Экс-игрок ЦСКА – о Гончаренко: считаю, что он исчерпал доверие

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Соломатин выступил с критикой игры «армейцев» после домашнего поражения в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).
«Дорогие друзья! Только добрался до дома после сегодняшнего матча. НАКИПЕЛО! Хочу высказать несколько своих мыслей и эмоций. Большую часть карьеры я играл на позиции защитника. Хочу высказать своё мнение по поводу игры Виктора Васина. Он, прежде всего, игрок великого Клуба. Его бесконечные ошибки приводят к тому, что в ворота ЦСКА забиваются нелепые мячи. От любой команды, даже такой, как сегодняшний Рубин (при всем уважении), мы получаем 0 очков, не удержав даже ничью.
Считаю, что главный тренер, которого мы, фанаты ЦСКА, на протяжении большого времени поддерживали и прощали ошибки, исчерпал доверие.
Мы в очередной раз играем в пять защитников (три из них центральные) и получаем мячи из центральной зоны. Вопрос-ГДЕ они были??? Неужели нельзя что-то изменить? Тем более, играя дома не с самой сильной командой! Виктор Михайлович, может, вам нужна консультация? Обращайтесь! Будет бесплатно!
Это крик души не бывшего футболиста, а болельщика, который немного разбирается в футболе!!!» — написал Соломатин на своей странице в «инстаграме».
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