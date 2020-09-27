«Реал» победил благодаря пенальти. Очень спорное решение судьи!

«Реал» в третьем туре Примеры одержал первую победу. Напомним, старт чемпионата команда Зинедина Зидана пропускала (матч с «Хетафе» перенесён), а во втором туре сыграла вничью на выезде с «Реалом Сосьедад» (2:2). Теперь чемпион переиграл «Бетис» в Севилье благодаря спорному пенальти.

В заявку на встречу с «Бетисом» не вошли Эден Азар и Марко Асенсио. Они ещё не готовы играть, несмотря на то, что уже тренируются в общей группе. Кроме того, в последний момент Зидан оставил в Мадриде Марсело, испытывающего дискомфорт в спине. А уже в первом тайме севильской игры получил травму Тони Кроос: его на 45-й минуте заменил Лука Модрич.

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Первый тайм вообще получился неудачным для «Реала». Хотя уже на 14-й минуте гости вышли вперёд. Карим Бензема после серии финтов на углу штрафной прострелил, а Федерико Вальверде здорово сыграл на опережение, забив из пределов вратарской.



Тем не менее к перерыву «Бетис» выигрывал и по ударам (9:5, в створ – 4:2), и по счёту. Хозяева отыгрались в результате розыгрыша углового. Гости не помешали Серхио Каналесу свободно получить мяч и навесить из-за штрафной, а Айсса Манди выиграл воздух и забил головой. Спустя две минуты Набиль Фекир, которого связывают с «Зенитом», выдал передачу на ворвавшегося в штрафную Вильяма Карвалью, тот подработал мяч правой ногой и пробил левой в ближний угол. Тибо Куртуа не успел сложиться.

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Но после перерыва Мадрид перевернул игру. На 48-й минуте в свои ворота забил антигерой матча Эмерсон. Арендованный у «Барселоны» защитник неудачно срезал мяч, прерывая прострел с правого фланга. В середине второго тайма Эмерсон заработал ещё и удаление, толкнул в спину убегавшего один на один Луку Йовича. Сербский форвард неожиданно получил место в основе на фоне слухов об уходе из команды.

Наконец, на 82-й минуте случился тот самый сомнительный эпизод с пенальти. Борха Майораль, возможно, получал мяч в офсайде, и, кажется, подтолкнул Марка Бартру. В результате Бартра сыграл рукой. Тем не менее судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, посмотрев повтор, указал на «точку». Серхио Рамос реализовал одиннадцатиметровый в привычной манере – по центру, в стиле Паненки.

Это сотая победа Зидана во главе «Реала» в Примере.