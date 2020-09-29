«Спартак» хочет вернуть оригинальный ромбик! Как и когда это произойдёт?

В «Спартаке» задумались о возвращении к истокам и традициям. Клуб готовится к 100-летнему юбилею и по такому случаю планирует вернуть оригинальный ромб. Тот самый, без мяча внутри буквы С. Разбираемся, как и когда это может произойти.

«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м» Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.

Почему «Спартак» вообще не играет с оригинальным ромбиком на форме?

История исчезновения оригинальной эмблемы началась ещё в 1990-е. Клуб тогда конфликтовал с Международным физкультурным спортивным обществом «Спартак» – именно МФСО принадлежали исключительные права на оригинальный ромб. Вот так ту историю описал Валерий Карпин в бытность гендиректором клуба.



– МФСО, возглавляемое Алешиной, в своё время «приватизировало» название и ромб, а сейчас планомерно уничтожает оставшиеся в живых «Спартаки». По существу, оно занимается своего рода поборами в отношении клубов. Не платите нам — значит, вы больше не «Спартак»! Вот вся политика этих людей, которые в спартаковской истории по сравнению с Вячеславом Старшиновым и Олегом Романцевым, Владимиром Шадриным и Андреем Тихоновым являются песчинками.

От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»? Из-за спонсоров красно-белых клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».

Из-за конфликта с МФСО в 1998 году «Спартак» представил новую эмблему – с чёрно-белым футбольным мячом внутри буквы С. А в 2013 году ромбик снова немного изменился: вернулась классическая буква С, мяч стал красно-белого цвета, а над ромбом появились четыре звезды.

Что может поменяться сейчас?

В «Спартаке» хотят использовать традиционный ромбик чаще. Существует вариант, при котором в 2022 году команда выступит в специальной ретроформе – в клубе уже ведут переговоры с Nike. И на этой самой форме можно ждать появление старого ромба.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

При этом юридически клуб имеет право делать лимитированные коллекции и использовать старую эмблему – ещё в 2018 году МФСО и клуб пришли к соглашению о передаче всех прав на товарные знаки клубу.



«Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба, – заявил «Чемпионату» гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. – Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ.

Возможна ли полная замена современной эмблемы в будущем, пока вопрос. Понятно, что «Спартак» не может взять и поменять всё сразу по щелчку пальцев, поэтому ромбик планируют возвращать постепенно. Но именно со старой эмблемой ассоциируются победы «Спартака» в прошлом. Так что даже временное появление классического ромба – отличный символический жест.