Карпин проиграл матч, но выиграл дорогие часы. С футболистов «Ростова» причитается

В начале августа вышел новый выпуск «Коммент. Шоу», гостем которого стал Валерий Карпин. Более чем за час участники обсудили немало, но сейчас вспомнился один момент – про спор насчёт попадания в еврокубки. Инициатором пари выступил Ивелин Попов, который летом ушёл в «Сочи».
– Был спор по поводу попадания в группу — либо ЛЧ, либо ЛЕ, – рассказывал Карпин. – Участвовало человек шесть-семь, у кого с баблищем более-менее нормально. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян (по-моему), Ионов, Мамаев сейчас подключился. Я им говорил, что они лохи, слабые, никуда не попадут. Они со мной поспорили, что попадут как минимум в группу Лиги Европы. Попов предложил: «Давайте на часы, на Ролексы». Точнее, он предложил сумму в пределах 500-600 тысяч, сказав, если что вы дадите нам столько, а мы сами добьём и купим те, что хотим. Я им сказал: «Хорошо, вопросов нет. Но зачем мне семь часов?». На что Ивелин сказал: «Георгич, всё нормально, я уже знаю, кому их впендюрить. Ещё денег наживём!». Сейчас уже говорят, что, если так и произойдёт, они все вместе скинутся и купят мне нормальные часы. Но, если что, часы мне точно не нужны, а вот в группу Лиги Европы попасть бы хотелось.
Вот – можете сами посмотреть. Откроется сразу на нужном месте. Если нет, вот тайм-код: 19.50.
Не вышло: «Ростов» начал свой еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы матчем с «Маккаби» из Хайфы, но победить не смог.
«Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — подытожил Карпин на пресс-конференции.
Как насчёт часов, парни?
- 25 сентября 2020
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