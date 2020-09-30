Расизм в другую сторону. Темнокожий дисквалифицирован за оскорбление белого

В чемпионате Швеции произошло событие, заставившее взглянуть на проблему расизма в футболе с другого ракурса. Нигерийский нападающий клуба «Норрбю» Оке Акповета заработал дисквалификацию за фразу в адрес белого игрока, которую посчитали оскорбительной. Контрольно-дисциплинарный комитет шведской федерации футбола отстранил 28-летнего игрока на два матча.

По ходу встречи «Норрбю» с «Умео» Акповета вступил в словесную перепалку с одним из соперников. Выяснилось, что во время конфликта нигериец обратился к оппоненту со словами «белый мальчик». Шведы посчитали это проявлением расизма.



«В данном контексте выражение может рассматриваться как снисходительное и с оттенком расизма. Поэтому подлежит наказанию в виде дисквалификации», – заявили в КДК федерации футбола Швеции.

«Дали паспорт, а он испугался». Почему спартаковец Тчуйсе отказался от сборной России Личным указом Путина он получил российский паспорт, но в итоге выбрал Камерун.

Сам Акповета уверяет: он вообще не помнит, что произносил такие слова. Тем не менее нигериец не стал оспарить двухматчевую дисквалификацию. При этом отказывается носить на себе ярлык расиста.



«Была перепалка с одним из игроков, были резкие слова. Потом он сказал, что я оскорбил его. Я был очень расстроен и не могу вспомнить на сто процентов всё, что прозвучало. Это не свойственно мне: плохо себя вести и обижать других людей. Но я принимаю решение о дисквалификации», – сказал Оке.



Один из руководителей «Норрбю» сообщил журналистам, что клуб поддерживает Акповету, который всегда относился к другим людям с большим уважением. У них был долгий диалог с нигерийцем по поводу случившегося, и руководство верит версии футболиста. Очевидно, дополнительного наказания от «Норрбю» Оке не получит.

«Зов природы». Моуринью погнался за игроком, убежавшим в уборную по ходу матча Эрик Дайер – один из героев кубковой встречи с «Челси».

Акповета уже девять лет живёт и играет в Европе. Выступал за датские «Брондбю» и «Люнгбю», азербайджанский «Раван» и «Сабаил», шведские «Фрей», «Далькурд», «Хельсингборг» и «Эскильстуну». В нынешнем сезоне сыграл 14 матчей во втором дивизионе чемпионата Швеции и забил три гола.



Любопытно, что это не первый подобный случай в нынешнем сезоне. Ранее пострадал другой игрок «Умео», которого Душан Джурич из «Хальмстада» обозвал «грёбаным цыганом». В результате Джурича дисквалифицировали на четыре матча.