Гончаренко: Васин не сыграл, так как долго переодевался. Вроде забыл щитки в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему защитник Виктор Васин не вышел на поле в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Васин очень долго переодевался. Вроде, забыл щитки в раздевалке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Фёдор Смолов, которому ассистировал Антон Миранчук. «Армейцы» доигрывали матч вдесятером, на 59-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кристиян Бистрович.

«Локомотив», набрав 15 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (16) — на 4-м месте.



В 10-м туре ЦСКА на выезде встретится с «Уралом» (3 октября), а «Локомотив» дома сыграет с «Химками» (4 октября).