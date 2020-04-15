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Первые спонсоры и деньги «Спартака», «OCRIM», «Jindo», «Лукойл», «AKAI», Нечаева, Бойко

Первые спонсоры и деньги «Спартака»
Максим Пахомов
От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»?
Из-за спонсоров «красно-белых» клуб лишался легендарного ромбика. И, возможно, убивали людей. Лонгрид «Чемпионата».
Футбол / РПЛ 0

Сегодня нам сложно представить формы топ-клубов без присутствия на них титульного спонсора. Но так было не всегда. В Англии, например, титульное спонсорство было легализовано лишь в сезоне 1977/1978 годов. А к нам тенденция пришла почти через десять лет после англичан. Первым российским клубом, получившим самостоятельный спонсорский контракт, был московский «Спартак». История коммерческих отношений «красно-белых» выдалась интереснейшей:

— На закате СССР одинакового титульного спонсора одновременно получили сразу шесть команд – наносить рекламу на форму обязали сверху.

— Первый самостоятельный контракт «красно-белые» заключили с корейским брендом одежды. «Спартак» даже летал в Корею ради товарищеских матчей (один из которых получился договорным).

— Владельцем фирмы «Unipack» — третьего спонсора «Спартака», был французский бизнесмен. Он помогал журналистам, подарил клубу автобус, а позже обвинялся в незаконной транспортировке нефти в обход ООН и был замешан в итальянском уголовном деле против мафии.

— «Спартаку» долго помогала дочерняя компания «Газпрома», её глава просил разрешение на спонсорство у премьер-министра России Черномырдина.

— За счёт «Спартака» рекламу получил и финансовый концерн «Olbi» — одна из финансовых пирамид 90-ых. В её структуре работали настоящие криминальные авторитеты.

— Самый известный спонсор «Спартака» тех времён – компания «AKAI». Но, возможно, именно из-за контракта с японской фирмы, гендиректор клуба Лариса Нечаева лишилась жизни.

Первые титульные спонсоры у советских команд были одинаковыми – шесть представителей страны в еврокубках обязали рекламировать итальянские фирмы

Первым советским клубом, разместившим у себя на форме спонсорскую рекламу, было киевское «Динамо». Это произошло в четвертьфинале Кубка Чемпионов сезона 1986/1987 годов, когда киевляне играли с турецким «Бешикташем». Тогда на майках советских футболистов появилась реклама американской фирмы «Сommodore international» — компании, занимавшейся продажей персональных компьютеров.

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В следующем сезоне титульный спонсор появился сразу у шести клубов из СССР. Но есть несколько нюансов.

— Название спонсора на форму поместили киевское, минское, московское и тбилисское «Динамо», московский «Спартак» и «Зенит». Это клубы, представлявшие страну в еврокубках. Во внутреннем чемпионате в футболах с титульным спонсором команды не играли.

— У всех клубов был один и тот же спонсор – итальянская фирма «Ocrim SPA», занимающееся производством мельничного оборудования.

Ринат Дасаев (в центре)

Ринат Дасаев (в центре)

Фото: из личного архива Черчесова

— Клубы не имели финансовой выгоды от расположения спонсоров на форме – указание поместить рекламу на форму спускалось сверху от «Совинтерспорта» (бывшего «Союзспортобеспечение»). Эта организация сначала занималась закупкой из заграницы спортивной одежды и инвентаря для советских спортсменов, а потом – продажей наших игроков за рубеж. Ещё фирма организовывала сборы и турниры за пределами СССР. Кстати, заместителем гендиректора компании был Сергей Чемезов – нынешний глава «Ростеха».

Именно в футболках с «Ocrim SPA» «Спартак» потерпел громкое поражение от бременского «Вердера», пропустив шесть мячей

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В 1988 году «Ocrim SPA» сменила другая итальянская фирма – «Danielli». Но и тогда спонсор был один на несколько команд. С названием итальянской фирмы на форме играли только представители СССР в еврокубках. Кстати, компания «Danieli» существует до сих пор – фирма занимается поставками оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.

Поздняков, Кульков, Базулев, Черенков, Шалимов (верхний ряд), Новиков, Родионов, Черчесов, Прудников, Капустин, Суслопаров (средний ряд)

Поздняков, Кульков, Базулев, Черенков, Шалимов (верхний ряд), Новиков, Родионов, Черчесов, Прудников, Капустин, Суслопаров (средний ряд)

Фото: из личного архива Черчесова

Алексей Ерёменко — старший, Станислав Черчесов, Борис Поздняков, Сергей Кирьяков

Алексей Ерёменко — старший, Станислав Черчесов, Борис Поздняков, Сергей Кирьяков

Фото: из личного архива Черчесова

Одним из людей, близких к «Спартаку» в то время, был Михаил Ширинян – внук создателя «Спартака» Николая Старостина. Также он работал в «Совинтерспорте».

— Тогда клубы не имели возможности заключать спонсорские контракты, — вспоминает он, — обрели финансовую самостоятельность они только в конце 80-х и начале 90-х годов. До этого спонсорскими делами занимался «Совинтерспорт» — организация была монополистом на рынке. Сделать так, чтобы сразу несколько команд выступали с одним спонсором, могли только они».

Первый самостоятельный контракт «Спартак» заключил в Южной Кореи. Туда «красно-белые» ездили ради коммерческих матчей, а заодно получили спонсора – фирму «Jindo», производившую модную одежду

Первым самостоятельным спонсором «Спартака» стала корейская фирма «Jindo», это произошло в 1989 году. А благодарить за него «красно-белым» стоит в том числе Шириняна – именно его связи в Южной Кореи помогли москвичам получить щедрого спонсора:

— В 1986 году я ездил в Корею вместе с Вячеславом Колосковым – мы проверяли футбольные поля в рамках подготовки к Олимпийским Играм. Встречались там с высокопоставленными людьми, и, на одной из такой встреч я договорился, что привезу в Корею «Спартак».

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Один из первых отечественных агентов – Владимир Бениашвили, рассказывал, что корейская фирма модной одежды «Jindo» в те времена очень хотела выйти на советский рынок. «Моспрофспорт», возглавляемый Бениашвили, этому поспособствовал: «Мы договорились — если поможем им выйти на наш рынок, то они станут спонсорами «Спартака», — вспоминает агент в интервью «Спорт-Экспрессу», — эту идею поддержал тогдашний председатель московских профсоюзов Владимир Щербаков. В первый год корейцы заплатили «Спартаку» 250 тысяч долларов, а во втором сезоне сумма возросла до 300 тысяч» (но сотрудничество клуба с «Jindo» продлилось меньше – прим. «Чемпионата»).

«Спартак» конца 80-х

«Спартак» конца 80-х

Фото: из личного архива Мостового

У «красно-белых» с корейцами вообще сложились отличные отношения – «Спартак» на протяжении трёх лет ездил туда ради коммерческих товарищеских матчей. В первую поездку и был подписан контракт с «Jindo». А одна из этих игр – со сборной Южной Кореи, вообще была договорной. Первый из двух матчей «спартаковцы» выиграли 4:0, поэтому перед вторым президент федерации местного футбола попросил «спартаковцев» сыграть вничью – для поднятия уровня корейского футбола. Сначала москвичи отказались. В ответ корейцы за заветный результат предложили «красно-белым» видеомагнитофоны, и «Спартак» сыграл 2:2.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Союз «Спартака» и корейской фирмой мог бы быть долгим, но уже через год у команды появился новый спонсор. А вот одежду марки «Jindo» в Кореи можно купить до сих пор.

Александр Мостовой (справа)

Александр Мостовой (справа)

Фото: из личного архива Мостового

Самый загадочный спонсор «Спартака» — «Unipack». Владелец фирмы разъезжал по Европе на дорогущем «Мерседесе», подарил клубу автобус, а ещё обвинялся в незаконной транспортировке нефти в обход ООН и связью с итальянской мафией

В октябре 1990-го на футболках игроков «Спартака» появилась новая надпись — «Unipack». Это была реклама французской фирмы, занимающейся упаковкой. Вот, как это случилось:

— Председатель городского совета «Спартака» Шляпин за нашей спиной подписал договор с фирмой «Unipack», чем поставил «Моспрофспорт» в неприятное положение, — рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу» Бениашвили, — мы даже хотели с ним судиться. Но Николай Петрович Старости попросил не поднимать скандала. Отказать такому человеку не могли.

Любопытно, что на какое-то время с формы «Спартака» исчезал даже легендарный ромбик. Вместо него на груди футболистов красовалась эмблема французской фирмы.

Александр Мостовой (слева)

Александр Мостовой (слева)

Фото: из личного архива Мостового

Но главное – это не сама компания, а её первое лицо: Мирко Шишович – французский предприниматель сербского происхождения. По словам бывшего администратора «Спартака» Александра Хаджи, Шишович был другом Юрия Шляпина, президента «красно-белых» на тот момент. «Unipack» подослал нам большой автобус, помогал с формой, — вспоминает Хаджи, — всячески помогал нам выжить. Без спонсоров тогда было трудно».

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При этот Шишович реально болел за «Спартак» и ходил на его игры. А потом раздавал журналистам комментарии, как сейчас делает Леонид Федун. Например, после игры в кубке УЕФА с финским «Миккели»: «Во втором тайме «спартаковцы» показали суперфутбол, а в первом были похожи на туристов», — отшучивался он.

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Эти слова француз произнёс в разговоре с Леонидом Трахтенбергом – журналистом «СЭ», известным своей близостью к «Спартаку». А вот так о спонсоре вспоминает сам Трахтенберг:

— «Unipack» вообще занимался разными направлениями бизнеса. С его руководителем – Мирко Шишовичем, мы были в добрых отношениях. Вот вам конкретный пример: осенью 90-го «Спартак» играл в Италии с «Наполи», на матче из советских журналистов был только Евгений Майоров и я. Против команды Марадоны мы сыграли 0:0. После матча мне нужно было ехать в Милан на десятидневную стажировку в «Gazetta Dela Sport». Но вот проблема — как побыстрее добраться из Неаполя в Милан?

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После игры «Спартака» был командный ужин в ресторане, а потом мы с Шишовичем проводили футболистов в аэропорт. Там он спросил: «Какие у тебя планы?». Я рассказал ему про Милан, где мне надо было быть к утру. «Нет проблем, — ответил Мирко, — я за рулём и еду во Францию, по дороге закину тебя в Милан».

Александр Хаджи, Диего Марадона и Валерий Шмаров

Александр Хаджи, Диего Марадона и Валерий Шмаров

Фото: из личного архива Шмарова

За ночь мы пересекли Италию с юга на север. Это неудивительно – спортивный «Мерседесовский» ярко-красный кабриолет Мирко мчался с такой скоростью, что дух захватывало. А когда он предложил мне сесть за руль, я отказался – это могло, во всех смыслах, дорого мне обойтись. По пути мы заскочили в Модену, где Мирко встречался со своим партнёром по обувной фабрике. А в Милане он сориентировал меня по поводу отеля, располагавшегося по близости от «розовой газеты». После десяти дней в городе я, вместе со сборной СССР, перелетел в Рим, и освещал матч сборной СССР против итальянцев. Вот так, с лёгкой руки Мирко, я перевыполнил свои планы на эту командировку.

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Но обувная фабрика – не единственный вид деятельности бизнесмена. Зарубежные СМИ писали, что через «Unipack» проходили деньги от продажи иракских нефтепродуктов в обход санкций ООН. А торговали ими через Иран.

Бесчастных, Карпин, Онопко, Чернышов, Хлестов, Черчесов. 1992 год

Бесчастных, Карпин, Онопко, Чернышов, Хлестов, Черчесов. 1992 год

Фото: из личного архива Черчесова

В Италии же фамилию Шишовича связывали с мафией. В 2006 году в Палермо местная прокуратура, в поисках денег мафиози, начала расследование относительно фирмы «Сирко», торговавшей газом. «Сирко» была связана с украинской компанией «Ревне», президентом которой как раз и был Мирко Шишович. Более того, в той мутной истории был замешан даже «Газпром» (якобы компания «Ревне» была промежуточной точкой в схеме продажи газа от «Газпрома» к «Сирко»), а «Новая Газета» делало на эту тему целое расследование. Впрочем, до серьёзных обвинений «Газпрома» и «Ревне» дело тогда не дошло. А присутствие Шишовича в этой истории скорее говорит не о каких-то нелегальных действиях француза, а о сфере его деятельности. Но к «Спартаку» в тот момент он отношения уже не имел — спонсорство закончилось осенью 1993 года.

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После «Unipack» в клуб пришёл «Уренгойгазпром» — дочка «Газпрома» помогала «Спартаку», выделяя газовый конденсат. Глава компании болел за «красно-белых» и арендовал для команды самолёт

В 1994 году вместо надписи «Unipack» на футболках «спартаковцев» появилась белая полоса – ей просто заклеили название бывшего спонсора «красно-белых». Новую форму команде сшить не успели, а рекламировать французскую компанию было уже не нужно.

Игорь Ледяхов, Рамиз Мамедов и Илья Цымбаларь

Игорь Ледяхов, Рамиз Мамедов и Илья Цымбаларь

Фото: из личного архива Мамедова

В 1994 году вариантов форм у «Спартака» было несколько – и с белой полосой без спонсора, и с рекламой двух других компаний – «Уренгойгазпром» (дочкой главного «Газпрома») и «Olbi».

Про сотрудничество «красно-белых» с «Уренгойгазпромом» в книге «Романцев. Правда обо мне и «Спартаке» рассказывал Юрий Заварзин, генеральный директор клуба с 1997 по 2001 год:

— Когда я пришёл в «Спартак», в собственности у клуба был только автобус – и больше ничего. База в Тарасовке принадлежала профсоюзам. И потом при содействии руководителя московских профсоюзов Александра Петлина она была передана «Спартаку». Всё, что было связано с добычей денег, ложилось на мои плечи. Бюджетных средств в «Спартаке» не было ни копейки. Хвала Риму Султановичу Сулейманову, главе «Уренгойгазпрома». Он платил нам порядка миллиона долларов в год.

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Легенда «Спартака» Евгений Ловчев вспоминал, что разрешение спонсировать «красно-белых» Рим Сулейманов получал у тогдашнего премьер-министра России Виктора Черномырдина. А Сулейманов помогал клубу не только финансово, но и арендовал для команды самолёт:

«Летайте, самолет проверенный, хороший, – цитировал Сулейманова Хаджи в книге Романцева «Романцев. Правда обо мне и «Спартаке». – К тому же в Жуковском нет заморочек с оформлением. Только заранее говорите, когда он вам нужен, и я буду подстраиваться под вас. Я, если что, найду себе замену».

Илья Цымбаларь и Виктор Онопко

Илья Цымбаларь и Виктор Онопко

Фото: из личного архива Онопко

При этом «живых» денег от «Уренгойгазпрома» «Спартак» тогда не получал – компания давала лишь газовый конденсат, а Заварзин с будущим спортивным директором клуба Александром Шикуновым перерабатывали его через «Лукойл». Так клуб и получал финансирование. Но если Заварзин говорил, что «Спартак» приобретал от этого сотрудничества около миллиона долларов в год, то Андрей Червиченко – будущий президент «Спартака», называл сумму больше – 1 млн. 250 тыс.

Олег Романцев и глава «Уренгойгазпрома» Рим Сулейманов

Олег Романцев и глава «Уренгойгазпрома» Рим Сулейманов

Фото: «Чемпионат»

В 1994-м был ещё один спонсор – «Olbi». Рекламу этой фирмы крутили по всем каналам, а компания оказалась финансовой пирамидой. В структуре концерна были члены ОПГ «Солнцевские»

Но «Уренгойгазпром» был не единственным спонсором «красно-белых» в 1994-м. Осенью «Спартак» играл в Лиге чемпионов – в соперниках у россиян были «Бавария», «ПСЖ» и киевское «Динамо». Специально под еврокубки у «спартаковцев» появился ещё один спонсор – команда стала рекламировать финансовый концерт «Olbi».

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«Olbi» открыл российский предприниматель Олег Бойко – друг бывшего заместителя председательства правительства страны Егора Гайдара и лидера партии «Демократический выбор России». Об Олеге Бойко в российском интернете можно найти много разной информации. Например, сайт rucriminal, с ссылкой на архивы МВД, заявляет, что «в период учебы в Московском авиационном институте Бойко входил в состав группы «кидал», которые промышляли в районе валютных магазинов «Березка», подыскивая доверчивых клиентов и занимаясь «ломкой» (обмане при обмене сертификатов на валюту и рубли)». При этом там же можно прочитать, что многие члены ОПГ «Солнцевские» работали в структуре «Olbi», а именно «использовались для указания силового давления на конкурентов». Любопытно, что управляющим магазинами «Olbi-дипломат» (входила в концерт) в те времена был Владимир Груздев. С 2011 по 2016 год он будет занимать должность губернатора Тульской области и финансово поддерживать местный «Арсенал».

Жинола, Онопко, Никифоров, Тяпушкин, Мамедов

Жинола, Онопко, Никифоров, Тяпушкин, Мамедов

Фото: из личного архива Мамедова

В майках с рекламой «Olbi» «Спартак» играл только в Лиге Чемпионов (и лишь однажды вышел в таких футболках на матч чемпионата России – против сочинской «Жемчужины»). Скорее всего, это связано с рекламой, которую хотел получить финансовый концерн. Еврокубковые игры с участием «Спартака» — отличный способ получить дополнительную телевизионную аудиторию. А сама реклама, слоганом которой был «Купите себе немного Olbi», у многих ассоциируется с тем временем.

Сотрудничество «Спартака» и «Olbi» долгим не получилось – в 1995 году постоянным титульным спонсором «Спартака» стал «Уренгойгазпром». Да и сам концерн долго не прожил – в 1997 году в отношении его руководства возбудили уголовное дело (правда, в 2003 году его прекратили), а в 2002 году фирму признали банкротом. Сейчас же акции компании можно купить, в качестве документа эпохи, на «Авито». Всего за 500 рублей.

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Последний спонсор «Спартака» перед эрой «Лукойла» — «AKAI». Майки с логотипом компании стали легендарными, а гендиректора клуба Ларису Нечаеву, по одной из версий, убили именно из-за этого контракта

В 1997 году у «Спартака» появился новый спонсор – известный во всём мире японский производитель электроники «AKAI». Лариса Нечаева, генеральный директор «Спартака» на тот момент, так рассказывала об этом контракте:

— «Спартак» не ищет спонсоров, — цитирует Нечаеву «Коммерсантъ», — это была инициатива «AKAI». К нам по этому поводу обращается много фирм, и получается своеобразный конкурс. В данном случае лучшие условия предложила японская фирма.

«Спартак» в форме AKAI

«Спартак» в форме AKAI

Фото: РИА Новости

Сумму контракта в 1997-м никто не называл, хотя Олег Романцев шутил на пресс-конференции, что с деньгами «AKAI», «Спартак», в отличие от «Манчестер Юнайтед», мог бы удержать Эрика Кантона. Но о цифрах позже рассказал Юрий Заварзин: японцы платили клубу около миллиона долларов в год. Важно, что «AKAI» стал генеральным спонсором клуба, но «Уренгойгазпром» также продолжал помогать «Спартаку» — до 2007 года.

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«AKAI» запомнился болельщикам «красно-белых» из-за легендарных футболок с логотипом спонсора. Клуб должен был продавать реплику форм из-за контракта с «Adidas» (что приносили «Спартаку» около 5% бюджета – по версии sports.ru), а из-за популярности команды форму стали нелегально производить и продавать на рынках – так «AKAI» ушла в народ.

Рамиз Мамедов (в центре)

Рамиз Мамедов (в центре)

Фото: из личного архива Мамедова

Именно в футболках с «AKAI» «красно-белые» обыгрывали амстердамский «Аякс»

Видео принадлежит официальному каналу «Аякса»

Но контракт «Спартака» с японским производителем электроники, возможно, оказался роковым для Ларисы Нечаевой. 15 июня 1997 года она и её подруга Зоя Рудзате были убиты на даче Нечаевой во Владимирской области. По одной из версий, преступление было заказным и связано именно с японской фирмой: «Лариса – человек неопытный, — вспоминает Александр Хаджи, — думала, что деньгами можно не делиться. На неё вышли иностранные агенты «AKAI», предложили сотрудничество. Но при заключении контракта агенты эти должны были получить свою долю. А Лариса их кинула, заключив контракт с фирмой напрямую».

В 1999-м году «AKAI» обанкротилась, а «Спартак» стал искать нового спонсора. Им стал «Лукойл» — первый контракт с нефтяниками клуб подписал в 2000 году, и сотрудничество продолжается до сих пор.

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Но он тогда этого ещё не понимал.

Несмотря на наличие спонсоров в ту эпоху, в 90-ые «Спартак» выживал скорее за счёт продажи футболистов в иностранные клубы и прибыли от выступления в Лиге чемпионов. Но трудности всё равно были – продавать игроков получалось не всегда, да и в еврокубках случались провалы. Так что любые спонсорские деньги были для команды на вес золота.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: из личного архива Черчесова

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