за Россию. Кто такой Гаэль Ондуа
Говорит, что Черчесов его знает. Черчесов — отрицает. Странное дело…
Футбол / Сборная России 0

Воспитанник «Локомотива» и бывший футболист ЦСКА и «Анжи» Гаэль Ондуа изъявил желание играть за сборную России. Камерунец заявил, что постоянно контактирует со Станиславом Черчесовым и совсем скоро может получить вызов в национальную команду. 24-летний полузащитник утверждает, что главный тренер сборной России знает его и заинтересован в нём сильнее, чем тренерский штаб Камеруна. Рассказываем об Ондуа, который прожил в нашей стране более 10 лет.

Академия «Локомотива» и жизнь в интернате

Гаэль оказался в России в возрасте 12 лет, когда его отец стал сотрудником камерунского посольства в Москве. Тогда же Ондуа стал заниматься в академии московского «Локомотива». Отец отвёл его в интернат«железнодорожников, чтобы он учил там русский язык.

«В интернате жили по шесть человек в комнате, я попал как раз к братьям Миранчукам. Учил русский язык в разговорах с ними, а Антону и Леше помогал с английским. И огромное спасибо хочу сказать Елене Юрьевне, маме Миранчуков. Она помогала сильнее всех, делала со мной домашние задания. Я ведь поначалу вообще не понимал, что вокруг происходит. То, что сейчас я свободно говорю на русском, – это и её заслуга, и учителей школы «Локомотива», – вспоминал Ондуа.

В октябре 2012 года Гаэль в составе «Локомотива» стал победителем Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения и был признан лучшим бомбардиром турнира. Африканского футболиста начали привлекать к тренировкам с основой ещё при Леониде Кучуке. Он принял участие в нескольких товарищеских матчах, но в официальных играх за «железнодорожников» так и не дебютировал.

Переход в ЦСКА, отъезд в Европу, пребывание на Украине и возвращение в Россию

В апреле 2014 года Ондуа перешёл в ЦСКА, дебютировав за армейцев в матче молодёжного первенства против «Кубани» (0:0). Футболист продолжал числиться в академии московского клуба, играя в основном за молодёжную команду. В сентябре того же года камерунец дебютировал за основной состав ЦСКА, заменив на 88-й минуте Александра Головина в кубковой игре против «Химика» из Дзержинска (1:2). Эта игра оказалось для Гаэля единственной в футболке армейцев.

Летом 2016 года африканский футболист перебрался в датский «Вайле». В Дании он сыграл 25 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу, а уже в декабре следующего года оказался на Украине в луганской «Заре». Пробыв в клубе полтора года Ондуа так и не дебютировал за украинский клуб, позже объяснив, что причина, по которой он не играл, заключалась в документах.

«Я даже не думал, что такое бывает. В «Заре» сказали: приезжай, точно будешь играть у нас. Но у меня есть российские документы, сейчас — вид на жительство. Из-за него украинские власти не выдавали мне разрешение на работу. Хотя контракт с «Зарей» был официально подписан», — рассказывал Ондуа в интервью Sport24.

В июле 2018 года он подписал контракт c «Анжи», который имел финансовые проблемы. В сезоне РПЛ-2018/2019 Гаэль провёл 27 матчей, так и не отметившись результативными действиями. Тем не менее камерунский футболист заявил, что в команде его называли Пеле.

«Проблемы «Анжи»? Они могут появиться у всех. Конечно, это доставляет некоторые неудобства, но не смертельные. Я рад, что играю за «Анжи» и могу напрямую общаться с президентом клуба. Когда выхожу на поле, все проблемы отходят на второй план. Вообще у нас дружный коллектив, везде поддерживаем друг друга. Меня, например, в команде называют Пеле. Говорят, мое лицо похоже сильно на его в детстве», — говорил Ондуа в интервью «Чемпионату».

Нынешний клуб, вызов в сборную Камеруна и желание играть за Россию

После вылета «Анжи» из РПЛ камерунец покинул махачкалинскую команду и уехал в Швейцарию. Там он подписал двухлетний контракт с новичком высшей лиги Швейцарии «Серветтом». В клубе из Женевы он обрёл стабильность и уже в первом сезоне за новый клуб провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Ондуа вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока так и не сыграл. В марте 2019 года футболиста вновь вызвали в национальную команду, но из-за травмы он не отправился в расположение сборной.

Летом прошлого года Гаэль впервые заявил, что хочет играть именно за сборную России.

«В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверь, после домашних заданий в школе «Локо», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко, ха-ха!

Мне тяжело принять решение… Столько лет прожил в России, мне здесь всё нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю. Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива», — сказал Ондуа в интервью Sport 24.

«Я его не знаю и ни разу с ним не общался»

Спустя чуть больше года африканский футболист вновь решил напомнить о себе, дав интервью изданию Footmercato.

«Я родился в Камеруне и являюсь камерунцем. Я готов играть за сборную, если там оценят мою работу, это будет честью для меня. Но, если честно, я больше контактирую с главным тренером сборной России, чем с штабом камерунцев. Тренер россиян знает меня, и мы до сих пор на связи. На данный момент он заинтересован сильнее, чем тренер Камеруна. Не будем врать друг другу, вероятность того, что я буду играть за сборную России, существует. Я доступен. Думаю, что скоро приму окончательное решение», – сказал Ондуа.

Мы обратились к главному тренеру нашей сборной. И ответ Черчесова оказался весьма неожиданным.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он – хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Возможно, теперь Станислав Саламович заинтересуется камерунским полузащитником, но приглашение Ондуа в сборную России всё же представляется маловероятным.

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