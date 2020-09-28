Эти парни восхищали Краснодар ещё до того, как местный клуб стал топом.

Первые классные легионеры «Краснодара» в РПЛ. Где они сейчас

В среду вечером «Краснодар» может впервые в истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Другой мечте президента клуба Сергея Галицкого – о костяке первой команды из воспитанников академии – пока намного дальше до воплощения. Основу «Краснодара» по-прежнему составляют легионеры. Вспоминаем первых иностранцев, внёсших существенный вклад в становление молодого коллектива, когда «быки» только набирались сил для штурма пьедестала.

Игорь Пикущак, 37 лет, главный тренер «Ноа»

Молдавский нападающий перешёл в «Краснодар» в 2009 году и стал автором первого гола «быков» в Премьер-Лиге. За три года в футболке «Краснодара» форвард забил девять мячей в 46 матчах.

После перелома ноги Пикущак редко появлялся на поле, а летом 2012-го перешёл в «Амкар». За пермский клуб нападающий отыграл три сезона и в 2015 году вернулся в Молдавию, где через год завершил карьеру.

С 2017 года Пикущак тренировал в системе «Краснодара»: сначала работал с нападающими и входил в штаб молодёжной команды, затем возглавил молодёжку, был старшим тренером «Краснодара-2».

В 2019-м Пикущак покинул клуб и возглавил армянский клуб «Ноа», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Армении, а также завоевал серебряные медали чемпионата. В Лиге Европы пройти далеко не удалось — «Ноа» проиграл «Кайрату» (1:4) в первом квалификационном раунде.

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Марсиу Абреу, 40 лет, завершил карьеру

Португальский полузащитник приехал в Россию в 2011 году. За три года в «Краснодаре» Абреу провёл 95 матчей и забил девять мячей. Ничего серьёзного за карьеру не выиграл, дошёл лишь до финала Кубка России с «Краснодаром» и Кубка Интертото УЕФА в 2008 году.

В 2014 году Абреу покинул краснодарский клуб и перешёл в «Торпедо», которое вернулось в элиту российского футбола. Однако, не сыграв ни одного официального матча за «автозаводцев», завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

Юра Мовсисян, 33 года, без клуба

Армянский нападающий перешёл в «Краснодар» в 2011 году. Мовсисян быстро набрал кондиции и стал штамповать голы с ассистами. По итогам первого года на Кубани болельщики признали его лучшим игроком клуба. В чемпионате-2011/12 Мовсисян забил 14 мячей и занял четвёртую строчку в списке бомбардиров, опередив Это’О, Кураньи и Эменике.

Второй сезон для форварда начался результативнее — девять голов в первых 13 играх, но потом нападающий получил травму и выбыл до конца года. Зимой с хорошим предложением на форварда вышел «Спартак», где Мовсисян провёл три года карьеры.

Из России нападающий вернулся в США, где и начинал карьеру. На протяжении двух лет, с перерывом на два месяца (аренда в шведский клуб «Юргорден»), Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк».

В сентябре 2018 года он подписал контракт с «Чикаго Файр», но уже в конце ноября сотрудничество было прекращено. За несколько дней до разрыва соглашения с американской командой Юра сделал покер в матче Лиги наций против сборной Гибралтара, впервые забив за сборную более двух голов. Сейчас Мовсисян находится без клуба, но о завершении карьеры официально не объявлял.

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Никола Дринчич, 36 лет, «Войводина»

Сербский футболист перешёл в «Краснодар» в 2011 году из «Спартака». За три сезона Дринчич сыграл 61 матч и забил три мяча. В сентябре 2013 года Никола расторг контракт с «Краснодаром» и вернулся на родину, не выиграв ничего в России.

С тех пор Дринчич выступает в Сербии, ненадолго отлучившись в Израиль. После «Маккаби» серб объявил о завершении карьеры, но потом передумал. На родине Никола сменил уже шесть клубов. С июля 2019 года выступает за «Войводину». Больше всего игр в карьере Никола провёл за «Амкар» (93 матча) и «Краснодар» (61 матч).

Вандерсон, 34 года, без клуба

В истории краснодарского клуба было два футболиста с фамилией Вандерсон. Точнее – один был, а один – есть. Первый перешёл в клуб в 2012 году. Бразильского нападающего сначала взяли в аренду, а потом выкупили у шведского ГАИС.

В первом же сезоне Вандерсон разделил с Мовсисяном лавры лучшего бомбардира команды (оба наколотили по 13 мячей). На следующий год бразилец дошёл до финала Кубка страны и в конце сезона попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Вандерсон забил девять голов в чемпионате и три мяча в Кубке России, а в сезоне-2014/15 стал бронзовым призёром чемпионата России.

После трёх хороших сезонов результативность бразильца начала падать, и летом 2017 года он перебрался в «Динамо». В московском клубе Вандерсон провёл всего полгода и транзитом через «Аланьяспор» (сыграл пять матчей) перешёл в шведский «Хельсингборг» (0 голов за 28 матчей). С 31 декабря 2019 года Вандерсон — свободный агент.

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Рикардо Лаборде, 32 года, без клуба

Лаборде попал в «Краснодар» в 25 лет, поиграв перед этим в четырёх странах: Колумбии, Бразилии, Швейцарии и на Кипре. За пять лет в футболке «быков» Рикардо провёл 116 матчей, забил 19 голов и сделал 18 голевых передач.

Период в России — самый долгий в карьере колумбийского вингера. С «Краснодаром» в сезоне-2013/14 он дошёл до финала Кубка России. Это единственное достижение Лаборде в игровой карьере.

Летом 2018 года у Рикардо закончился контракт, и он свободным агентом вернулся в «Анортосис». За кипрский клуб футболист сыграл 13 матчей и забил один мяч. С июля 2019 года Лаборде находится без команды.

Артур Енджейчик, 32 года, «Легия»

«Краснодар» остаётся единственным зарубежным клубом в карьере Енджейчика. Польский защитник отработал в России три сезона. Поляк сыграл 91 матч за «Краснодар» и, как и многие, дошёл до финала Кубка России.

Артур был игроком стартового состава, но в ноябре 2014 года получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца сезона. После этого Енджейчик из-за лимита на легионеров не так часто появлялся на поле, и руководство «Краснодара» в преддверии Евро-2016 пошло Артуру на встречу и отпустило его в аренду в «Легию».

После шести месяцев аренды Енджейчик решил остаться в «Легии» и подписал полноценный контракт, предварительно выиграв чемпионат и Кубок страны. Польский защитник сыграл уже более 250 матчей за «Легию» и давно вписал своё имя в историю клуба.

Фото: Getty Images

Маурисио Перейра, 30 лет, «Орландо Сити»

Техничный полузащитник прибыл в «Краснодара» в 2013 году в статусе дважды чемпиона Уругвая. В России Мурисио задержался на целых семь лет: вместе с «быками» дошёл до финала Кубка России и дважды брал бронзу чемпионата России.

Перейра провёл 201 матч за краснодарский клуб, забил 29 голов и сделал 33 голевых передачи. Летом 2019 года у уругвайца истёк контракт с «Краснодаром», и он перешёл в «Орландо Сити». За американский клуб Перейра сыграл 22 матча с показателями 3+4.

Фото: Alex Menendez/Getty Images

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В декабре 2019 года болельщики «Краснодара» признали уругвайского полузащитника лучшим футболистом в истории «Краснодара». Он набрал на 12 процентов голосов больше, чем Андреас Гранквист. Также Перейра входит в топ-5 игроков клуба по количеству сыгранных матчей.