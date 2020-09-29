Васин — всё? Забытые щитки как признак того, что он не хочет играть. За ЦСКА или вообще?

Эх, Витя Васин, Витя Васин… Кто-то скажет – «жалко», кто-то – «поделом». Фактура, способности, может быть, даже талант — но всю дорогу неизменно броские провалы, иногда граничащие с аляповатой комичностью. А ведь речь идёт об одном из лучших центральных защитников страны последнего десятилетия (я сейчас абсолютно без ёрничества – вот такие у нас на этой позиции проблемы, такой дефицит кадров), игроке топ-клуба, проведшем 13 матчей за сборную.



Почему так? Недостаток мастерства? Судьба-злодейка?

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В сборной у него как-то сразу не задалось — с самого первого матча против бельгийцев 10 лет назад в Воронеже. Во втором тайме Дик Адвокат выпустил 22-летнего Васина — тогда защитника «Спартака-Нальчика» — против Лукаку, что после игры можно будет переформулировать: «бросил под танк». 17-летний бельгийский акселерат безжалостно отвозил нашего новичка, забив два мяча. Следующий раз Васин сыграет за сборную только через пять лет.

Да, возможно, он потерял время в ЦСКА «под Игнашевичем и братьями». Но, во-первых, это всё-таки был ЦСКА, а во-вторых, кто бы мог тогда подвинуть эту могучую троицу?



Конечно, травмы — какая-то нескончаемая их череда. Кресты, восстановление, кресты, восстановление… Он вернулся весной 2019-го, пропустив 14 (!) месяцев, и с тех пор даже прежнему себе даст фору в плане неуверенных действий и ошибок. С «Рубином» в августе отличился просто необъяснимым ляпом — за гранью добра и зла. Помутнение какое-то нашло на человека — от мяча в штрафной убежал!



Чемпион России в составе ЦСКА и преданный болельщик «армейцев» Андрей Соломатин после такого не выдержал — выступил с заявлением: «Хочу высказать своё мнение по поводу игры Виктора Васина. Он прежде всего игрок великого Клуба. Его бесконечные ошибки приводят к тому, что в ворота ЦСКА забиваются нелепые мячи». И призвал Гончаренко или принять меры, или уйти в отставку.

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Перед дерби со «Спартаком» «армейцы» недосчитались сразу трёх центральных защитников — травмы получили Дивеев, Фукс и Набабкин. Напарника Магнуссону Гончаренко выбирал между Васиным и 17-летним Карповым. Ставку на молодёжь тренер в итоге объяснит травмой Васина (точнее – «лёгким недомоганием»). Но покажется, что это лишь отговорка — чтобы не обидеть (морально не добить) игрока, который в рейтинге центральных защитников ЦСКА опустится на низшую шестую строчку (совсем юный Котин пока не в счёт).



Теперь вот шоу-фарс с удивительно долгим переодеванием и забытыми щитками в матче с «Локо». Это уже можно расценивать как что-то психологическое — страх, фобия? Не выйду — зато и ошибок не будет, и критики.

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Он стал героем мемов. А ведь ещё три года назад Васин был основным защитником у Черчесова. И будь он здоров перед домашним ЧМ, глядишь, и не было бы легендарного возвращения Игнашевича. Впрочем, вся его история — это одно сплошное «если бы». Если бы не Лукаку, если бы не травмы…



Между тем через неделю Васину исполнится уже 32 года. Из полевых игроков ЦСКА старше только Набабкин. Карпов годится им едва ли не в сыновья. Поменять команду (кстати, его контракт с ЦСКА заканчивается следующим летом)? Но даже «Химкам» Виктор сейчас не нужен (Гунько после отставки сделал убийственное признание, что подмосковный клуб вёл переговоры о переходах других центральных защитников, «которые сильнее»). И Черчесов, который весной 2018-го говорил, что «Васин ещё принесёт немало пользы сборной России», теперь зовёт не его, а Жирова из второй Бундеслиги. Васин — всё?