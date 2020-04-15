От корейской фирмы одежды до криминальных авторитетов. Кто первым спонсировал «Спартак»?

Сегодня нам сложно представить формы топ-клубов без присутствия на них титульного спонсора. Но так было не всегда. В Англии, например, титульное спонсорство было легализовано лишь в сезоне 1977/1978 годов. А к нам тенденция пришла почти через десять лет после англичан. Первым российским клубом, получившим самостоятельный спонсорский контракт, был московский «Спартак». История коммерческих отношений «красно-белых» выдалась интереснейшей:



— На закате СССР одинакового титульного спонсора одновременно получили сразу шесть команд – наносить рекламу на форму обязали сверху.



— Первый самостоятельный контракт «красно-белые» заключили с корейским брендом одежды. «Спартак» даже летал в Корею ради товарищеских матчей (один из которых получился договорным).



— Владельцем фирмы «Unipack» — третьего спонсора «Спартака», был французский бизнесмен. Он помогал журналистам, подарил клубу автобус, а позже обвинялся в незаконной транспортировке нефти в обход ООН и был замешан в итальянском уголовном деле против мафии.



— «Спартаку» долго помогала дочерняя компания «Газпрома», её глава просил разрешение на спонсорство у премьер-министра России Черномырдина.



— За счёт «Спартака» рекламу получил и финансовый концерн «Olbi» — одна из финансовых пирамид 90-ых. В её структуре работали настоящие криминальные авторитеты.



— Самый известный спонсор «Спартака» тех времён – компания «AKAI». Но, возможно, именно из-за контракта с японской фирмы, гендиректор клуба Лариса Нечаева лишилась жизни.

Первые титульные спонсоры у советских команд были одинаковыми – шесть представителей страны в еврокубках обязали рекламировать итальянские фирмы

Первым советским клубом, разместившим у себя на форме спонсорскую рекламу, было киевское «Динамо». Это произошло в четвертьфинале Кубка Чемпионов сезона 1986/1987 годов, когда киевляне играли с турецким «Бешикташем». Тогда на майках советских футболистов появилась реклама американской фирмы «Сommodore international» — компании, занимавшейся продажей персональных компьютеров.

Игру «Спартака» и Киева в 1988-м отменили. Есть версия: испугались нового побоища фанатов Почему идея Суперкубка провалилась в СССР.

В следующем сезоне титульный спонсор появился сразу у шести клубов из СССР. Но есть несколько нюансов.



— Название спонсора на форму поместили киевское, минское, московское и тбилисское «Динамо», московский «Спартак» и «Зенит». Это клубы, представлявшие страну в еврокубках. Во внутреннем чемпионате в футболах с титульным спонсором команды не играли.



— У всех клубов был один и тот же спонсор – итальянская фирма «Ocrim SPA», занимающееся производством мельничного оборудования.

Ринат Дасаев (в центре) Фото: из личного архива Черчесова

— Клубы не имели финансовой выгоды от расположения спонсоров на форме – указание поместить рекламу на форму спускалось сверху от «Совинтерспорта» (бывшего «Союзспортобеспечение»). Эта организация сначала занималась закупкой из заграницы спортивной одежды и инвентаря для советских спортсменов, а потом – продажей наших игроков за рубеж. Ещё фирма организовывала сборы и турниры за пределами СССР. Кстати, заместителем гендиректора компании был Сергей Чемезов – нынешний глава «Ростеха».



Именно в футболках с «Ocrim SPA» «Спартак» потерпел громкое поражение от бременского «Вердера», пропустив шесть мячей

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В 1988 году «Ocrim SPA» сменила другая итальянская фирма – «Danielli». Но и тогда спонсор был один на несколько команд. С названием итальянской фирмы на форме играли только представители СССР в еврокубках. Кстати, компания «Danieli» существует до сих пор – фирма занимается поставками оборудования и установок для металлообрабатывающей промышленности.

Поздняков, Кульков, Базулев, Черенков, Шалимов (верхний ряд), Новиков, Родионов, Черчесов, Прудников, Капустин, Суслопаров (средний ряд) Фото: из личного архива Черчесова

Алексей Ерёменко — старший, Станислав Черчесов, Борис Поздняков, Сергей Кирьяков Фото: из личного архива Черчесова

Одним из людей, близких к «Спартаку» в то время, был Михаил Ширинян – внук создателя «Спартака» Николая Старостина. Также он работал в «Совинтерспорте».



— Тогда клубы не имели возможности заключать спонсорские контракты, — вспоминает он, — обрели финансовую самостоятельность они только в конце 80-х и начале 90-х годов. До этого спонсорскими делами занимался «Совинтерспорт» — организация была монополистом на рынке. Сделать так, чтобы сразу несколько команд выступали с одним спонсором, могли только они».

Первый самостоятельный контракт «Спартак» заключил в Южной Кореи. Туда «красно-белые» ездили ради коммерческих матчей, а заодно получили спонсора – фирму «Jindo», производившую модную одежду

Первым самостоятельным спонсором «Спартака» стала корейская фирма «Jindo», это произошло в 1989 году. А благодарить за него «красно-белым» стоит в том числе Шириняна – именно его связи в Южной Кореи помогли москвичам получить щедрого спонсора:



— В 1986 году я ездил в Корею вместе с Вячеславом Колосковым – мы проверяли футбольные поля в рамках подготовки к Олимпийским Играм. Встречались там с высокопоставленными людьми, и, на одной из такой встреч я договорился, что привезу в Корею «Спартак».

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Один из первых отечественных агентов – Владимир Бениашвили, рассказывал, что корейская фирма модной одежды «Jindo» в те времена очень хотела выйти на советский рынок. «Моспрофспорт», возглавляемый Бениашвили, этому поспособствовал: «Мы договорились — если поможем им выйти на наш рынок, то они станут спонсорами «Спартака», — вспоминает агент в интервью «Спорт-Экспрессу», — эту идею поддержал тогдашний председатель московских профсоюзов Владимир Щербаков. В первый год корейцы заплатили «Спартаку» 250 тысяч долларов, а во втором сезоне сумма возросла до 300 тысяч» (но сотрудничество клуба с «Jindo» продлилось меньше – прим. «Чемпионата»).

«Спартак» конца 80-х Фото: из личного архива Мостового

У «красно-белых» с корейцами вообще сложились отличные отношения – «Спартак» на протяжении трёх лет ездил туда ради коммерческих товарищеских матчей. В первую поездку и был подписан контракт с «Jindo». А одна из этих игр – со сборной Южной Кореи, вообще была договорной. Первый из двух матчей «спартаковцы» выиграли 4:0, поэтому перед вторым президент федерации местного футбола попросил «спартаковцев» сыграть вничью – для поднятия уровня корейского футбола. Сначала москвичи отказались. В ответ корейцы за заветный результат предложили «красно-белым» видеомагнитофоны, и «Спартак» сыграл 2:2.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Союз «Спартака» и корейской фирмой мог бы быть долгим, но уже через год у команды появился новый спонсор. А вот одежду марки «Jindo» в Кореи можно купить до сих пор.

Александр Мостовой (справа) Фото: из личного архива Мостового

Самый загадочный спонсор «Спартака» — «Unipack». Владелец фирмы разъезжал по Европе на дорогущем «Мерседесе», подарил клубу автобус, а ещё обвинялся в незаконной транспортировке нефти в обход ООН и связью с итальянской мафией

В октябре 1990-го на футболках игроков «Спартака» появилась новая надпись — «Unipack». Это была реклама французской фирмы, занимающейся упаковкой. Вот, как это случилось:



— Председатель городского совета «Спартака» Шляпин за нашей спиной подписал договор с фирмой «Unipack», чем поставил «Моспрофспорт» в неприятное положение, — рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу» Бениашвили, — мы даже хотели с ним судиться. Но Николай Петрович Старости попросил не поднимать скандала. Отказать такому человеку не могли.



Любопытно, что на какое-то время с формы «Спартака» исчезал даже легендарный ромбик. Вместо него на груди футболистов красовалась эмблема французской фирмы.

Александр Мостовой (слева) Фото: из личного архива Мостового

Но главное – это не сама компания, а её первое лицо: Мирко Шишович – французский предприниматель сербского происхождения. По словам бывшего администратора «Спартака» Александра Хаджи, Шишович был другом Юрия Шляпина, президента «красно-белых» на тот момент. «Unipack» подослал нам большой автобус, помогал с формой, — вспоминает Хаджи, — всячески помогал нам выжить. Без спонсоров тогда было трудно».

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При этот Шишович реально болел за «Спартак» и ходил на его игры. А потом раздавал журналистам комментарии, как сейчас делает Леонид Федун. Например, после игры в кубке УЕФА с финским «Миккели»: «Во втором тайме «спартаковцы» показали суперфутбол, а в первом были похожи на туристов», — отшучивался он.

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Эти слова француз произнёс в разговоре с Леонидом Трахтенбергом – журналистом «СЭ», известным своей близостью к «Спартаку». А вот так о спонсоре вспоминает сам Трахтенберг:



— «Unipack» вообще занимался разными направлениями бизнеса. С его руководителем – Мирко Шишовичем, мы были в добрых отношениях. Вот вам конкретный пример: осенью 90-го «Спартак» играл в Италии с «Наполи», на матче из советских журналистов был только Евгений Майоров и я. Против команды Марадоны мы сыграли 0:0. После матча мне нужно было ехать в Милан на десятидневную стажировку в «Gazetta Dela Sport». Но вот проблема — как побыстрее добраться из Неаполя в Милан?

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После игры «Спартака» был командный ужин в ресторане, а потом мы с Шишовичем проводили футболистов в аэропорт. Там он спросил: «Какие у тебя планы?». Я рассказал ему про Милан, где мне надо было быть к утру. «Нет проблем, — ответил Мирко, — я за рулём и еду во Францию, по дороге закину тебя в Милан».

Александр Хаджи, Диего Марадона и Валерий Шмаров Фото: из личного архива Шмарова

За ночь мы пересекли Италию с юга на север. Это неудивительно – спортивный «Мерседесовский» ярко-красный кабриолет Мирко мчался с такой скоростью, что дух захватывало. А когда он предложил мне сесть за руль, я отказался – это могло, во всех смыслах, дорого мне обойтись. По пути мы заскочили в Модену, где Мирко встречался со своим партнёром по обувной фабрике. А в Милане он сориентировал меня по поводу отеля, располагавшегося по близости от «розовой газеты». После десяти дней в городе я, вместе со сборной СССР, перелетел в Рим, и освещал матч сборной СССР против итальянцев. Вот так, с лёгкой руки Мирко, я перевыполнил свои планы на эту командировку.

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Но обувная фабрика – не единственный вид деятельности бизнесмена. Зарубежные СМИ писали, что через «Unipack» проходили деньги от продажи иракских нефтепродуктов в обход санкций ООН. А торговали ими через Иран.

Бесчастных, Карпин, Онопко, Чернышов, Хлестов, Черчесов. 1992 год Фото: из личного архива Черчесова

В Италии же фамилию Шишовича связывали с мафией. В 2006 году в Палермо местная прокуратура, в поисках денег мафиози, начала расследование относительно фирмы «Сирко», торговавшей газом. «Сирко» была связана с украинской компанией «Ревне», президентом которой как раз и был Мирко Шишович. Более того, в той мутной истории был замешан даже «Газпром» (якобы компания «Ревне» была промежуточной точкой в схеме продажи газа от «Газпрома» к «Сирко»), а «Новая Газета» делало на эту тему целое расследование. Впрочем, до серьёзных обвинений «Газпрома» и «Ревне» дело тогда не дошло. А присутствие Шишовича в этой истории скорее говорит не о каких-то нелегальных действиях француза, а о сфере его деятельности. Но к «Спартаку» в тот момент он отношения уже не имел — спонсорство закончилось осенью 1993 года.

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После «Unipack» в клуб пришёл «Уренгойгазпром» — дочка «Газпрома» помогала «Спартаку», выделяя газовый конденсат. Глава компании болел за «красно-белых» и арендовал для команды самолёт

В 1994 году вместо надписи «Unipack» на футболках «спартаковцев» появилась белая полоса – ей просто заклеили название бывшего спонсора «красно-белых». Новую форму команде сшить не успели, а рекламировать французскую компанию было уже не нужно.

Игорь Ледяхов, Рамиз Мамедов и Илья Цымбаларь Фото: из личного архива Мамедова

В 1994 году вариантов форм у «Спартака» было несколько – и с белой полосой без спонсора, и с рекламой двух других компаний – «Уренгойгазпром» (дочкой главного «Газпрома») и «Olbi».



Про сотрудничество «красно-белых» с «Уренгойгазпромом» в книге «Романцев. Правда обо мне и «Спартаке» рассказывал Юрий Заварзин, генеральный директор клуба с 1997 по 2001 год:



— Когда я пришёл в «Спартак», в собственности у клуба был только автобус – и больше ничего. База в Тарасовке принадлежала профсоюзам. И потом при содействии руководителя московских профсоюзов Александра Петлина она была передана «Спартаку». Всё, что было связано с добычей денег, ложилось на мои плечи. Бюджетных средств в «Спартаке» не было ни копейки. Хвала Риму Султановичу Сулейманову, главе «Уренгойгазпрома». Он платил нам порядка миллиона долларов в год.

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Легенда «Спартака» Евгений Ловчев вспоминал, что разрешение спонсировать «красно-белых» Рим Сулейманов получал у тогдашнего премьер-министра России Виктора Черномырдина. А Сулейманов помогал клубу не только финансово, но и арендовал для команды самолёт:



«Летайте, самолет проверенный, хороший, – цитировал Сулейманова Хаджи в книге Романцева «Романцев. Правда обо мне и «Спартаке». – К тому же в Жуковском нет заморочек с оформлением. Только заранее говорите, когда он вам нужен, и я буду подстраиваться под вас. Я, если что, найду себе замену».

Илья Цымбаларь и Виктор Онопко Фото: из личного архива Онопко

При этом «живых» денег от «Уренгойгазпрома» «Спартак» тогда не получал – компания давала лишь газовый конденсат, а Заварзин с будущим спортивным директором клуба Александром Шикуновым перерабатывали его через «Лукойл». Так клуб и получал финансирование. Но если Заварзин говорил, что «Спартак» приобретал от этого сотрудничества около миллиона долларов в год, то Андрей Червиченко – будущий президент «Спартака», называл сумму больше – 1 млн. 250 тыс.

Олег Романцев и глава «Уренгойгазпрома» Рим Сулейманов Фото: «Чемпионат»

В 1994-м был ещё один спонсор – «Olbi». Рекламу этой фирмы крутили по всем каналам, а компания оказалась финансовой пирамидой. В структуре концерна были члены ОПГ «Солнцевские»

Но «Уренгойгазпром» был не единственным спонсором «красно-белых» в 1994-м. Осенью «Спартак» играл в Лиге чемпионов – в соперниках у россиян были «Бавария», «ПСЖ» и киевское «Динамо». Специально под еврокубки у «спартаковцев» появился ещё один спонсор – команда стала рекламировать финансовый концерт «Olbi».

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«Olbi» открыл российский предприниматель Олег Бойко – друг бывшего заместителя председательства правительства страны Егора Гайдара и лидера партии «Демократический выбор России». Об Олеге Бойко в российском интернете можно найти много разной информации. Например, сайт rucriminal, с ссылкой на архивы МВД, заявляет, что «в период учебы в Московском авиационном институте Бойко входил в состав группы «кидал», которые промышляли в районе валютных магазинов «Березка», подыскивая доверчивых клиентов и занимаясь «ломкой» (обмане при обмене сертификатов на валюту и рубли)». При этом там же можно прочитать, что многие члены ОПГ «Солнцевские» работали в структуре «Olbi», а именно «использовались для указания силового давления на конкурентов». Любопытно, что управляющим магазинами «Olbi-дипломат» (входила в концерт) в те времена был Владимир Груздев. С 2011 по 2016 год он будет занимать должность губернатора Тульской области и финансово поддерживать местный «Арсенал».

Жинола, Онопко, Никифоров, Тяпушкин, Мамедов Фото: из личного архива Мамедова

В майках с рекламой «Olbi» «Спартак» играл только в Лиге Чемпионов (и лишь однажды вышел в таких футболках на матч чемпионата России – против сочинской «Жемчужины»). Скорее всего, это связано с рекламой, которую хотел получить финансовый концерн. Еврокубковые игры с участием «Спартака» — отличный способ получить дополнительную телевизионную аудиторию. А сама реклама, слоганом которой был «Купите себе немного Olbi», у многих ассоциируется с тем временем.

Сотрудничество «Спартака» и «Olbi» долгим не получилось – в 1995 году постоянным титульным спонсором «Спартака» стал «Уренгойгазпром». Да и сам концерн долго не прожил – в 1997 году в отношении его руководства возбудили уголовное дело (правда, в 2003 году его прекратили), а в 2002 году фирму признали банкротом. Сейчас же акции компании можно купить, в качестве документа эпохи, на «Авито». Всего за 500 рублей.

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Последний спонсор «Спартака» перед эрой «Лукойла» — «AKAI». Майки с логотипом компании стали легендарными, а гендиректора клуба Ларису Нечаеву, по одной из версий, убили именно из-за этого контракта

В 1997 году у «Спартака» появился новый спонсор – известный во всём мире японский производитель электроники «AKAI». Лариса Нечаева, генеральный директор «Спартака» на тот момент, так рассказывала об этом контракте:



— «Спартак» не ищет спонсоров, — цитирует Нечаеву «Коммерсантъ», — это была инициатива «AKAI». К нам по этому поводу обращается много фирм, и получается своеобразный конкурс. В данном случае лучшие условия предложила японская фирма.

«Спартак» в форме AKAI Фото: РИА Новости

Сумму контракта в 1997-м никто не называл, хотя Олег Романцев шутил на пресс-конференции, что с деньгами «AKAI», «Спартак», в отличие от «Манчестер Юнайтед», мог бы удержать Эрика Кантона. Но о цифрах позже рассказал Юрий Заварзин: японцы платили клубу около миллиона долларов в год. Важно, что «AKAI» стал генеральным спонсором клуба, но «Уренгойгазпром» также продолжал помогать «Спартаку» — до 2007 года.

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«AKAI» запомнился болельщикам «красно-белых» из-за легендарных футболок с логотипом спонсора. Клуб должен был продавать реплику форм из-за контракта с «Adidas» (что приносили «Спартаку» около 5% бюджета – по версии sports.ru), а из-за популярности команды форму стали нелегально производить и продавать на рынках – так «AKAI» ушла в народ.

Рамиз Мамедов (в центре) Фото: из личного архива Мамедова

Именно в футболках с «AKAI» «красно-белые» обыгрывали амстердамский «Аякс»

Видео принадлежит официальному каналу «Аякса»

Но контракт «Спартака» с японским производителем электроники, возможно, оказался роковым для Ларисы Нечаевой. 15 июня 1997 года она и её подруга Зоя Рудзате были убиты на даче Нечаевой во Владимирской области. По одной из версий, преступление было заказным и связано именно с японской фирмой: «Лариса – человек неопытный, — вспоминает Александр Хаджи, — думала, что деньгами можно не делиться. На неё вышли иностранные агенты «AKAI», предложили сотрудничество. Но при заключении контракта агенты эти должны были получить свою долю. А Лариса их кинула, заключив контракт с фирмой напрямую».



В 1999-м году «AKAI» обанкротилась, а «Спартак» стал искать нового спонсора. Им стал «Лукойл» — первый контракт с нефтяниками клуб подписал в 2000 году, и сотрудничество продолжается до сих пор.

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Несмотря на наличие спонсоров в ту эпоху, в 90-ые «Спартак» выживал скорее за счёт продажи футболистов в иностранные клубы и прибыли от выступления в Лиге чемпионов. Но трудности всё равно были – продавать игроков получалось не всегда, да и в еврокубках случались провалы. Так что любые спонсорские деньги были для команды на вес золота.

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