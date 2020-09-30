«Зов природы». Моуринью погнался за игроком, убежавшим в уборную по ходу матча

Жозе Моуринью снова доказал, что он лучший артист среди футбольных тренеров. В этот раз Особенный был в центре внимания в матче 4-го раунда Кубка лиги «Тоттенхэм» – «Челси». От Моуринью досталось и его игроку Эрику Дайеру, и его бывшему подопечному, а ныне главному тренеру синих Фрэнку Лэмпарду.

Сначала португалец устроил перепалку с Лэмпардом. Моуринью не понравилось, что тот стал активнее вести себя после того, как Тимо Вернер вывел гостей вперёд на 19-й минуте. Жозе подошёл к молодому коллеге и сказал: «Чёрт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь (у боковой линии. – Прим. «Чемпионата») не стоишь». Очевидно, Моуринью имел в виду недавний матч АПЛ с «Вест Бромвичем», по ходу которого «Челси» уступал со счётом 0:3. Завершилось всё короткой перепалкой тренеров.

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На 77-й минуте и вовсе случился необычный эпизод. Дайер покинул поле, оставив «Тоттенхэм» вдесятером, так как захотел в туалет. В этот момент «шпоры» едва не пропустили второй мяч. Моуринью тут же ушёл в «подтрибунку», чтобы вернуть защитника. Вскоре Дайер выбежал из раздевалки и продолжил игру.

После этого «Тоттенхэм» отыгрался – Эрик Ламела забил с передачи новичка Серхио Регилона. Матч завершился серией пенальти, перед которой Моуринью и Лэмпард всё-таки пожали друг другу руки. Португалец сам подошёл к тренеру «Челси». «Тоттенхэм» выиграл серию, забив все пять ударов новому голкиперу синих Эдуарду Менди, а первым с «точки» отличился Дайер.

«Он вынужден был уйти. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен. Я знал, что Дайер должен уйти, но просто пытался оказать на него некоторое давление, чтобы он вернулся на оставшееся время», – сказал по окончании игры Моуринью.

«Тренер не был счастлив, но я ничего не мог с этим поделать, – объяснил Дайер. – Зов природы. Слышал, что был момент, пока я отсутствовал на поле. К счастью, они не забили, и мы победили».