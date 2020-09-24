«Реал» и «Барса» до сих пор никого не купили. Как такое возможно?

В мире футбола все давно привыкли к ежегодным многомиллионным тратам ведущих клубов Испании на новых игроков. Поэтому нынешняя пассивность «Реала» и «Барсы» на рынке вызывает удивление. Выясняем, что происходит и ждать ли от грандов крупных приобретений до закрытия «окна».

«Реал» Мадрид

«Сливочные» до сих пор не приобрели ни одного игрока. В чём дело?

Если говорить о защитниках, то вряд ли они нужны мадридцам – их и так хватает. В прошлом сезоне в Примере клуб пропустил всего 25 голов – даже меньше «матрасников», которые целых восемь лет лидировали по этому показателю.

Многие справедливо заметят, что Рамос вообще-то не вечный (уже 34 года) и пора бы ему подыскивать замену. Тем не менее выступает он всё ещё на уровне. Да и экономическая ситуация не позволяет «Реалу» разбрасываться деньгами налево-направо, поэтому можно повременить с «реновацией» обороны.

Возможно, столичному клубу не помешало бы усилить атаку, ведь после ухода Роналду «Реал» забивает сильно меньше, чем раньше: в прошлом сезоне Ла Лиги всего 70 голов (с Криштиану этот показатель достигал в среднем 100–120 мячей за чемпионат). Но «сливочные» особо не рвутся кого-то приобретать. Почему?

Дело в том, что такие «приобретения» клуб осуществил по факту без трансферов. Во-первых, у «сливочных» есть Эден Азар, который пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травм, сыграв всего 1085 минут в Примере. Если бельгиец не будет часто травмироваться, то наверняка сможет провести удачный сезон. Сейчас на него рассчитывать не только можно (игрок-то высококлассный), но и нужно – иначе зачем тратили 100 миллионов?

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Во-вторых, восстановился Марко Асенсио, который пропустил практически весь прошлый сезон. При Зидане игрок всегда был стабильно успешен, поэтому его возвращение – это безусловное усиление.

В-третьих, вернулся из аренды Мартин Эдегор, который неплохо проявил себя в «Реале Сосьедад» (7 голов и 9 передач в 36 играх во всех турнирах). В зидановской схеме 4-3-3 он номинально может закрыть позиции левого центрального полузащитника и правого нападающего.

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Стоит отметить и то, что Бензема не подвёл в прошлом сезоне – забил 27 голов и отдал 11 ассистов в 48 играх. Если и нужно приобрести новую «девятку», то скорее дублёра для Карима: Йович и Мариано не оправдали надежд, забив совокупно три гола за сезон.

Неудивительно, что «Реал» не рвётся покупать игроков.

«Барселона»

У каталонцев дела обстоят несколько хуже. Отпустив за копейки Ракитича и Видаля, клуб судорожно ищет деньги, чтобы позволить себе хоть какой-то трансфер. Это очень чётко прослеживается в действиях руководства сине-гранатовых.

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После поражения от «Баварии» (2:8) Бартомеу огласил список игроков, которых клуб точно не будет продавать: «Тер Штеген, Лангле, Де Йонг, Семеду, Дембеле, Гризманн – это игроки, на которых мы очень рассчитываем и которые прибыли в «Барселону», чтобы провести здесь ещё много лет».

Но что-то, видимо, пошло не так, и руководство решило продать Семеду. Это наглядное подтверждение слов Месси о том, что у клуба нет никакого проекта и видения будущего. Но самое смешное даже не это.

Во-первых, «Барса» продала португальца за 30 млн евро (ещё 10 млн – в качестве бонусов), хотя приобрела три года назад за 35. Во-вторых, продала «Вулверхэмптону», который ранее купил какого-то 18-летнего паренька за 40 миллионов. Что это – глупость или измена? Да, у «Барсы» финансы не поют романсы, да, срочно нужны деньги, но она могла выпросить и больше.

40 млн за парня, который не провёл и 10 матчей во взрослом футболе! Это вообще нормально? И ведь такие деньги платит даже не топ-клуб.

Можно объяснить, что тех игроков, кто много зарабатывает, отпускают бесплатно или за символическую сумму, чтобы разгрузить зарплатный фонд. Но Семеду получал копейки по сравнению с лидерами «Барсы», поэтому отпускать его за такие деньги было, наверное, не очень разумно.

Совпадение или нет, но «Барса» продала португальца именно за ту сумму, за которую должна была купить Депая, но не смогла из-за ситуации с финансами.

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Как и у «Реала», у каталонцев есть одно «приобретение» без трат – из аренды вернулся Коутиньо. Продать его сейчас невозможно, да и незачем. Бразилец неплохо себя проявил в предсезонке: два гола и две передачи в трёх матчах. Куман не использует Коутиньо на фланге атаки, а скорее на позиции «десятки», поэтому тот начинает раскрываться. Чем не приобретение?

Неудивительно, что «Барсу» покинул Луис Суарес. Высокая зарплата игрока вынудила клуб избавиться от него.

Уругваец в слезах уехал с клубной базы. Нехорошо поступили с легендой. Но сейчас не об этом. Уход Суареса сулит не совсем приятные последствия для каталонцев.

Судя по всему, на позиции «девятки» в «Барселоне» Кумана будет играть Гризманн, который по факту не является чистым форвардом, в отличие от Суареса. Допустим, француз получает травму (хотя он практически не ломается, но случиться может всякое), а сине-гранатовых впереди ждёт важный матч. Кто заменит Антуана? Брейтуэйт? Тринкао? Фати? Непонятно.

То, что «Барса» выручит с продаж, это сущая мелочь, поэтому на неё она точно сможет купить только молодых игроков вроде Эрика Гарсии и Сержиньо Деста. Однако они слишком молоды (обоим по 19 лет), чтобы считать их явным усилением, а усиления клубу точно нужны, чтобы вернуться на прежний уровень.

«Атлетико»

«Матрасникам» нужны новые игроки в нападение. В плане результативности у «Атлетико» полная катастрофа: 51 мяч в 38 турах прошлого сезона Примеры. При Симеоне «индейцы» ещё никогда не забивали так мало. Это при том, что за последние 2-3 года клуб приобрёл нападающих на сотни миллионов евро, которые не принесли должного результата.

Но вот незадача: летом «Атлетико» уже потратил 90 млн евро. Из них только 7 млн – на вратаря Иво Грбича, а остальные 83 млн – на выкуп ранее арендованных Мораты (56 млн) и Карраско (27 млн), которые не являются новыми лицами в клубе. Более того, «матрасники», заплатив сумму за Морату, тут же отдали его в аренду, хотя именно он был лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне (16 мячей во всех турнирах). По слухам, Альваро сам изъявил желание уйти.

Взамен «Атлетико» приобрёл Суареса. Наверное, и от перехода Кавани Симеоне тоже не откажется. Понятно, почему «матрасники» положили глаз именно на них. Во-первых, у них неплохая связка в сборной Уругвая.

Во-вторых, в нынешней экономической обстановке покупать сильного игрока среднего возраста – дорого, а за относительно небольшую сумму можно приобрести либо молодого футболиста, который не даст железной гарантии усиления, либо возрастного, но сильного. Отсюда и возник интерес «Атлетико» к Суаресу, который впоследствии достался почти бесплатно (придётся заплатить лишь 6 млн бонусов), и к Кавани, который является свободным агентом. Проблема с нападающими у «матрасников» настолько остро стоит, что их даже не испугала высокая зарплата Суареса.

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Конечно, ситуация осложняется тем, что «Атлетико» до сих пор не продал ни одного игрока (не считая нескольких ноунеймов), хотя тех, кого можно продать, немало. Но клуб почему-то с этим не торопится. Возможно, просто спроса нет – не только Примера от коронавируса пострадала.