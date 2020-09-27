Был звездой золотого «Спартака» 1990-х, а потом резко пропал. Где сейчас Андрей Пятницкий

Возможно, он до сих пор не знает, что должен был ехать в Испанию. Вместе с Романцевым.

В истории отечественного футбола не так много персонажей, поигравших за «Спартак» и ЦСКА. Из более-менее свежих примеров на ум сразу приходит Валерий Карпин, хотя «армейский» период его карьеры был совсем мимолётным. Прошёл через «службу» под красно-синим флагом и партнёр Карпина по «Спартаку» и сборной — Андрей Пятницкий. Трудолюбивый, мобильный, по-футбольному умный хавбек стал настоящей звездой в команде Олега Романцева и любимцем публики, но рано закончил карьеру и пропал из виду. Почему?

Был лучшим в России, но сломался после одной ошибки. Где сейчас вратарь Филимонов Гол Шевченко преследует его всю жизнь.

Блистал в «Спартаке», встречался с Кабаевой, рано ушёл из футбола. Где сейчас Бузникин Мог уехать в Европу, но испугался.

Начало карьеры и вынужденный переход в ЦСКА. После «службы» он вернулся в «Пахтакор»

Пятницкий родился в Узбекистане. Родители будущего футболиста в 1966 году переехали в Ташкент – отстраивать город после землетрясения. Там Андрей и начал карьеру, в местном «Старте». В 17 лет Пятницкий попал в главную команду республики – «Пахтакор» – где провёл один сезон. Андрей уже был на слуху и, как это часто бывало в СССР, его «призвали» в ЦСКА. «От армии никуда не убежишь, – пошутил однажды Пятницкий. – Я решил, что лучше сходить туда сразу».

По словам Андрея, в ЦСКА он «нормально отыграл всего год». Юрий Морозов, который и и приглашал его в столицу, усадил Пятницкого в запас (всего 7 матчей во втором сезоне). Несмотря на все уговоры остаться, по окончании срока службы Пятницкий покинул клуб. Не прельстило даже звание лейтенанта. Покидал он ЦСКА с большим трудом. «Морозов долго кричал и обещал, что отпустит меня не осенью, когда кончался срок службы, а 31 декабря!», – вспоминал Андрей.



По воспоминаниям футболиста, за два года в «армейском» клубе Москва ему «осточертела». Тянуло домой. Родной «Пахтакор» как раз пытался вернуться в «вышку». «Когда уходил из ЦСКА, были заманчивые предложения из Киева, от «Спартака»… Но я вернулся в Ташкент с четко поставленной целью: за три года вывести «Пахтакор» в высшую лигу», – объяснял свой выбор Андрей. В сезоне-1991, ровно через три года, «Пахтакор» вернулся в «вышку». Как и планировал Пятницкий.

Романцев едва не забрал Пятницкого в «Депортиво». Оба остались в «Спартаке» (и не зря)

Тот сезон оказался последним в истории чемпионата СССР. Страна распадалась, в каждой республике создавались свои турниры. Была идея организовать чемпионат СНГ (под этой аббревиатурой сборная съездила на Евро-1992), но московские клубы отказались в нём участвовать. Соответствующий меморандум подписали «Спартак», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и «Локомотив». «Тогда все разбежались. Не было четкого представления о структуре и схеме чемпионата СНГ, а также уверенности в том, что он будет доигран до конца», – вспоминал легендарный футболист, впоследствии главред еженедельника «Футбол-хоккей» Виктор Понедельник.

Шарж на «золотой» «Спартак» Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Чемпионат Узбекистана в принципе не мог заинтересовать мастера класса Пятницкого. По словам Андрея, в межсезонье «Пахтакор» обыгрывал соперников с двузначным счётом. На игрока снова обратили внимание в «Спартаке». Пятницкий, сам того не зная, мог оказаться в «Депортиво». Да не один, а за компанию с Олегом Романцевым.

В биографии Романцева «Правда обо мне и „Спартаке“ Алексей Прудников, участвовавший в переговорах с испанцами, вспоминал: „Романцева отвезли на стадион «Депортиво», познакомили с тренерским штабом. В нём был Арсенио Иглесиас. Он очень хотел работать в одной связке с Романцевым, помогать ему. Договорились, что в его штаб в качестве тренера-переводчика войдет Дасаев, плюс он привезёт с собой двух футболистов – Кулькова и Пятницкого. Андрей тогда ещё не играл в «Спартаке», но Романцев уже положил на него глаз“.

В итоге ни ОИР не поехал в Испанию (не решился), ни Пятницкий. Они воссоединились в Тарасовке в 1992 году.



«Когда я приехал к Романцеву, он первым делом сказал: «Команды нет. Надо собирать», — рассказывал в той же книге Александр Тарханов, помощник Романцева в «Спартаке». — И мы с Есауленко (вице-президентом «Спартака». – Прим. «Чемпионата») включились в процесс. Из «Пахтакора» я пригласил Пятницкого и Кечинова, из Одессы – Цымбаларя и Никифорова».

Начинал Андрей неудачно – сказались как игровые, так и психологические проблемы. Если в «Пахтакоре» он исполнял опорника, то в «Спартаке» переместился ближе к атаке. Затрудняли адаптацию провинциальные комплексы: пока он «ковырялся в колхозе», его будущие одноклубники побеждали «Реал» и «Наполи».

Через пару месяцев Андрей освоился. Большую роль сыграло решение Романцева поменять местами Пятницкого и Ледяхова. Первый вернулся в опорную зону, а второй поднялся чуть выше. Тот же Тарханов вспоминал, что Николай Петрович Старостин поначалу ругался – мол, зачем вы Пятницкого вообще взяли? Андрей, услышав это, даже хотел уйти из «Спартака». Когда Андрей заиграл на более привычной позиции, Старостин изменил своё мнение: «Правильно сделали, что Пятницкого пригласили!»

В первом сезоне за «Спартак» Пятницкий провёл 23 матча, отметившись пятью забитыми мячами. Через год были уже совершенно другие цифры: 39 встреч, 14 голов и 12 результативных передач. Андрей забивал «Ливерпулю» и «Фейеноорду» в Кубке обладателей кубков, трижды попадал в «Список 33», поехал в составе сборной России на ЧМ-1994. Спустя много лет Валерий Карпин, называя топ-5 лучших российских футболистов, упомянул Пятницкого. «Я знаю его возможности, играли вместе. Он, наверное, так и не смог реализовать себя в полной мере», – признался Карпин.

Андрей Коновалов, Андрей Пятницкий, Рамиз Мамедов и Валерий Кечинов Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Травмы и закат карьеры. После «Спартака» он уже не играл

Как и многие спартаковцы 1990-х, Пятницкий мог уехать за границу. Не получилось – помешала травма. В мае 1995 года, во время матча за сборную, Андрей повредил голеностоп. Подвело поле «Лужников», так хорошо ему знакомое. «Нога опустилась на вроде бы ровную поверхность, но там оказалась какая-то лунка», – вспоминал Пятницкий. В ближайшей больнице ему наложили лангет, а к «толковому врачу» он попал лишь через шесть дней после того, как получил травму («затянулись» майские праздники).



Как выяснилось позже, Пятницкому требовалась срочная операция, которая помогла бы избежать тяжелых последствий. Вместо этого – долгое лечение и восстановление. Больной голеностоп давал о себе знать, мешая тренироваться и выступать на прежнем уровне. Андрей, будучи футболистом требовательным к себе, просто не мог играть вполсилы. «Он очень обидчивый и самокритичный человек, – говорил Тарханов. — Бывало, сыграет неважно – после матча рвёт и мечет. «Я плохой, ничего не получается. Я недостоин играть в «Спартаке»! Приходилось его успокаивать».



На любую критику Пятницкий реагировал болезненно, будь то свист трибун или оценка за матч в газете. Со временем он потерял уверенность в себе и выпал из состава. Возможно, сказались и нелады с режимом. Спортивным. После одной из коллективных посиделок из «Спартака» чуть не отчислили Игоря Ледяхова. Последний вспоминал в интервью «Чемпионату»: «Романцев объявил, что я отчислен. С последнего ряда поднимается Пятницкий – непосредственный участник нашего застолья – и говорит: «Олег Иваныч, можно слово?». Романцев удивился: «Да, Андрей, говори». И тут Пятницкий выдаёт: «Можно мне взять Ледяхова на поруки?». Команда как сидела, так и рухнула! Даже Романцев не выдержал – расхохотался. Махнул рукой: «Ладно, иди тренируйся».

Андрей Пятницкий Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 1997 году Пятницкий ушёл из «Спартака». По сути, его карьера закончилась в возрасте 30 лет. Василий Кульков, бывший спартаковец, позвал Андрея в саратовский «Сокол». «Вася сказал, что у них в команде есть специалист, который суставы восстанавливает. Я пробыл там немного, вышел один раз на замену, забил гол и дёрнул «заднюю». После этого я решил, что сезон для меня закончен», – рассказывал Пятницкий. Интересовались Андреем и другие клубы, но не из Москвы. Пятницкий уезжать из столицы, которая ему поначалу так не понравилась, уже не хотел (во многом из-за семьи).

Чем занимается Андрей Пятницкий сейчас

По окончании карьеры в жизни Андрея настали трудные времена. Зарабатывал он немного, выступая лишь на ветеранских турнирах. «У меня остались сбережения, – признался в 2002 году Пятницкий. – Если бы я играл за сборную Германии и получил там тяжёлую травму, то наверняка имел бы какое-то пособие или пенсию. А у нас ничего подобного нет».



Тогда же Андрей начал тренерскую карьеру. Долгое время Пятницкий работал в «Спартаке» – как в академии, так и в дубле. Он почти не общается с прессой и давно не давал интервью. Изредка в СМИ можно найти мнения Пятницкого по тем или иным вопросам, связанным с российским футболом. Сейчас Андрей возглавляет «Химик-Арсенал» из Новомосковска, представляющий ПФЛ (группа «Центр»). На посту главного тренера он сменил Сергея Подпалого, который принял тульский «Арсенал». Кто знает, может, и Пятницкий скоро отправится на повышение в один из клубов РПЛ.